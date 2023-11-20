تنظم أمانة المنطقة الشرقية، الملتقى الإعلامي "الاستشراف ودوره في حل الأزمات الإعلامية"، على مسرح الأمانة، صباح الاثنين المقبل. يأتي ذلك تحت رعاية وتشريف أمير المنطقة، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وبمشاركة نخبة من المختصين والأكاديميين. وقال أمين الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير: إن الملتقى يهدف لتقديم نبذة عن الاستشراف "علم التنبؤ بالمستقبل" وربطه بالأزمات الإعلامية، والتعريف بماهية الأزمات التي يواجهها الإعلام، ودور المحتوى الاستشرافي في معالجتها، ورفع كفاءة العنصر البشري في منظومة الإعلام الوطني، والتحذير من الإعلام الملون والتعرف على طرقه في صناعة الشائعات، والتعريف بالنماذج العالمية في إدارة الأزمات وكيفية مواجهتها. وأشار إلى مشاركة عشرة متحدثين أكاديميين متخصصين في الإعلام والاستشراف، ودوره في حل الأزمات الإعلامية من داخل المملكة وخارجها. وأضاف أن الملتقى يشهد مشاركة واسعة من مسؤولي الإعلام والاتصال في الجهات الحكومية والخاصة، وكذلك جامعة الأمير محمد بن فهد، وأساتذة جامعات مختصين في الإعلام، وإعلاميين وكتّاب رأي، ومهتمين بالإعلام والاستشراف. وقدم باسمه وباسم جميع منسوبي الأمانة واللجان العاملة في الملتقى، شكره وتقديره للأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، على اهتمامهما وحرصهما ودعمهما اللامحدود للأمانة، وكذلك دعم ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، والذي يحرص على تطوير منظومة العمل البلدي، وخاصة الإعلام الرقمي، مؤكدًا على أن رعاية وتشريف أمير المنطقة الشرقية للحفل؛ سينعكس بشكل إيجابي على نجاح الملتقى.

أمانة الشرقية تنظّم ملتقى عن دور الاستشراف في حلّ الأزمات الإعلامية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-20 تنظم أمانة المنطقة الشرقية، الملتقى الإعلامي "الاستشراف ودوره في حل الأزمات الإعلامية"، على مسرح الأمانة، صباح الاثنين المقبل.



يأتي ذلك تحت رعاية وتشريف أمير المنطقة، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وبمشاركة نخبة من المختصين والأكاديميين.



وقال أمين الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير: إن الملتقى يهدف لتقديم نبذة عن الاستشراف "علم التنبؤ بالمستقبل" وربطه بالأزمات الإعلامية، والتعريف بماهية الأزمات التي يواجهها الإعلام، ودور المحتوى الاستشرافي في معالجتها، ورفع كفاءة العنصر البشري في منظومة الإعلام الوطني، والتحذير من الإعلام الملون والتعرف على طرقه في صناعة الشائعات، والتعريف بالنماذج العالمية في إدارة الأزمات وكيفية مواجهتها.



وأشار إلى مشاركة عشرة متحدثين أكاديميين متخصصين في الإعلام والاستشراف، ودوره في حل الأزمات الإعلامية من داخل المملكة وخارجها.



وأضاف أن الملتقى يشهد مشاركة واسعة من مسؤولي الإعلام والاتصال في الجهات الحكومية والخاصة، وكذلك جامعة الأمير محمد بن فهد، وأساتذة جامعات مختصين في الإعلام، وإعلاميين وكتّاب رأي، ومهتمين بالإعلام والاستشراف.



وقدم باسمه وباسم جميع منسوبي الأمانة واللجان العاملة في الملتقى، شكره وتقديره للأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، على اهتمامهما وحرصهما ودعمهما اللامحدود للأمانة، وكذلك دعم ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، والذي يحرص على تطوير منظومة العمل البلدي، وخاصة الإعلام الرقمي، مؤكدًا على أن رعاية وتشريف أمير المنطقة الشرقية للحفل؛ سينعكس بشكل إيجابي على نجاح الملتقى.

20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441 07:10 PM

أمانة الشرقية تنظّم ملتقى عن دور الاستشراف في حلّ الأزمات الإعلامية بمشاركة 10 أكاديميين متخصصين من داخل المملكة وخارجها





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تنظم أمانة المنطقة الشرقية، الملتقى الإعلامي "الاستشراف ودوره في حل الأزمات الإعلامية"، على مسرح الأمانة، صباح الاثنين المقبل.



يأتي ذلك تحت رعاية وتشريف أمير المنطقة، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وبمشاركة نخبة من المختصين والأكاديميين.



وقال أمين الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير: إن الملتقى يهدف لتقديم نبذة عن الاستشراف "علم التنبؤ بالمستقبل" وربطه بالأزمات الإعلامية، والتعريف بماهية الأزمات التي يواجهها الإعلام، ودور المحتوى الاستشرافي في معالجتها، ورفع كفاءة العنصر البشري في منظومة الإعلام الوطني، والتحذير من الإعلام الملون والتعرف على طرقه في صناعة الشائعات، والتعريف بالنماذج العالمية في إدارة الأزمات وكيفية مواجهتها.



وأشار إلى مشاركة عشرة متحدثين أكاديميين متخصصين في الإعلام والاستشراف، ودوره في حل الأزمات الإعلامية من داخل المملكة وخارجها.



وأضاف أن الملتقى يشهد مشاركة واسعة من مسؤولي الإعلام والاتصال في الجهات الحكومية والخاصة، وكذلك جامعة الأمير محمد بن فهد، وأساتذة جامعات مختصين في الإعلام، وإعلاميين وكتّاب رأي، ومهتمين بالإعلام والاستشراف.



وقدم باسمه وباسم جميع منسوبي الأمانة واللجان العاملة في الملتقى، شكره وتقديره للأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، على اهتمامهما وحرصهما ودعمهما اللامحدود للأمانة، وكذلك دعم ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، والذي يحرص على تطوير منظومة العمل البلدي، وخاصة الإعلام الرقمي، مؤكدًا على أن رعاية وتشريف أمير المنطقة الشرقية للحفل؛ سينعكس بشكل إيجابي على نجاح الملتقى.