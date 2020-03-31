النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الكرملين": "بوتين" يخضع لفحوص طبية دورية خاصة بفيروس "كورونا"

أكد المتحدث باسم "الكرملين"، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يخضع لفحوص طبية دورية خاصة بفيروس "كورونا"، مشدداً على أن حالته الصحية جيدة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
"الكرملين": "بوتين" يخضع لفحوص طبية دورية خاصة بفيروس "كورونا"
سبق

أكد المتحدث باسم "الكرملين"، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يخضع لفحوص طبية دورية خاصة بفيروس "كورونا"، مشدداً على أن حالته الصحية جيدة.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
04:34 PM
اخر تعديل
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
07:33 PM

"الكرملين": "بوتين" يخضع لفحوص طبية دورية خاصة بفيروس "كورونا"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
1,584

أكد المتحدث باسم "الكرملين"، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يخضع لفحوص طبية دورية خاصة بفيروس "كورونا"، مشدداً على أن حالته الصحية جيدة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,759
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,599
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,362
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,786

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة