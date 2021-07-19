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مشاط: تفويج الحجاج إلى عرفات تم بسلاسة كبيرة والمخيمات بها "مصليات"

نائب وزير الحج: مع غروب شمس اليوم سيبدأ تفويج أول دفعة حجاج إلى مزدلفة

أكد نائب وزير الحج عبدالفتاح مشاط، اليوم الاثنين أن تفويج الحجاج إلى صعيد عرفات تم بسلاسة كبيرة؛ مشيرًا إلى أن الجولات التفقدية مستمرة للوقوف على أي مخالفات.

وأوضح في مقابلة نقلتها إخبارية "العربية"، أن الطاقة الاستيعابية لجبل الرحمة محددة والعمل جارٍ على تنظيم وفود الحجاج؛ لافتًا إلى أن مخيمات الحجاج تضم مصليات خاصة لضمان التباعد.

كما قال إنه "مع غروب شمس اليوم سيبدأ تفويج أول دفعة حجاج إلى مزدلفة"؛ مضيفًا أنه يتم توفير مساحات كبيرة لحملات الحجاج في مزدلفة.

ويقف حجاج بيت الله الحرام، اليوم الاثنين، على صعيد عرفات، الذي يمثل الركن الأعظم في أداء فريضة الحج.

بدورها، كشفت وزارة الصحة عن عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج.

وأضافت أن إجراءات الرصد والمتابعة ستستمر حتى نهاية الحج.

وأوضحت الوزارة أنه تم تجهيز فِرَق متخصصة بالإسعاف الميداني لتقديم الخدمات للحجاج؛ مؤكدة أن لديها إجراءات واحترازات على قدر كبير من الكفاءة لحماية الحجاج صحيًّا.

كما شددت على أن إجراءات الرصد والمتابعة لإصابات كورونا ستستمر حتى نهاية الحج.

ويشارك نحو 60 ألف مقيم في المناسك مقارنة بنحو 2.5 مليون مسلم حضروا في عام 2019؛ فيما اختير المشاركون من بين 558 ألف متقدم وفق نظام تدقيق إلكتروني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مشاط: تفويج الحجاج إلى عرفات تم بسلاسة كبيرة والمخيمات بها "مصليات"
سبق

أكد نائب وزير الحج عبدالفتاح مشاط، اليوم الاثنين أن تفويج الحجاج إلى صعيد عرفات تم بسلاسة كبيرة؛ مشيرًا إلى أن الجولات التفقدية مستمرة للوقوف على أي مخالفات.

وأوضح في مقابلة نقلتها إخبارية "العربية"، أن الطاقة الاستيعابية لجبل الرحمة محددة والعمل جارٍ على تنظيم وفود الحجاج؛ لافتًا إلى أن مخيمات الحجاج تضم مصليات خاصة لضمان التباعد.

كما قال إنه "مع غروب شمس اليوم سيبدأ تفويج أول دفعة حجاج إلى مزدلفة"؛ مضيفًا أنه يتم توفير مساحات كبيرة لحملات الحجاج في مزدلفة.

ويقف حجاج بيت الله الحرام، اليوم الاثنين، على صعيد عرفات، الذي يمثل الركن الأعظم في أداء فريضة الحج.

بدورها، كشفت وزارة الصحة عن عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج.

وأضافت أن إجراءات الرصد والمتابعة ستستمر حتى نهاية الحج.

وأوضحت الوزارة أنه تم تجهيز فِرَق متخصصة بالإسعاف الميداني لتقديم الخدمات للحجاج؛ مؤكدة أن لديها إجراءات واحترازات على قدر كبير من الكفاءة لحماية الحجاج صحيًّا.

كما شددت على أن إجراءات الرصد والمتابعة لإصابات كورونا ستستمر حتى نهاية الحج.

ويشارك نحو 60 ألف مقيم في المناسك مقارنة بنحو 2.5 مليون مسلم حضروا في عام 2019؛ فيما اختير المشاركون من بين 558 ألف متقدم وفق نظام تدقيق إلكتروني.

19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442
12:12 PM

مشاط: تفويج الحجاج إلى عرفات تم بسلاسة كبيرة والمخيمات بها "مصليات"

نائب وزير الحج: مع غروب شمس اليوم سيبدأ تفويج أول دفعة حجاج إلى مزدلفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد نائب وزير الحج عبدالفتاح مشاط، اليوم الاثنين أن تفويج الحجاج إلى صعيد عرفات تم بسلاسة كبيرة؛ مشيرًا إلى أن الجولات التفقدية مستمرة للوقوف على أي مخالفات.

وأوضح في مقابلة نقلتها إخبارية "العربية"، أن الطاقة الاستيعابية لجبل الرحمة محددة والعمل جارٍ على تنظيم وفود الحجاج؛ لافتًا إلى أن مخيمات الحجاج تضم مصليات خاصة لضمان التباعد.

كما قال إنه "مع غروب شمس اليوم سيبدأ تفويج أول دفعة حجاج إلى مزدلفة"؛ مضيفًا أنه يتم توفير مساحات كبيرة لحملات الحجاج في مزدلفة.

ويقف حجاج بيت الله الحرام، اليوم الاثنين، على صعيد عرفات، الذي يمثل الركن الأعظم في أداء فريضة الحج.

بدورها، كشفت وزارة الصحة عن عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج.

وأضافت أن إجراءات الرصد والمتابعة ستستمر حتى نهاية الحج.

وأوضحت الوزارة أنه تم تجهيز فِرَق متخصصة بالإسعاف الميداني لتقديم الخدمات للحجاج؛ مؤكدة أن لديها إجراءات واحترازات على قدر كبير من الكفاءة لحماية الحجاج صحيًّا.

كما شددت على أن إجراءات الرصد والمتابعة لإصابات كورونا ستستمر حتى نهاية الحج.

ويشارك نحو 60 ألف مقيم في المناسك مقارنة بنحو 2.5 مليون مسلم حضروا في عام 2019؛ فيما اختير المشاركون من بين 558 ألف متقدم وفق نظام تدقيق إلكتروني.

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