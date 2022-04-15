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بيان علمي لـ"الوطنية للتغذية" يضع حدًّا للشائعات والمعلومات المغلوطة حول كورونا

فند علاقته بالحوامل والأطفال.. وقال: لا توجد أغذية محددة تقي من عدوى "الفيروس"

أصدرت اللجنة الوطنية للتغذية التابعة للهيئة العامة للغذاء والدواء، بيانًا يوثّق رأيها وتوصياتها العلمية التغذوية للمساعدة في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، وتقليل آثاره السلبية على المجتمع؛ استنادًا إلى الأدلة العلمية المتاحة والتوصيات المحلية والعالمية المبنية على الأسس العلمية والبراهين الصادرة من المنظمات العلمية المحلية والدولية المعتبرة.

وعقدت اللجنة مؤخرًا اجتماعًا استثنائيًّا "افتراضيًّا"، برئاسة رئيس اللجنة الوطنية للتغذية الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، وناقَشَ الاجتماعُ بيان اللجنة العلمي وأبرز ما جاء فيها من توصيات وآراء.

ووضع البيان العلمي حدًّا للشائعات والمعلومات التغذوية المغلوطة أو غير المبنية على أسس وبراهين علمية ودراسات محكمة حول فيروس كورونا؛ حيث فنّد مدى صحة تأثير الفيروس على النساء الحوامل والرضاعة الطبيعية، وعلى كبار السن والأطفال، وعلاقة الغذاء المتوازن بالوقاية من العدوى.

وقال البيان: لا توجد أغذية محددة مثبت أنها تعزز المناعة بشكل كبير وتقي من العدوى بالفيروس؛ إلا أنه يجب اتباع نمط حياة صحي يتضمن تناول الغذاء الصحي والمتوازن وشرب الكميات الكافية من الماء.

وأضاف: لا يوجد دليل علمي على أن النساء الحوامل على خطر أكبر من غيرهن للإصابة بالعدوى، أو أنه حتى إذا أصيبت بهذا الفيروس سيؤدي ذلك إلى مشاكل صحية خلال فترة الحمل أو يؤثر على صحة الطفل بعد الولادة.

وحول تأثير فيروس كورونا على كبار السن والأطفال، ربط بيان "اللجنة الوطنية للتغذية" التقدم في العمر مع الإصابة بأمراض مزمنة بحدوث تغيرات في الجهاز المناعي لديهم؛ مما يجعل من الصعب على أجسامهم مقاومة الأمراض المزمنة والعدوى؛ وبالتالي ازدياد قابلية إصابتهم بالفيروس.

وأردف البيان: استنادًا إلى الأدلة العلمية المتوفرة؛ فإنه لا يبدو أن الأطفال أكثر عرضة من البالغين للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وعلى الرغم من وجود بعض الحالات المسجلة بالإصابة بالعدوى في الأطفال؛ إلا أن البالغين يشكّلون معظم الحالات المعروفة حتى الآن.

ويمكن الاطلاع على كامل البيان العلمي للجنة الوطنية للتغذية وتوصياتها حول جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) عبر الرابط. https://www.sfda.gov.sa/ar/food/Documents/baian-sfda.pdf

هيئة الغذاء والدواء اللجنة الوطنية للتغذية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بيان علمي لـ"الوطنية للتغذية" يضع حدًّا للشائعات والمعلومات المغلوطة حول كورونا
سبق

أصدرت اللجنة الوطنية للتغذية التابعة للهيئة العامة للغذاء والدواء، بيانًا يوثّق رأيها وتوصياتها العلمية التغذوية للمساعدة في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، وتقليل آثاره السلبية على المجتمع؛ استنادًا إلى الأدلة العلمية المتاحة والتوصيات المحلية والعالمية المبنية على الأسس العلمية والبراهين الصادرة من المنظمات العلمية المحلية والدولية المعتبرة.

وعقدت اللجنة مؤخرًا اجتماعًا استثنائيًّا "افتراضيًّا"، برئاسة رئيس اللجنة الوطنية للتغذية الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، وناقَشَ الاجتماعُ بيان اللجنة العلمي وأبرز ما جاء فيها من توصيات وآراء.

ووضع البيان العلمي حدًّا للشائعات والمعلومات التغذوية المغلوطة أو غير المبنية على أسس وبراهين علمية ودراسات محكمة حول فيروس كورونا؛ حيث فنّد مدى صحة تأثير الفيروس على النساء الحوامل والرضاعة الطبيعية، وعلى كبار السن والأطفال، وعلاقة الغذاء المتوازن بالوقاية من العدوى.

وقال البيان: لا توجد أغذية محددة مثبت أنها تعزز المناعة بشكل كبير وتقي من العدوى بالفيروس؛ إلا أنه يجب اتباع نمط حياة صحي يتضمن تناول الغذاء الصحي والمتوازن وشرب الكميات الكافية من الماء.

وأضاف: لا يوجد دليل علمي على أن النساء الحوامل على خطر أكبر من غيرهن للإصابة بالعدوى، أو أنه حتى إذا أصيبت بهذا الفيروس سيؤدي ذلك إلى مشاكل صحية خلال فترة الحمل أو يؤثر على صحة الطفل بعد الولادة.

وحول تأثير فيروس كورونا على كبار السن والأطفال، ربط بيان "اللجنة الوطنية للتغذية" التقدم في العمر مع الإصابة بأمراض مزمنة بحدوث تغيرات في الجهاز المناعي لديهم؛ مما يجعل من الصعب على أجسامهم مقاومة الأمراض المزمنة والعدوى؛ وبالتالي ازدياد قابلية إصابتهم بالفيروس.

وأردف البيان: استنادًا إلى الأدلة العلمية المتوفرة؛ فإنه لا يبدو أن الأطفال أكثر عرضة من البالغين للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وعلى الرغم من وجود بعض الحالات المسجلة بالإصابة بالعدوى في الأطفال؛ إلا أن البالغين يشكّلون معظم الحالات المعروفة حتى الآن.

ويمكن الاطلاع على كامل البيان العلمي للجنة الوطنية للتغذية وتوصياتها حول جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) عبر الرابط. https://www.sfda.gov.sa/ar/food/Documents/baian-sfda.pdf

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
12:34 PM

بيان علمي لـ"الوطنية للتغذية" يضع حدًّا للشائعات والمعلومات المغلوطة حول كورونا

فند علاقته بالحوامل والأطفال.. وقال: لا توجد أغذية محددة تقي من عدوى "الفيروس"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت اللجنة الوطنية للتغذية التابعة للهيئة العامة للغذاء والدواء، بيانًا يوثّق رأيها وتوصياتها العلمية التغذوية للمساعدة في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، وتقليل آثاره السلبية على المجتمع؛ استنادًا إلى الأدلة العلمية المتاحة والتوصيات المحلية والعالمية المبنية على الأسس العلمية والبراهين الصادرة من المنظمات العلمية المحلية والدولية المعتبرة.

وعقدت اللجنة مؤخرًا اجتماعًا استثنائيًّا "افتراضيًّا"، برئاسة رئيس اللجنة الوطنية للتغذية الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، وناقَشَ الاجتماعُ بيان اللجنة العلمي وأبرز ما جاء فيها من توصيات وآراء.

ووضع البيان العلمي حدًّا للشائعات والمعلومات التغذوية المغلوطة أو غير المبنية على أسس وبراهين علمية ودراسات محكمة حول فيروس كورونا؛ حيث فنّد مدى صحة تأثير الفيروس على النساء الحوامل والرضاعة الطبيعية، وعلى كبار السن والأطفال، وعلاقة الغذاء المتوازن بالوقاية من العدوى.

وقال البيان: لا توجد أغذية محددة مثبت أنها تعزز المناعة بشكل كبير وتقي من العدوى بالفيروس؛ إلا أنه يجب اتباع نمط حياة صحي يتضمن تناول الغذاء الصحي والمتوازن وشرب الكميات الكافية من الماء.

وأضاف: لا يوجد دليل علمي على أن النساء الحوامل على خطر أكبر من غيرهن للإصابة بالعدوى، أو أنه حتى إذا أصيبت بهذا الفيروس سيؤدي ذلك إلى مشاكل صحية خلال فترة الحمل أو يؤثر على صحة الطفل بعد الولادة.

وحول تأثير فيروس كورونا على كبار السن والأطفال، ربط بيان "اللجنة الوطنية للتغذية" التقدم في العمر مع الإصابة بأمراض مزمنة بحدوث تغيرات في الجهاز المناعي لديهم؛ مما يجعل من الصعب على أجسامهم مقاومة الأمراض المزمنة والعدوى؛ وبالتالي ازدياد قابلية إصابتهم بالفيروس.

وأردف البيان: استنادًا إلى الأدلة العلمية المتوفرة؛ فإنه لا يبدو أن الأطفال أكثر عرضة من البالغين للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وعلى الرغم من وجود بعض الحالات المسجلة بالإصابة بالعدوى في الأطفال؛ إلا أن البالغين يشكّلون معظم الحالات المعروفة حتى الآن.

ويمكن الاطلاع على كامل البيان العلمي للجنة الوطنية للتغذية وتوصياتها حول جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) عبر الرابط. https://www.sfda.gov.sa/ar/food/Documents/baian-sfda.pdf

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