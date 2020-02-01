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"البيئة" تكشف الفرق بين فيروس "كورونا الجديد" والسابق.. تعرّف عليها

حذّرت من "الخفافيش" والكائنات الفطرية

نبهت وزارة البيئة والمياه والزراعة، على أن فيروس كورونا الجديد يختلف جينيًّا عن الفيروس المسجل سابقًا في المملكة، وأكدت أن هذا الفيروس الجديد لم يتم رصده في الحيوانات الفطرية في المملكة حتى الآن.

وقالت: يجب التعامل بحذر مع الكائنات الفطرية وبخاصة "الخفافيش" داخل أو خارج المملكة.

جاء ذلك في تغريده لوزارة البيئة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قالت فيها:

"فيروس كورونا الجديد منشؤه الحيوانات الفطرية بجمهورية الصين الشعبية، ولم يرصد هذا الفيروس في الحيوانات الفطرية في المملكة حتى الآن، كما أنه مختلف جينيًّا عن الفيروس المسجل سابقًا فيها.

ويجب التعامل بحذر مع الكائنات الفطرية وبخاصة "الخفافيش" داخل أو خارج المملكة.

وزارة البيئة والمياه والزراعة فيروس كورونا الجديد الحيوانات الفطرية الخفافيش

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة" تكشف الفرق بين فيروس "كورونا الجديد" والسابق.. تعرّف عليها
سبق

نبهت وزارة البيئة والمياه والزراعة، على أن فيروس كورونا الجديد يختلف جينيًّا عن الفيروس المسجل سابقًا في المملكة، وأكدت أن هذا الفيروس الجديد لم يتم رصده في الحيوانات الفطرية في المملكة حتى الآن.

وقالت: يجب التعامل بحذر مع الكائنات الفطرية وبخاصة "الخفافيش" داخل أو خارج المملكة.

جاء ذلك في تغريده لوزارة البيئة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قالت فيها:

"فيروس كورونا الجديد منشؤه الحيوانات الفطرية بجمهورية الصين الشعبية، ولم يرصد هذا الفيروس في الحيوانات الفطرية في المملكة حتى الآن، كما أنه مختلف جينيًّا عن الفيروس المسجل سابقًا فيها.

ويجب التعامل بحذر مع الكائنات الفطرية وبخاصة "الخفافيش" داخل أو خارج المملكة.

01 فبراير 2020 - 7 جمادى الآخر 1441
06:01 PM

"البيئة" تكشف الفرق بين فيروس "كورونا الجديد" والسابق.. تعرّف عليها

حذّرت من "الخفافيش" والكائنات الفطرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نبهت وزارة البيئة والمياه والزراعة، على أن فيروس كورونا الجديد يختلف جينيًّا عن الفيروس المسجل سابقًا في المملكة، وأكدت أن هذا الفيروس الجديد لم يتم رصده في الحيوانات الفطرية في المملكة حتى الآن.

وقالت: يجب التعامل بحذر مع الكائنات الفطرية وبخاصة "الخفافيش" داخل أو خارج المملكة.

جاء ذلك في تغريده لوزارة البيئة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قالت فيها:

"فيروس كورونا الجديد منشؤه الحيوانات الفطرية بجمهورية الصين الشعبية، ولم يرصد هذا الفيروس في الحيوانات الفطرية في المملكة حتى الآن، كما أنه مختلف جينيًّا عن الفيروس المسجل سابقًا فيها.

ويجب التعامل بحذر مع الكائنات الفطرية وبخاصة "الخفافيش" داخل أو خارج المملكة.

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