النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمانة الشرقية تنظّم ملتقى عن دور الاستشراف في حلّ الأزمات الإعلامية

بمشاركة 10 أكاديميين متخصصين من داخل المملكة وخارجها

تنظم أمانة المنطقة الشرقية، الملتقى الإعلامي "الاستشراف ودوره في حل الأزمات الإعلامية"، على مسرح الأمانة، صباح الاثنين المقبل.

يأتي ذلك تحت رعاية وتشريف أمير المنطقة، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وبمشاركة نخبة من المختصين والأكاديميين.

وقال أمين الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير: إن الملتقى يهدف لتقديم نبذة عن الاستشراف "علم التنبؤ بالمستقبل" وربطه بالأزمات الإعلامية، والتعريف بماهية الأزمات التي يواجهها الإعلام، ودور المحتوى الاستشرافي في معالجتها، ورفع كفاءة العنصر البشري في منظومة الإعلام الوطني، والتحذير من الإعلام الملون والتعرف على طرقه في صناعة الشائعات، والتعريف بالنماذج العالمية في إدارة الأزمات وكيفية مواجهتها.

وأشار إلى مشاركة عشرة متحدثين أكاديميين متخصصين في الإعلام والاستشراف، ودوره في حل الأزمات الإعلامية من داخل المملكة وخارجها.

وأضاف أن الملتقى يشهد مشاركة واسعة من مسؤولي الإعلام والاتصال في الجهات الحكومية والخاصة، وكذلك جامعة الأمير محمد بن فهد، وأساتذة جامعات مختصين في الإعلام، وإعلاميين وكتّاب رأي، ومهتمين بالإعلام والاستشراف.

وقدم باسمه وباسم جميع منسوبي الأمانة واللجان العاملة في الملتقى، شكره وتقديره للأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، على اهتمامهما وحرصهما ودعمهما اللامحدود للأمانة، وكذلك دعم ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، والذي يحرص على تطوير منظومة العمل البلدي، وخاصة الإعلام الرقمي، مؤكدًا على أن رعاية وتشريف أمير المنطقة الشرقية للحفل؛ سينعكس بشكل إيجابي على نجاح الملتقى.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
أمانة الشرقية تنظّم ملتقى عن دور الاستشراف في حلّ الأزمات الإعلامية
سبق

تنظم أمانة المنطقة الشرقية، الملتقى الإعلامي "الاستشراف ودوره في حل الأزمات الإعلامية"، على مسرح الأمانة، صباح الاثنين المقبل.

يأتي ذلك تحت رعاية وتشريف أمير المنطقة، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وبمشاركة نخبة من المختصين والأكاديميين.

وقال أمين الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير: إن الملتقى يهدف لتقديم نبذة عن الاستشراف "علم التنبؤ بالمستقبل" وربطه بالأزمات الإعلامية، والتعريف بماهية الأزمات التي يواجهها الإعلام، ودور المحتوى الاستشرافي في معالجتها، ورفع كفاءة العنصر البشري في منظومة الإعلام الوطني، والتحذير من الإعلام الملون والتعرف على طرقه في صناعة الشائعات، والتعريف بالنماذج العالمية في إدارة الأزمات وكيفية مواجهتها.

وأشار إلى مشاركة عشرة متحدثين أكاديميين متخصصين في الإعلام والاستشراف، ودوره في حل الأزمات الإعلامية من داخل المملكة وخارجها.

وأضاف أن الملتقى يشهد مشاركة واسعة من مسؤولي الإعلام والاتصال في الجهات الحكومية والخاصة، وكذلك جامعة الأمير محمد بن فهد، وأساتذة جامعات مختصين في الإعلام، وإعلاميين وكتّاب رأي، ومهتمين بالإعلام والاستشراف.

وقدم باسمه وباسم جميع منسوبي الأمانة واللجان العاملة في الملتقى، شكره وتقديره للأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، على اهتمامهما وحرصهما ودعمهما اللامحدود للأمانة، وكذلك دعم ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، والذي يحرص على تطوير منظومة العمل البلدي، وخاصة الإعلام الرقمي، مؤكدًا على أن رعاية وتشريف أمير المنطقة الشرقية للحفل؛ سينعكس بشكل إيجابي على نجاح الملتقى.

20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
07:10 PM

أمانة الشرقية تنظّم ملتقى عن دور الاستشراف في حلّ الأزمات الإعلامية

بمشاركة 10 أكاديميين متخصصين من داخل المملكة وخارجها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
0
61

تنظم أمانة المنطقة الشرقية، الملتقى الإعلامي "الاستشراف ودوره في حل الأزمات الإعلامية"، على مسرح الأمانة، صباح الاثنين المقبل.

يأتي ذلك تحت رعاية وتشريف أمير المنطقة، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وبمشاركة نخبة من المختصين والأكاديميين.

وقال أمين الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير: إن الملتقى يهدف لتقديم نبذة عن الاستشراف "علم التنبؤ بالمستقبل" وربطه بالأزمات الإعلامية، والتعريف بماهية الأزمات التي يواجهها الإعلام، ودور المحتوى الاستشرافي في معالجتها، ورفع كفاءة العنصر البشري في منظومة الإعلام الوطني، والتحذير من الإعلام الملون والتعرف على طرقه في صناعة الشائعات، والتعريف بالنماذج العالمية في إدارة الأزمات وكيفية مواجهتها.

وأشار إلى مشاركة عشرة متحدثين أكاديميين متخصصين في الإعلام والاستشراف، ودوره في حل الأزمات الإعلامية من داخل المملكة وخارجها.

وأضاف أن الملتقى يشهد مشاركة واسعة من مسؤولي الإعلام والاتصال في الجهات الحكومية والخاصة، وكذلك جامعة الأمير محمد بن فهد، وأساتذة جامعات مختصين في الإعلام، وإعلاميين وكتّاب رأي، ومهتمين بالإعلام والاستشراف.

وقدم باسمه وباسم جميع منسوبي الأمانة واللجان العاملة في الملتقى، شكره وتقديره للأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، على اهتمامهما وحرصهما ودعمهما اللامحدود للأمانة، وكذلك دعم ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، والذي يحرص على تطوير منظومة العمل البلدي، وخاصة الإعلام الرقمي، مؤكدًا على أن رعاية وتشريف أمير المنطقة الشرقية للحفل؛ سينعكس بشكل إيجابي على نجاح الملتقى.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,760
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,482
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,858
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,164

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة