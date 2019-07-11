وفاة والد الإعلامي "الجبيلي"
توفي والد الإعلامي أحمد عبدالله أحمد يحيى الجبيلي، صباح اليوم الخميس بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان بعد معاناة طويلة مع المرض.
وسوف يصلى على الفقيد فجر غدٍ الجمعة بالمقبرة الشمالية الغربية بقرية الجرادية غرب محافظة صامطة، ويستقبل نجله أحمد العزاء بمنزله بالقرية نفسها.
وفاة والد الإعلامي "الجبيلي"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-07-11
توفي والد الإعلامي أحمد عبدالله أحمد يحيى الجبيلي، صباح اليوم الخميس بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان بعد معاناة طويلة مع المرض.
وسوف يصلى على الفقيد فجر غدٍ الجمعة بالمقبرة الشمالية الغربية بقرية الجرادية غرب محافظة صامطة، ويستقبل نجله أحمد العزاء بمنزله بالقرية نفسها.
11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440
11:10 PM
وفاة والد الإعلامي "الجبيلي"
توفي والد الإعلامي أحمد عبدالله أحمد يحيى الجبيلي، صباح اليوم الخميس بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان بعد معاناة طويلة مع المرض.
وسوف يصلى على الفقيد فجر غدٍ الجمعة بالمقبرة الشمالية الغربية بقرية الجرادية غرب محافظة صامطة، ويستقبل نجله أحمد العزاء بمنزله بالقرية نفسها.