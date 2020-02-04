النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"ابن حميد": الوطنية تعني المسؤولية والالتزام لتجسيد اللحمة ونبذ الفُرقة

قال: لا تكون إلا حيث يكون الانسجام بين الإنسان ونفسه ووطنه

أكد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد: أن الوطنية تعني القيام بالمسؤولية، والالتزام بالشرع والتربية والقانون والنظام لتجسيد اللحمة ونبذ الفُرقة.

وتناول فضيلة الشيخ ابن حميد -خلال مشاركته في المؤتمر الدولي للهوية الوطنية الذي تنظمه جامعة شقراء- مفهوم ‎الوطن والوطنية والفِرَق بينهما، مع التعريج على مفهوم الوطنية في المراجع الأجنبية؛ مقارنًا بين حب الوطن والوطنية.

وقال "بن حميد": إن التربية والتعليم والالتزام بالشرع هي من الوطنية، ورؤية 2030 تجسد الوطنية، كما أن لدينا أدوارًا نؤديها وهناك مسؤوليات عديدة لا بد أن نؤديها ونعمل ونسعى لتحقيق تلك المنجزات ومتطلباتها.

وأضاف: الوطن هو مستقر الإنسان ومنزل إقامته، والوطنية هي الارتباط بالجماعة الكبرى التي تخضع لحكم واحد ومنهج واحد".

وتابع "بن حميد": "الوطنية تعني المسؤولية والانتماء للوطن والقيام بالمسؤولية حول الوطن، ولا تكون إلا حيث يكون الانسجام بين الإنسان ونفسه ووطنه".

يُذكر أن المؤتمر تناول في جلساته الأولى دور الهوية الوطنية في ضوء مسيرة التطوير والتحديث والتأصيل الشرعي لمضامين الهوية الوطنية، وغرس قيم الانتماء والولاء الوطني وقيم الوسطية والتسامح والاعتدال، والشخصية السعودية في ضوء التحديات المعاصرة، والقيم الإيجابية التي ترسّخ مفاهيم الهوية الوطنية وثقافة الإبداع والابتكار وريادة الأعمال، والتراث الوطني في ضوء متطلبات الرؤية.

صالح بن عبدالله بن حميد المؤتمر الدولي للهوية الوطنية جامعة شقراء

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"ابن حميد": الوطنية تعني المسؤولية والالتزام لتجسيد اللحمة ونبذ الفُرقة
سبق

أكد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد: أن الوطنية تعني القيام بالمسؤولية، والالتزام بالشرع والتربية والقانون والنظام لتجسيد اللحمة ونبذ الفُرقة.

وتناول فضيلة الشيخ ابن حميد -خلال مشاركته في المؤتمر الدولي للهوية الوطنية الذي تنظمه جامعة شقراء- مفهوم ‎الوطن والوطنية والفِرَق بينهما، مع التعريج على مفهوم الوطنية في المراجع الأجنبية؛ مقارنًا بين حب الوطن والوطنية.

وقال "بن حميد": إن التربية والتعليم والالتزام بالشرع هي من الوطنية، ورؤية 2030 تجسد الوطنية، كما أن لدينا أدوارًا نؤديها وهناك مسؤوليات عديدة لا بد أن نؤديها ونعمل ونسعى لتحقيق تلك المنجزات ومتطلباتها.

وأضاف: الوطن هو مستقر الإنسان ومنزل إقامته، والوطنية هي الارتباط بالجماعة الكبرى التي تخضع لحكم واحد ومنهج واحد".

وتابع "بن حميد": "الوطنية تعني المسؤولية والانتماء للوطن والقيام بالمسؤولية حول الوطن، ولا تكون إلا حيث يكون الانسجام بين الإنسان ونفسه ووطنه".

يُذكر أن المؤتمر تناول في جلساته الأولى دور الهوية الوطنية في ضوء مسيرة التطوير والتحديث والتأصيل الشرعي لمضامين الهوية الوطنية، وغرس قيم الانتماء والولاء الوطني وقيم الوسطية والتسامح والاعتدال، والشخصية السعودية في ضوء التحديات المعاصرة، والقيم الإيجابية التي ترسّخ مفاهيم الهوية الوطنية وثقافة الإبداع والابتكار وريادة الأعمال، والتراث الوطني في ضوء متطلبات الرؤية.

04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441
01:49 PM

"ابن حميد": الوطنية تعني المسؤولية والالتزام لتجسيد اللحمة ونبذ الفُرقة

قال: لا تكون إلا حيث يكون الانسجام بين الإنسان ونفسه ووطنه

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - شقراء
0
577

أكد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد: أن الوطنية تعني القيام بالمسؤولية، والالتزام بالشرع والتربية والقانون والنظام لتجسيد اللحمة ونبذ الفُرقة.

وتناول فضيلة الشيخ ابن حميد -خلال مشاركته في المؤتمر الدولي للهوية الوطنية الذي تنظمه جامعة شقراء- مفهوم ‎الوطن والوطنية والفِرَق بينهما، مع التعريج على مفهوم الوطنية في المراجع الأجنبية؛ مقارنًا بين حب الوطن والوطنية.

وقال "بن حميد": إن التربية والتعليم والالتزام بالشرع هي من الوطنية، ورؤية 2030 تجسد الوطنية، كما أن لدينا أدوارًا نؤديها وهناك مسؤوليات عديدة لا بد أن نؤديها ونعمل ونسعى لتحقيق تلك المنجزات ومتطلباتها.

وأضاف: الوطن هو مستقر الإنسان ومنزل إقامته، والوطنية هي الارتباط بالجماعة الكبرى التي تخضع لحكم واحد ومنهج واحد".

وتابع "بن حميد": "الوطنية تعني المسؤولية والانتماء للوطن والقيام بالمسؤولية حول الوطن، ولا تكون إلا حيث يكون الانسجام بين الإنسان ونفسه ووطنه".

يُذكر أن المؤتمر تناول في جلساته الأولى دور الهوية الوطنية في ضوء مسيرة التطوير والتحديث والتأصيل الشرعي لمضامين الهوية الوطنية، وغرس قيم الانتماء والولاء الوطني وقيم الوسطية والتسامح والاعتدال، والشخصية السعودية في ضوء التحديات المعاصرة، والقيم الإيجابية التي ترسّخ مفاهيم الهوية الوطنية وثقافة الإبداع والابتكار وريادة الأعمال، والتراث الوطني في ضوء متطلبات الرؤية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,303
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,728
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,871
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,450

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري
قضية حراس الأمن..!

قضية حراس الأمن..!

ماجد الحربي
اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

ماجد البريكان
البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

عبدالغني الشيخ
إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

صالح مطر الغامدي
قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد
ظنون الثقافة..!!

ظنون الثقافة..!!

ساير المنيعي
خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة