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"الإسكان" تدرج 4 "تقنيات بناء" جديدة ضمن دليل فحص الجودة

تنظيم دورة تدريبية لتأهيل الفاحصين عليه

أدرجت مبادرة تحفيز تقنية البناء وبرنامج البناء المستدام 4 من التقنيات في التحديث الجديد لدليل "فحص جودة البناء" المعتمد لمراقبة جودة أعمال تنفيذ الوحدات السكنية. وذلك استمراراً لجهود منظومة الإسكان التشاركية في رفع جودة المباني السكنية، ولضمان شمولية أدلة فحص جودة المباني لأساليب البناء الحديثة.

واحتوت النسخة المحدثة جزءًا كاملاً لمهام الفاحص ومسؤولية جميع الأطراف ذات العلاقة مع مالك المشروع.

وفي هذا الإطار، ينظم المعهد العقاري السعودي دورة تدريبية اليوم 8 ديسمبر 2019 وعلى مدار خمسة أيام، بمدينة الرياض لتأهيل الفاحصين السعوديين على التحديثات التي شملها الكتاب.

ويعدُّ الاستثمار في تقنية البناء عاملاً رئيسيًا في خطة المملكة لمعالجة الفجوة في السكن، في ظل ما توفره من وقت مستغرق للإنشاء وخفض لمستويات التكلفة ورفع لمعدلات الجودة.

وتحمل تقنيات البناء مستقبلاً واعدًا للمستثمرين وللمطورين العقاريين والمقاولين على حد سواء، إذ تعد الصناعة نامية، وتجذب المزيد من الشركات والأفراد للدخول بها.

تقنية البناء وزارة الإسكان فحص جودة البناء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الإسكان" تدرج 4 "تقنيات بناء" جديدة ضمن دليل فحص الجودة
سبق

أدرجت مبادرة تحفيز تقنية البناء وبرنامج البناء المستدام 4 من التقنيات في التحديث الجديد لدليل "فحص جودة البناء" المعتمد لمراقبة جودة أعمال تنفيذ الوحدات السكنية. وذلك استمراراً لجهود منظومة الإسكان التشاركية في رفع جودة المباني السكنية، ولضمان شمولية أدلة فحص جودة المباني لأساليب البناء الحديثة.

واحتوت النسخة المحدثة جزءًا كاملاً لمهام الفاحص ومسؤولية جميع الأطراف ذات العلاقة مع مالك المشروع.

وفي هذا الإطار، ينظم المعهد العقاري السعودي دورة تدريبية اليوم 8 ديسمبر 2019 وعلى مدار خمسة أيام، بمدينة الرياض لتأهيل الفاحصين السعوديين على التحديثات التي شملها الكتاب.

ويعدُّ الاستثمار في تقنية البناء عاملاً رئيسيًا في خطة المملكة لمعالجة الفجوة في السكن، في ظل ما توفره من وقت مستغرق للإنشاء وخفض لمستويات التكلفة ورفع لمعدلات الجودة.

وتحمل تقنيات البناء مستقبلاً واعدًا للمستثمرين وللمطورين العقاريين والمقاولين على حد سواء، إذ تعد الصناعة نامية، وتجذب المزيد من الشركات والأفراد للدخول بها.

07 ديسمبر 2019 - 10 ربيع الآخر 1441
08:16 PM

"الإسكان" تدرج 4 "تقنيات بناء" جديدة ضمن دليل فحص الجودة

تنظيم دورة تدريبية لتأهيل الفاحصين عليه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أدرجت مبادرة تحفيز تقنية البناء وبرنامج البناء المستدام 4 من التقنيات في التحديث الجديد لدليل "فحص جودة البناء" المعتمد لمراقبة جودة أعمال تنفيذ الوحدات السكنية. وذلك استمراراً لجهود منظومة الإسكان التشاركية في رفع جودة المباني السكنية، ولضمان شمولية أدلة فحص جودة المباني لأساليب البناء الحديثة.

واحتوت النسخة المحدثة جزءًا كاملاً لمهام الفاحص ومسؤولية جميع الأطراف ذات العلاقة مع مالك المشروع.

وفي هذا الإطار، ينظم المعهد العقاري السعودي دورة تدريبية اليوم 8 ديسمبر 2019 وعلى مدار خمسة أيام، بمدينة الرياض لتأهيل الفاحصين السعوديين على التحديثات التي شملها الكتاب.

ويعدُّ الاستثمار في تقنية البناء عاملاً رئيسيًا في خطة المملكة لمعالجة الفجوة في السكن، في ظل ما توفره من وقت مستغرق للإنشاء وخفض لمستويات التكلفة ورفع لمعدلات الجودة.

وتحمل تقنيات البناء مستقبلاً واعدًا للمستثمرين وللمطورين العقاريين والمقاولين على حد سواء، إذ تعد الصناعة نامية، وتجذب المزيد من الشركات والأفراد للدخول بها.

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