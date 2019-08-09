شاهد .. ابتسامة حاجة أفغانية بعد تمكينها من أداء مناسك الحج رغم إصابتها

تم تفويجها عبر الإسعاف الجوي إلى المشاعر المقدسة

عكست ابتسامة، رسمتها الحاجة الأفغانية "أنيسة" على محياها، فرحة وصولها إلى مستشفيات مشعر عرفة بمكة المكرمة، وتحقيق الأمل بتمكينها من أداء فريضة الحج؛ إذ تم تفويجها عبر الإسعاف الجوي من مهبط مستشفى النساء والولادة والأطفال بالمدينة المنورة إلى المشاعر المقدسة.

ونشرت إمارة منطقة المدينة المنورة مقطع فيديو عبر حسابها على موقع "تويتر"، تظهر فيه الحاجة الأفغانية "أنيسة"، التي وصلت إلى المدينة المنورة قادمة من بلادها لأداء فريضة الحج، ولكنها سقطت وتعرضت لكسر في الفخذ اليسرى.

وقال استشاري جراحة العظام الدكتور مشعل كشك: "تم استقبال الحاجة بطوارئ مستشفى الأنصار بالمدينة، وكانت تشتكي من آلام في الورك، وعدم قدرتها على المشي والحركة، وبعد إجراء الفحوصات والأشعة لها، ومعاينة الحالة، اتضح وجود كسر بعنق عظم الفخذ اليسرى، الذي يتطلب إجراء عمل جراحي لاستبدال رأس عظم الفخذ بمفصل صناعي، وتم إجراء العملية بنجاح، وحالتها مستقرة. ولحاجة المريضة للراحة التامة بقيت تحت الملاحظة في المستشفى، ولكن -للأسف- لم تستطع اللحاق بالوفد المرافق لها إلى مكة".

وقالت إحدى الممرضات: "بعد متابعة الحاجة أنيسة المستمرة لاحظنا أن علاماتها الحيوية جيدة، ولكن لاحظنا حزنها الشديد بشأن خوفها من عدم إكمال أداء فريضة الحج بسبب مرضها".

وأضافت: "لكن التعليمات العليا تقضي بتوفير احتياجات ضيوف الرحمن؛ فتم نقل الحاجة عبر الإخلاء الطبي من خلال المهبط الجوي المجهز لدى مستشفى المدينة المنورة للنساء والولادة ضمن قافلة تفويج حجاج بيت الله الحرام من المرضى المنومين، وتم استقبالهم من منسوبي وزارة الصحة بعد أن تم تفويجهم من مستشفيات المدينة المنورة لمستشفيات مشعر عرفات بمكة المكرمة بالورود والتهاني بسلامة الوصول إلى مكة المكرمة؛ ليتمكنوا من إتمام حجهم وسط فرحة عارمة من الحجاج الذين يرددون الدعاء، ويسطرون الشكر للمملكة العربية السعودية على ما توليه من اهتمام كبير وبالغ لخدمتهم".

وكانت وزارة الصحة، ممثلة بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، قد فوجت صباح أمس الخميس 24 حاجًّا من 12 دولة، يمثلون المرضى المنومين في مستشفيات المدينة المنورة؛ وذلك لإيصالهم إلى المشاعر المقدسة بمكة المكرمة لتمكينهم من أداء مناسك الحج هذا العام، وذلك في ظل ما تقدمه حكومة المملكة العربية السعودية.

يُشار إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وفَّرت جميع الإمكانيات لضيوف الرحمن لتسهيل أدائهم فريضتهم بكل يسر وسهولة، من خلال تجهيز مستشفيات مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وجميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية، بكفاءات طبية وفنية مؤهلة تأهيلاً عاليًا، وإمكانيات كبيرة، بدعم غير محدود من وزارة الصحة لتقديم كل الخدمات الطبية، والارتقاء بالخدمة المقدمة بجودة وكفاءة مميزة تحقيقًا للرؤية الطموحة.