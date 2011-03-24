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"الأراضي البيضاء" يبدأ تطبيق المرحلة الأولى من الرسوم في تبوك

بما يتناسب مع أهداف البرنامج ويتناسق مع الخطط الاستراتيجية

أعلن برنامج "الأراضي البيضاء" عن بدء تطبيق المرحلة الأولى من الرسوم في مدينة تبوك، موضحاً أن النطاق الجغرافي المستهدف لتطبيق المرحلة الأولى من البرنامج تم تحديده بعد استعراض نتائج ورش العمل التي عقدت مع أمانة منطقة تبوك ومناقشة النطاق المقترح.

وقد تم اعتماد النطاق الجغرافي لتطبيق النظام بما يتناسب مع أهداف البرنامج ويتناسق مع خطط الأمانة الاستراتيجية للمدينة.

ونصّ القرار الذي أصدره وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بشأن تطبيق الرسوم في مدينة تبوك، والمبني على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 8/ 9/ 1437هـ القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء والبدء في إنفاذ المرحلة الأولى على الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر، إذ أعطى القرار مهلة مدتها ستة أشهر ابتداءً من تاريخه لملاك الأراضي البيضاء داخل النطاق المستهدف لمدينة تبوك لتسجيل بيانات أراضيهم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج idlelands.housing.gov.sa.

وأكد البرنامج أنه يعمل وفق المعايير العالمية في الدراسات العقارية ونسب تأثيرها في المدن المستهدفة، ورصد جميع البيانات الجيومكانية للأراضي الخاضعة للرسوم لتقييمها وفرض الرسم عليها حسب الآليات المتبعة والمعتمدة أثناء دراسة النطاق العمراني بهدف تطبيق النظام وتحقيق التوازن بين العرض والطلب وزيادة نسبة تملك المواطنين، كما يستمر البرنامج في جهوده لتوعية مُلّاك الأراضي بالأنظمة والإجراءات المتبعة وتوضيح أفضل الطرق لاستثمار وتطوير تلك الأراضي.

يُذكر أن البرنامج يتضمّن أربع مراحل، تستهدف الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، والثانية للأراضي المطوّرة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد بمساحة تزيد على 10 آلاف م2، والثالثة الأراضي المطوّرة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد مجموع مساحتها يزيد على 5 آلاف م2، أمّا المرحلة الرابعة فتستهدف الأراضي المطوّرة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة مجموع مساحتها يزيد عن عشرة آلاف م2.

برنامج الأراضي البيضاء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأراضي البيضاء" يبدأ تطبيق المرحلة الأولى من الرسوم في تبوك
سبق

أعلن برنامج "الأراضي البيضاء" عن بدء تطبيق المرحلة الأولى من الرسوم في مدينة تبوك، موضحاً أن النطاق الجغرافي المستهدف لتطبيق المرحلة الأولى من البرنامج تم تحديده بعد استعراض نتائج ورش العمل التي عقدت مع أمانة منطقة تبوك ومناقشة النطاق المقترح.

وقد تم اعتماد النطاق الجغرافي لتطبيق النظام بما يتناسب مع أهداف البرنامج ويتناسق مع خطط الأمانة الاستراتيجية للمدينة.

ونصّ القرار الذي أصدره وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بشأن تطبيق الرسوم في مدينة تبوك، والمبني على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 8/ 9/ 1437هـ القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء والبدء في إنفاذ المرحلة الأولى على الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر، إذ أعطى القرار مهلة مدتها ستة أشهر ابتداءً من تاريخه لملاك الأراضي البيضاء داخل النطاق المستهدف لمدينة تبوك لتسجيل بيانات أراضيهم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج idlelands.housing.gov.sa.

وأكد البرنامج أنه يعمل وفق المعايير العالمية في الدراسات العقارية ونسب تأثيرها في المدن المستهدفة، ورصد جميع البيانات الجيومكانية للأراضي الخاضعة للرسوم لتقييمها وفرض الرسم عليها حسب الآليات المتبعة والمعتمدة أثناء دراسة النطاق العمراني بهدف تطبيق النظام وتحقيق التوازن بين العرض والطلب وزيادة نسبة تملك المواطنين، كما يستمر البرنامج في جهوده لتوعية مُلّاك الأراضي بالأنظمة والإجراءات المتبعة وتوضيح أفضل الطرق لاستثمار وتطوير تلك الأراضي.

يُذكر أن البرنامج يتضمّن أربع مراحل، تستهدف الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، والثانية للأراضي المطوّرة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد بمساحة تزيد على 10 آلاف م2، والثالثة الأراضي المطوّرة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد مجموع مساحتها يزيد على 5 آلاف م2، أمّا المرحلة الرابعة فتستهدف الأراضي المطوّرة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة مجموع مساحتها يزيد عن عشرة آلاف م2.

22 مارس 2021 - 9 شعبان 1442
02:50 PM

"الأراضي البيضاء" يبدأ تطبيق المرحلة الأولى من الرسوم في تبوك

بما يتناسب مع أهداف البرنامج ويتناسق مع الخطط الاستراتيجية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن برنامج "الأراضي البيضاء" عن بدء تطبيق المرحلة الأولى من الرسوم في مدينة تبوك، موضحاً أن النطاق الجغرافي المستهدف لتطبيق المرحلة الأولى من البرنامج تم تحديده بعد استعراض نتائج ورش العمل التي عقدت مع أمانة منطقة تبوك ومناقشة النطاق المقترح.

وقد تم اعتماد النطاق الجغرافي لتطبيق النظام بما يتناسب مع أهداف البرنامج ويتناسق مع خطط الأمانة الاستراتيجية للمدينة.

ونصّ القرار الذي أصدره وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بشأن تطبيق الرسوم في مدينة تبوك، والمبني على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 8/ 9/ 1437هـ القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء والبدء في إنفاذ المرحلة الأولى على الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر، إذ أعطى القرار مهلة مدتها ستة أشهر ابتداءً من تاريخه لملاك الأراضي البيضاء داخل النطاق المستهدف لمدينة تبوك لتسجيل بيانات أراضيهم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج idlelands.housing.gov.sa.

وأكد البرنامج أنه يعمل وفق المعايير العالمية في الدراسات العقارية ونسب تأثيرها في المدن المستهدفة، ورصد جميع البيانات الجيومكانية للأراضي الخاضعة للرسوم لتقييمها وفرض الرسم عليها حسب الآليات المتبعة والمعتمدة أثناء دراسة النطاق العمراني بهدف تطبيق النظام وتحقيق التوازن بين العرض والطلب وزيادة نسبة تملك المواطنين، كما يستمر البرنامج في جهوده لتوعية مُلّاك الأراضي بالأنظمة والإجراءات المتبعة وتوضيح أفضل الطرق لاستثمار وتطوير تلك الأراضي.

يُذكر أن البرنامج يتضمّن أربع مراحل، تستهدف الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، والثانية للأراضي المطوّرة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد بمساحة تزيد على 10 آلاف م2، والثالثة الأراضي المطوّرة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد مجموع مساحتها يزيد على 5 آلاف م2، أمّا المرحلة الرابعة فتستهدف الأراضي المطوّرة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة مجموع مساحتها يزيد عن عشرة آلاف م2.

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