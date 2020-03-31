أكد المتحدث باسم "الكرملين"، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يخضع لفحوص طبية دورية خاصة بفيروس "كورونا"، مشدداً على أن حالته الصحية جيدة.
"الكرملين": "بوتين" يخضع لفحوص طبية دورية خاصة بفيروس "كورونا"
أكد المتحدث باسم "الكرملين"، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يخضع لفحوص طبية دورية خاصة بفيروس "كورونا"، مشدداً على أن حالته الصحية جيدة.فيروس كورونا الجديد
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"الكرملين": "بوتين" يخضع لفحوص طبية دورية خاصة بفيروس "كورونا"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-31
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
04:34 PM
اخر تعديل
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
07:33 PM
"الكرملين": "بوتين" يخضع لفحوص طبية دورية خاصة بفيروس "كورونا"
أكد المتحدث باسم "الكرملين"، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يخضع لفحوص طبية دورية خاصة بفيروس "كورونا"، مشدداً على أن حالته الصحية جيدة.
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