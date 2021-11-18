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مصر .. بلاغ للنائب العام بوضع "أردوغان" على قوائم الترقب والوصول

محام: مجرم حرب ارتكب مجازر وحشية بحق الشعب السوري الشقيق

رداً على الجرائم التي ارتكبها في سوريا، تقدّم محام مصري ببلاغ للنائب العام بجمهورية مصر العربية المستشار حمادة الصاوي؛ يطالب فيه بإلزام وزير الداخلية باعتبار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ شخصاً غير مرغوب فيه في مصر، وكذلك إصدار قرار بوضعه على قوائم الترقب والوصول.

ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن الصحافة المصرية، أن مقدم البلاغ، المحامي عزب مخلوف؛ أوضح أنه قدّم بلاغه وكيلاً عن مجموعة من المصريين من ذوي الأصول الكردية.

وأضاف مخلوف؛ أن أردوغان؛ بصفته القائد العام للقوات المسلحة التركية استخدم أسلحة كيماوية محظورة ومحرّمة دولياً ضدّ المدنيين العزّل في شمال سوريا، وهو سلاح الفسفور الأبيض؛ ما تسبّب في قتل أعداد كبيرة من الشعب السوري، وإصابة آخرين بعاهات مستديمة، وذلك بخلاف الآثار الجانبية المستقبلية الناتجة من استعمال تلك الأسلحة التي تنتج آثاراً مستقبلية.

وأوضح البلاغ: "تتوافر الصفة لكل مواطن عربي تألم لقتل أخيه العربي، وتتوافر لكل إنسان يحمل صفات الإنسان المتألم لإهدار الإنسانية، وهو شاهد عيان على ارتكاب تلك المجازر الوحشية ضدّ الإنسانية".

وتابع: "أي إنسان عربي وأعجمي له مصلحة قومية وإنسانية لتطبيق القانون الإنساني على مجرمي الحرب والإنسانية أياً كان موقعهم وصفتهم، ومقيمو الدعوى من الجذور الكردية ولهم علاقات إنسانية مع الضحايا وهم جزء من الكرد العرب في سوريا، ومن حقهم الدفاع عن حقوق مَن قُتلوا ومَن انتُهكت حرماتهم".

أردوغان مصر

الرئيسية/ أخبار العالم

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مصر .. بلاغ للنائب العام بوضع "أردوغان" على قوائم الترقب والوصول
سبق

رداً على الجرائم التي ارتكبها في سوريا، تقدّم محام مصري ببلاغ للنائب العام بجمهورية مصر العربية المستشار حمادة الصاوي؛ يطالب فيه بإلزام وزير الداخلية باعتبار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ شخصاً غير مرغوب فيه في مصر، وكذلك إصدار قرار بوضعه على قوائم الترقب والوصول.

ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن الصحافة المصرية، أن مقدم البلاغ، المحامي عزب مخلوف؛ أوضح أنه قدّم بلاغه وكيلاً عن مجموعة من المصريين من ذوي الأصول الكردية.

وأضاف مخلوف؛ أن أردوغان؛ بصفته القائد العام للقوات المسلحة التركية استخدم أسلحة كيماوية محظورة ومحرّمة دولياً ضدّ المدنيين العزّل في شمال سوريا، وهو سلاح الفسفور الأبيض؛ ما تسبّب في قتل أعداد كبيرة من الشعب السوري، وإصابة آخرين بعاهات مستديمة، وذلك بخلاف الآثار الجانبية المستقبلية الناتجة من استعمال تلك الأسلحة التي تنتج آثاراً مستقبلية.

وأوضح البلاغ: "تتوافر الصفة لكل مواطن عربي تألم لقتل أخيه العربي، وتتوافر لكل إنسان يحمل صفات الإنسان المتألم لإهدار الإنسانية، وهو شاهد عيان على ارتكاب تلك المجازر الوحشية ضدّ الإنسانية".

وتابع: "أي إنسان عربي وأعجمي له مصلحة قومية وإنسانية لتطبيق القانون الإنساني على مجرمي الحرب والإنسانية أياً كان موقعهم وصفتهم، ومقيمو الدعوى من الجذور الكردية ولهم علاقات إنسانية مع الضحايا وهم جزء من الكرد العرب في سوريا، ومن حقهم الدفاع عن حقوق مَن قُتلوا ومَن انتُهكت حرماتهم".

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
09:54 AM

مصر .. بلاغ للنائب العام بوضع "أردوغان" على قوائم الترقب والوصول

محام: مجرم حرب ارتكب مجازر وحشية بحق الشعب السوري الشقيق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رداً على الجرائم التي ارتكبها في سوريا، تقدّم محام مصري ببلاغ للنائب العام بجمهورية مصر العربية المستشار حمادة الصاوي؛ يطالب فيه بإلزام وزير الداخلية باعتبار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ شخصاً غير مرغوب فيه في مصر، وكذلك إصدار قرار بوضعه على قوائم الترقب والوصول.

ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن الصحافة المصرية، أن مقدم البلاغ، المحامي عزب مخلوف؛ أوضح أنه قدّم بلاغه وكيلاً عن مجموعة من المصريين من ذوي الأصول الكردية.

وأضاف مخلوف؛ أن أردوغان؛ بصفته القائد العام للقوات المسلحة التركية استخدم أسلحة كيماوية محظورة ومحرّمة دولياً ضدّ المدنيين العزّل في شمال سوريا، وهو سلاح الفسفور الأبيض؛ ما تسبّب في قتل أعداد كبيرة من الشعب السوري، وإصابة آخرين بعاهات مستديمة، وذلك بخلاف الآثار الجانبية المستقبلية الناتجة من استعمال تلك الأسلحة التي تنتج آثاراً مستقبلية.

وأوضح البلاغ: "تتوافر الصفة لكل مواطن عربي تألم لقتل أخيه العربي، وتتوافر لكل إنسان يحمل صفات الإنسان المتألم لإهدار الإنسانية، وهو شاهد عيان على ارتكاب تلك المجازر الوحشية ضدّ الإنسانية".

وتابع: "أي إنسان عربي وأعجمي له مصلحة قومية وإنسانية لتطبيق القانون الإنساني على مجرمي الحرب والإنسانية أياً كان موقعهم وصفتهم، ومقيمو الدعوى من الجذور الكردية ولهم علاقات إنسانية مع الضحايا وهم جزء من الكرد العرب في سوريا، ومن حقهم الدفاع عن حقوق مَن قُتلوا ومَن انتُهكت حرماتهم".

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