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العراق.. إصابات وحالات اختناق في اشتباكات بين الأمن والمحتجين بالنجف

"سرايا السلام" تتولى الفصل بين المتظاهرين.. ومحافظ المثنى يعلق الدراسة

أفادت مصادر إعلامية، بعودة الاشتباكات مساء الاثنين بين الأمن والمتظاهرين في مدينة النجف في العراق، مؤكدة وقوع إصابات وحالات اختناق في الاشتباكات الليلية في النجف، وفقاً لموقع قناة العربية.

وتفصيلاً، عقد اجتماع مساء الاثنين بين تنسيقيات المظاهرات وقيادة الشرطة ووجهاء النجف ومعاون لـ"سرايا السلام" ومديري الأجهزة الأمنية في مكتب مقتدى الصدر.

وتم الاتفاق على أن تتولى "سرايا السلام" الفصل بين المتظاهرين ومرقد الحكيم بالنجف، حيث تنزل عناصر من "سرايا السلام" بالزي المدني إلى الشارع الساعة الواحد من بعد منتصف الليل لتفصل بين المتظاهرين ومرقد الحكيم.

وشدد المجتمعون على أن "أي متظاهر يخرج من ساحة الصدرين يُعتبر مندساً وسيتم تسليمه إلى الأجهزة الأمنية".

في سياق آخر، أعلن محافظ المثنى تعليق الدراسة لـ3 أيام اعتباراً من الثلاثاء على خلفية الاحتجاجات.

العراق النجف المتظاهرون سرايا السلام تعليق الدراسة

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العراق.. إصابات وحالات اختناق في اشتباكات بين الأمن والمحتجين بالنجف
سبق

أفادت مصادر إعلامية، بعودة الاشتباكات مساء الاثنين بين الأمن والمتظاهرين في مدينة النجف في العراق، مؤكدة وقوع إصابات وحالات اختناق في الاشتباكات الليلية في النجف، وفقاً لموقع قناة العربية.

وتفصيلاً، عقد اجتماع مساء الاثنين بين تنسيقيات المظاهرات وقيادة الشرطة ووجهاء النجف ومعاون لـ"سرايا السلام" ومديري الأجهزة الأمنية في مكتب مقتدى الصدر.

وتم الاتفاق على أن تتولى "سرايا السلام" الفصل بين المتظاهرين ومرقد الحكيم بالنجف، حيث تنزل عناصر من "سرايا السلام" بالزي المدني إلى الشارع الساعة الواحد من بعد منتصف الليل لتفصل بين المتظاهرين ومرقد الحكيم.

وشدد المجتمعون على أن "أي متظاهر يخرج من ساحة الصدرين يُعتبر مندساً وسيتم تسليمه إلى الأجهزة الأمنية".

في سياق آخر، أعلن محافظ المثنى تعليق الدراسة لـ3 أيام اعتباراً من الثلاثاء على خلفية الاحتجاجات.

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
12:05 AM

العراق.. إصابات وحالات اختناق في اشتباكات بين الأمن والمحتجين بالنجف

"سرايا السلام" تتولى الفصل بين المتظاهرين.. ومحافظ المثنى يعلق الدراسة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت مصادر إعلامية، بعودة الاشتباكات مساء الاثنين بين الأمن والمتظاهرين في مدينة النجف في العراق، مؤكدة وقوع إصابات وحالات اختناق في الاشتباكات الليلية في النجف، وفقاً لموقع قناة العربية.

وتفصيلاً، عقد اجتماع مساء الاثنين بين تنسيقيات المظاهرات وقيادة الشرطة ووجهاء النجف ومعاون لـ"سرايا السلام" ومديري الأجهزة الأمنية في مكتب مقتدى الصدر.

وتم الاتفاق على أن تتولى "سرايا السلام" الفصل بين المتظاهرين ومرقد الحكيم بالنجف، حيث تنزل عناصر من "سرايا السلام" بالزي المدني إلى الشارع الساعة الواحد من بعد منتصف الليل لتفصل بين المتظاهرين ومرقد الحكيم.

وشدد المجتمعون على أن "أي متظاهر يخرج من ساحة الصدرين يُعتبر مندساً وسيتم تسليمه إلى الأجهزة الأمنية".

في سياق آخر، أعلن محافظ المثنى تعليق الدراسة لـ3 أيام اعتباراً من الثلاثاء على خلفية الاحتجاجات.

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