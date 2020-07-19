النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

مَن يتأمل في طبيعة الحياة ونواميس الكون التي أوجدها البارئ - عز وجل - يجد أن جميع البشر مهمون ونافعون ومكملون لبعضهم.

لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستمر الحياة دون هذا التباين والاختلاف الرائع بين البشر.. أشكال وألوان وطبائع وخصائص وسلوكيات وأرزاق وزعها الرزاق بين الناس.

لذة الحياة ومتعتها في التنوع، ولو لم يكن هناك تنوع لكانت الحياة مملة ومتعبة ومتكررة وروتينية بشكل يجعل الجميع يعافها، ولا يشعر بأي فرحة أو رغبة للاستمرار عليها.

بما أن قيمة الحياة تكمن في هذا الاختلاف في المهام والمسؤوليات بين البشر لذا فإن من الحكمة ومن مصلحة الجميع أن يعترف الكل بأهمية الكل.

حينما يؤمن ويعتقد الجميع بأن كل من يعمل ويقدم ويخدم البشرية في أي مجال من المجالات هو VIP ، أي مهمًّا، ولا تصلح عجلة الحياة إلا بوجود الجميع، فإن جودة الحياة ترتفع، ومستوى الرضا لدى الناس يزيد ويكتمل، ويتحقق مفهوم التكامل بين الناس، ويقدر كل شخص الآخر؛ لأنه يعلم أن حياته لن تستقر أو تستمر إلا بوجود كل المهن والوظائف.

ما زلت أتذكر ذلك اليوم الذي كان يتحدث فيه والدي - حفظه الله -، ويوجهني، وقد وكنت أصغي له باهتمام حينما قال: كل أفراد المجتمع مهمون، ولهم أدوارهم الرئيسية في خدمة الوطن. المعلم والطبيب والنجار ورجل الأمن والصيدلي وأستاذ الجامعة وعامل النظافة والسيدة في منزلها والممرضة وسيدة الأعمال وسائق الباص والطباخ والنادل وإمام المسجد والسباك والكهربائي.. كلهم بلا استثناء يخدمون الوطن، ويبنون المجتمع، كل في مجاله، وبأسلوبه ومنهجه الذي تدرَّب عليه.

الاحترام والتقدير واجب بين الجميع، وتقديمنا الشخص ليتصدر المجلس أو يبدأ الحديث وفقًا لعمره وليس وفقًا لماله أو رتبته أو درجته العلمية.

الشرط الرئيسي لنجاة أي مجتمع من السقوط في براثن البطالة والجريمة هو أن يحترم كل الناس بعضهم، ويقدِّروا كل المهن والوظائف، ويعتبروا بعضهم VIP. هذا الأمر سيجعل الجميع يقبلون على أعمالهم بهمة عالية، وتقدير مرتفع، وكل شخص يتجه للوظيفة التي تتلاءم مع قدراته وإمكاناته، وما يسَّر الله له.

أكبر كارثة أن يحدد الناس الاحترام والتقدير لوظائف معينة فقط، ويقدِّموا أصحابها، ويتجاهلوا البقية؛ هذا يجعل الشباب يتصارعون ويتنافسون فقط على بعض الوظائف!! طلبًا للاحترام والتقدير!! وهروبًا من التجاهل!!

لذا علينا من اليوم، وكل يوم، الإيمان التام بأننا جميعًا VIP.


الرئيسية/ المملكة

اعلان
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة
سبق

مَن يتأمل في طبيعة الحياة ونواميس الكون التي أوجدها البارئ - عز وجل - يجد أن جميع البشر مهمون ونافعون ومكملون لبعضهم.

لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستمر الحياة دون هذا التباين والاختلاف الرائع بين البشر.. أشكال وألوان وطبائع وخصائص وسلوكيات وأرزاق وزعها الرزاق بين الناس.

لذة الحياة ومتعتها في التنوع، ولو لم يكن هناك تنوع لكانت الحياة مملة ومتعبة ومتكررة وروتينية بشكل يجعل الجميع يعافها، ولا يشعر بأي فرحة أو رغبة للاستمرار عليها.

بما أن قيمة الحياة تكمن في هذا الاختلاف في المهام والمسؤوليات بين البشر لذا فإن من الحكمة ومن مصلحة الجميع أن يعترف الكل بأهمية الكل.

حينما يؤمن ويعتقد الجميع بأن كل من يعمل ويقدم ويخدم البشرية في أي مجال من المجالات هو VIP ، أي مهمًّا، ولا تصلح عجلة الحياة إلا بوجود الجميع، فإن جودة الحياة ترتفع، ومستوى الرضا لدى الناس يزيد ويكتمل، ويتحقق مفهوم التكامل بين الناس، ويقدر كل شخص الآخر؛ لأنه يعلم أن حياته لن تستقر أو تستمر إلا بوجود كل المهن والوظائف.

ما زلت أتذكر ذلك اليوم الذي كان يتحدث فيه والدي - حفظه الله -، ويوجهني، وقد وكنت أصغي له باهتمام حينما قال: كل أفراد المجتمع مهمون، ولهم أدوارهم الرئيسية في خدمة الوطن. المعلم والطبيب والنجار ورجل الأمن والصيدلي وأستاذ الجامعة وعامل النظافة والسيدة في منزلها والممرضة وسيدة الأعمال وسائق الباص والطباخ والنادل وإمام المسجد والسباك والكهربائي.. كلهم بلا استثناء يخدمون الوطن، ويبنون المجتمع، كل في مجاله، وبأسلوبه ومنهجه الذي تدرَّب عليه.

الاحترام والتقدير واجب بين الجميع، وتقديمنا الشخص ليتصدر المجلس أو يبدأ الحديث وفقًا لعمره وليس وفقًا لماله أو رتبته أو درجته العلمية.

الشرط الرئيسي لنجاة أي مجتمع من السقوط في براثن البطالة والجريمة هو أن يحترم كل الناس بعضهم، ويقدِّروا كل المهن والوظائف، ويعتبروا بعضهم VIP. هذا الأمر سيجعل الجميع يقبلون على أعمالهم بهمة عالية، وتقدير مرتفع، وكل شخص يتجه للوظيفة التي تتلاءم مع قدراته وإمكاناته، وما يسَّر الله له.

أكبر كارثة أن يحدد الناس الاحترام والتقدير لوظائف معينة فقط، ويقدِّموا أصحابها، ويتجاهلوا البقية؛ هذا يجعل الشباب يتصارعون ويتنافسون فقط على بعض الوظائف!! طلبًا للاحترام والتقدير!! وهروبًا من التجاهل!!

لذا علينا من اليوم، وكل يوم، الإيمان التام بأننا جميعًا VIP.


19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
11:00 PM

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير - الرياض
A A A
0
5

مَن يتأمل في طبيعة الحياة ونواميس الكون التي أوجدها البارئ - عز وجل - يجد أن جميع البشر مهمون ونافعون ومكملون لبعضهم.

لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستمر الحياة دون هذا التباين والاختلاف الرائع بين البشر.. أشكال وألوان وطبائع وخصائص وسلوكيات وأرزاق وزعها الرزاق بين الناس.

لذة الحياة ومتعتها في التنوع، ولو لم يكن هناك تنوع لكانت الحياة مملة ومتعبة ومتكررة وروتينية بشكل يجعل الجميع يعافها، ولا يشعر بأي فرحة أو رغبة للاستمرار عليها.

بما أن قيمة الحياة تكمن في هذا الاختلاف في المهام والمسؤوليات بين البشر لذا فإن من الحكمة ومن مصلحة الجميع أن يعترف الكل بأهمية الكل.

حينما يؤمن ويعتقد الجميع بأن كل من يعمل ويقدم ويخدم البشرية في أي مجال من المجالات هو VIP ، أي مهمًّا، ولا تصلح عجلة الحياة إلا بوجود الجميع، فإن جودة الحياة ترتفع، ومستوى الرضا لدى الناس يزيد ويكتمل، ويتحقق مفهوم التكامل بين الناس، ويقدر كل شخص الآخر؛ لأنه يعلم أن حياته لن تستقر أو تستمر إلا بوجود كل المهن والوظائف.

ما زلت أتذكر ذلك اليوم الذي كان يتحدث فيه والدي - حفظه الله -، ويوجهني، وقد وكنت أصغي له باهتمام حينما قال: كل أفراد المجتمع مهمون، ولهم أدوارهم الرئيسية في خدمة الوطن. المعلم والطبيب والنجار ورجل الأمن والصيدلي وأستاذ الجامعة وعامل النظافة والسيدة في منزلها والممرضة وسيدة الأعمال وسائق الباص والطباخ والنادل وإمام المسجد والسباك والكهربائي.. كلهم بلا استثناء يخدمون الوطن، ويبنون المجتمع، كل في مجاله، وبأسلوبه ومنهجه الذي تدرَّب عليه.

الاحترام والتقدير واجب بين الجميع، وتقديمنا الشخص ليتصدر المجلس أو يبدأ الحديث وفقًا لعمره وليس وفقًا لماله أو رتبته أو درجته العلمية.

الشرط الرئيسي لنجاة أي مجتمع من السقوط في براثن البطالة والجريمة هو أن يحترم كل الناس بعضهم، ويقدِّروا كل المهن والوظائف، ويعتبروا بعضهم VIP. هذا الأمر سيجعل الجميع يقبلون على أعمالهم بهمة عالية، وتقدير مرتفع، وكل شخص يتجه للوظيفة التي تتلاءم مع قدراته وإمكاناته، وما يسَّر الله له.

أكبر كارثة أن يحدد الناس الاحترام والتقدير لوظائف معينة فقط، ويقدِّموا أصحابها، ويتجاهلوا البقية؛ هذا يجعل الشباب يتصارعون ويتنافسون فقط على بعض الوظائف!! طلبًا للاحترام والتقدير!! وهروبًا من التجاهل!!

لذا علينا من اليوم، وكل يوم، الإيمان التام بأننا جميعًا VIP.


اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,892
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,355
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,993
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,162

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان
فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

ابتسام منصور القحطاني
تم شطب القضية

تم شطب القضية

أحمد عجب
دناءة التخطيط وقذارة الغادر

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

جمعان الكرت
وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

علي آل شرمة
أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير
ملك لا يتخلى عن شعبه!!

ملك لا يتخلى عن شعبه!!

غسان محمد عسيلان
زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

بندر الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة