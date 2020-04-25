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رياح نشطة وأتربة ورؤية تتدنى.. "الأرصاد" تنبّه المدينة ومحافظاتها

حالة تستمر حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم وتضم الحناكية والعلا

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدني مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد، أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظات الحناكية - العلا - العيص - المهد - بدر - خيبر - وادي الفرع - ينبع ، تستمر حتى الساعة العاشرة من مساء هذا اليوم.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس المدينة المنوّرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رياح نشطة وأتربة ورؤية تتدنى.. "الأرصاد" تنبّه المدينة ومحافظاتها
سبق

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدني مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد، أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظات الحناكية - العلا - العيص - المهد - بدر - خيبر - وادي الفرع - ينبع ، تستمر حتى الساعة العاشرة من مساء هذا اليوم.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
01:36 PM

رياح نشطة وأتربة ورؤية تتدنى.. "الأرصاد" تنبّه المدينة ومحافظاتها

حالة تستمر حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم وتضم الحناكية والعلا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
0
1,556

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدني مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد، أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظات الحناكية - العلا - العيص - المهد - بدر - خيبر - وادي الفرع - ينبع ، تستمر حتى الساعة العاشرة من مساء هذا اليوم.

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