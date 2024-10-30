النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نيجيريا.. الجيش يعلن مقتل الزعيم الجديد لتنظيم داعش الإرهابي

بعد أسبوعين من مقتل الزعيم السابق للتنظيم أبو مصعب البرناوي

أعلن الجيش النيجيري مقتل زعيم جديد لتنظيم داعش الإرهابي، في عملية عسكرية هذا الشهر، وذلك بعد أسبوعين من إعلان مقتل الزعيم السابق للتنظيم أبو مصعب البرناوي.

وقال المتحدث باسم الجيش، في بيان، الليلة الماضية،: "إن القوات النيجيرية شنّت عديداً من الهجمات البرية والجوية على مواقع يُشتبه في أنها لمسلحين، وقُتل خلالها مالام باكو؛ الزعيم الجديد للتنظيم الإرهابي".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
نيجيريا.. الجيش يعلن مقتل الزعيم الجديد لتنظيم داعش الإرهابي
سبق

أعلن الجيش النيجيري مقتل زعيم جديد لتنظيم داعش الإرهابي، في عملية عسكرية هذا الشهر، وذلك بعد أسبوعين من إعلان مقتل الزعيم السابق للتنظيم أبو مصعب البرناوي.

وقال المتحدث باسم الجيش، في بيان، الليلة الماضية،: "إن القوات النيجيرية شنّت عديداً من الهجمات البرية والجوية على مواقع يُشتبه في أنها لمسلحين، وقُتل خلالها مالام باكو؛ الزعيم الجديد للتنظيم الإرهابي".

29 أكتوبر 2021 - 23 ربيع الأول 1443
01:12 PM

نيجيريا.. الجيش يعلن مقتل الزعيم الجديد لتنظيم داعش الإرهابي

بعد أسبوعين من مقتل الزعيم السابق للتنظيم أبو مصعب البرناوي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
947

أعلن الجيش النيجيري مقتل زعيم جديد لتنظيم داعش الإرهابي، في عملية عسكرية هذا الشهر، وذلك بعد أسبوعين من إعلان مقتل الزعيم السابق للتنظيم أبو مصعب البرناوي.

وقال المتحدث باسم الجيش، في بيان، الليلة الماضية،: "إن القوات النيجيرية شنّت عديداً من الهجمات البرية والجوية على مواقع يُشتبه في أنها لمسلحين، وقُتل خلالها مالام باكو؛ الزعيم الجديد للتنظيم الإرهابي".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,810
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,846
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,040
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,118

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة