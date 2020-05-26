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جار تحميل لقاح "المناعة القوية".. في هذا الموعد قد يتلقى "كورونا" أول ضربة

إعلان من "نوفافاكس" في وقت أوقفت فيه شركات الأدوية تجاربها للأمراض الأخرى

أعلنت شركة "نوفافاكس" الأميركية، الاثنين، أنها بدأت المرحلة الأولى من تجربة سريرية للقاح مرشح لفيروس كورونا المستجد، وأنها سجلت المشاركين الأوائل في التجربة، وستظهر النتائج الأولية في يوليو.

وفي أبريل، قالت الشركة التي تتخذ من ولاية ميريلاند الأمريكية مقرًّا لها، والتي تعمل بالتكنولوجيا الحيوية: إنها حددت المرشح (إن.في.إكس-كوف 2373) الذي تعتزم أن تستخدم به عاملها المساعد (ماتريكس-إم)، في تحسين الاستجابات المناعية.

وتستخدم العوامل المساعدة أساسًا في جعل اللقاحات تستدعي مناعة قوية، من خلال الإنتاج الأكبر للأجسام المضادة، وتقدم حماية تستمر لفترة أطول ضد الإصابات الفيروسية والبكتيرية. وقالت "نوفافاكس": إنها تتوقع نتائج تحقق المناعة والسلامة من التجربة في يوليو.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي أوقفت فيه شركات الأدوية تجاربها السريرية للأمراض الأخرى، لإيجاد مضاد سمي لـكوفيد-19 وهو المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، الذي أصاب أكثر من 5.3 مليون شخص في العالم، وأودى بحياة 343 ألفًا آخرين.

وقالت "نوفافاكس": إنه لدى الاكتمال الناجح للمرحلة الأولى، سيجرى الجزء الخاص بالمرحلة الثانية من التجربة في عدة دول من بينها الولايات المتحدة.

وأكدت أن تجربة المرحلة الثانية ستقيم المناعة والسلامة، وخفض مرض كوفيد-19، في نطاق عمري أوسع.

فيروس كورونا الجديد

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جار تحميل لقاح "المناعة القوية".. في هذا الموعد قد يتلقى "كورونا" أول ضربة
سبق

أعلنت شركة "نوفافاكس" الأميركية، الاثنين، أنها بدأت المرحلة الأولى من تجربة سريرية للقاح مرشح لفيروس كورونا المستجد، وأنها سجلت المشاركين الأوائل في التجربة، وستظهر النتائج الأولية في يوليو.

وفي أبريل، قالت الشركة التي تتخذ من ولاية ميريلاند الأمريكية مقرًّا لها، والتي تعمل بالتكنولوجيا الحيوية: إنها حددت المرشح (إن.في.إكس-كوف 2373) الذي تعتزم أن تستخدم به عاملها المساعد (ماتريكس-إم)، في تحسين الاستجابات المناعية.

وتستخدم العوامل المساعدة أساسًا في جعل اللقاحات تستدعي مناعة قوية، من خلال الإنتاج الأكبر للأجسام المضادة، وتقدم حماية تستمر لفترة أطول ضد الإصابات الفيروسية والبكتيرية. وقالت "نوفافاكس": إنها تتوقع نتائج تحقق المناعة والسلامة من التجربة في يوليو.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي أوقفت فيه شركات الأدوية تجاربها السريرية للأمراض الأخرى، لإيجاد مضاد سمي لـكوفيد-19 وهو المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، الذي أصاب أكثر من 5.3 مليون شخص في العالم، وأودى بحياة 343 ألفًا آخرين.

وقالت "نوفافاكس": إنه لدى الاكتمال الناجح للمرحلة الأولى، سيجرى الجزء الخاص بالمرحلة الثانية من التجربة في عدة دول من بينها الولايات المتحدة.

وأكدت أن تجربة المرحلة الثانية ستقيم المناعة والسلامة، وخفض مرض كوفيد-19، في نطاق عمري أوسع.

26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
11:19 AM

جار تحميل لقاح "المناعة القوية".. في هذا الموعد قد يتلقى "كورونا" أول ضربة

إعلان من "نوفافاكس" في وقت أوقفت فيه شركات الأدوية تجاربها للأمراض الأخرى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة "نوفافاكس" الأميركية، الاثنين، أنها بدأت المرحلة الأولى من تجربة سريرية للقاح مرشح لفيروس كورونا المستجد، وأنها سجلت المشاركين الأوائل في التجربة، وستظهر النتائج الأولية في يوليو.

وفي أبريل، قالت الشركة التي تتخذ من ولاية ميريلاند الأمريكية مقرًّا لها، والتي تعمل بالتكنولوجيا الحيوية: إنها حددت المرشح (إن.في.إكس-كوف 2373) الذي تعتزم أن تستخدم به عاملها المساعد (ماتريكس-إم)، في تحسين الاستجابات المناعية.

وتستخدم العوامل المساعدة أساسًا في جعل اللقاحات تستدعي مناعة قوية، من خلال الإنتاج الأكبر للأجسام المضادة، وتقدم حماية تستمر لفترة أطول ضد الإصابات الفيروسية والبكتيرية. وقالت "نوفافاكس": إنها تتوقع نتائج تحقق المناعة والسلامة من التجربة في يوليو.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي أوقفت فيه شركات الأدوية تجاربها السريرية للأمراض الأخرى، لإيجاد مضاد سمي لـكوفيد-19 وهو المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، الذي أصاب أكثر من 5.3 مليون شخص في العالم، وأودى بحياة 343 ألفًا آخرين.

وقالت "نوفافاكس": إنه لدى الاكتمال الناجح للمرحلة الأولى، سيجرى الجزء الخاص بالمرحلة الثانية من التجربة في عدة دول من بينها الولايات المتحدة.

وأكدت أن تجربة المرحلة الثانية ستقيم المناعة والسلامة، وخفض مرض كوفيد-19، في نطاق عمري أوسع.

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