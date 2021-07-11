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تحسين صورة المملكة ونقل ثقافتنا للخارج.. "الشورى" يناقش التقرير السنوي لوزارة الثقافة

في اجتماع عقدته لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار عبر الاتصال المرئي برئاسة القرني

عقدت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار - إحدى اللجان المتخصصة - بمجلس الشورى اجتماعاً عبر الاتصال المرئي، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي القرني، بمشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، وممثلين من قيادات وزارة الثقافة برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية سلطان البازعي، وذلك لدراسة التقرير السنوي لوزارة الثقافة للعام المالي 1441/ 1442هـ.

وناقش الاجتماع الإستراتيجية العامة للوزارة، والهيئات التابعة لها، وما تم بشأن نقل الاختصاصات التي كانت تختص بها الجهات التي كانت تتبعها تلك الهيئات، ومعالجة التداخلات، وآليات التنسيق مع الجهات الأخرى.

كما اطلع رئيس وأعضاء اللجنة على الشؤون الثقافية، والأندية الأدبية، وتفعيل مراكز التواصل في الوزارة.

وناقشت اللجنة دور الوزارة في تحسين صورة المملكة، وما تمثله الوزارة وهيئاتها من دور في نقل الثقافة السعودية إلى الخارج، والتنسيق فيما بينها وبين وزارة الإعلام ووزارة الخارجية وغيرها من الجهات.
وجرى خلال الاجتماع التطرق إلى بعض التحديات التي أشار إليها التقرير السنوي وتعاني منها الوزارة، وميزانية الوزارة والهياكل الوظيفية واستقطاب الكفاءات المتميزة لدعم أعمال واختصاصات الوزارة.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار تأتي ضمن اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، وتدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تحال إليها، وتقديم مرئياتها وتوصياتها حيال هذه الموضوعات قبل رفعها للمجلس لمناقشتها وإقرارها تحت القبة في الفترة المقبلة.

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تحسين صورة المملكة ونقل ثقافتنا للخارج.. "الشورى" يناقش التقرير السنوي لوزارة الثقافة
سبق

عقدت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار - إحدى اللجان المتخصصة - بمجلس الشورى اجتماعاً عبر الاتصال المرئي، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي القرني، بمشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، وممثلين من قيادات وزارة الثقافة برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية سلطان البازعي، وذلك لدراسة التقرير السنوي لوزارة الثقافة للعام المالي 1441/ 1442هـ.

وناقش الاجتماع الإستراتيجية العامة للوزارة، والهيئات التابعة لها، وما تم بشأن نقل الاختصاصات التي كانت تختص بها الجهات التي كانت تتبعها تلك الهيئات، ومعالجة التداخلات، وآليات التنسيق مع الجهات الأخرى.

كما اطلع رئيس وأعضاء اللجنة على الشؤون الثقافية، والأندية الأدبية، وتفعيل مراكز التواصل في الوزارة.

وناقشت اللجنة دور الوزارة في تحسين صورة المملكة، وما تمثله الوزارة وهيئاتها من دور في نقل الثقافة السعودية إلى الخارج، والتنسيق فيما بينها وبين وزارة الإعلام ووزارة الخارجية وغيرها من الجهات.
وجرى خلال الاجتماع التطرق إلى بعض التحديات التي أشار إليها التقرير السنوي وتعاني منها الوزارة، وميزانية الوزارة والهياكل الوظيفية واستقطاب الكفاءات المتميزة لدعم أعمال واختصاصات الوزارة.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار تأتي ضمن اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، وتدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تحال إليها، وتقديم مرئياتها وتوصياتها حيال هذه الموضوعات قبل رفعها للمجلس لمناقشتها وإقرارها تحت القبة في الفترة المقبلة.

11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
03:37 PM

تحسين صورة المملكة ونقل ثقافتنا للخارج.. "الشورى" يناقش التقرير السنوي لوزارة الثقافة

في اجتماع عقدته لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار عبر الاتصال المرئي برئاسة القرني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقدت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار - إحدى اللجان المتخصصة - بمجلس الشورى اجتماعاً عبر الاتصال المرئي، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي القرني، بمشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، وممثلين من قيادات وزارة الثقافة برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية سلطان البازعي، وذلك لدراسة التقرير السنوي لوزارة الثقافة للعام المالي 1441/ 1442هـ.

وناقش الاجتماع الإستراتيجية العامة للوزارة، والهيئات التابعة لها، وما تم بشأن نقل الاختصاصات التي كانت تختص بها الجهات التي كانت تتبعها تلك الهيئات، ومعالجة التداخلات، وآليات التنسيق مع الجهات الأخرى.

كما اطلع رئيس وأعضاء اللجنة على الشؤون الثقافية، والأندية الأدبية، وتفعيل مراكز التواصل في الوزارة.

وناقشت اللجنة دور الوزارة في تحسين صورة المملكة، وما تمثله الوزارة وهيئاتها من دور في نقل الثقافة السعودية إلى الخارج، والتنسيق فيما بينها وبين وزارة الإعلام ووزارة الخارجية وغيرها من الجهات.
وجرى خلال الاجتماع التطرق إلى بعض التحديات التي أشار إليها التقرير السنوي وتعاني منها الوزارة، وميزانية الوزارة والهياكل الوظيفية واستقطاب الكفاءات المتميزة لدعم أعمال واختصاصات الوزارة.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار تأتي ضمن اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، وتدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تحال إليها، وتقديم مرئياتها وتوصياتها حيال هذه الموضوعات قبل رفعها للمجلس لمناقشتها وإقرارها تحت القبة في الفترة المقبلة.

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