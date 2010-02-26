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الجمعية السعودية لمرضى ألزهايمر تستعد لإطلاق "مزولة سيتي" في الرياض

برعاية "سبق" إعلامياً.. وتضم عدداً من الفعاليات الترفيهية والألعاب الرياضية

تستعد الجمعية السعودية الخيرية لمرضى ألزهايمر لإطلاق "مزولة 4" (مزولة سيتي) في نسخته الرابعة، تحت شعار "كلنا فينا خير"، وبرعاية إعلامية من صحيفة "سبق" الإلكترونية خلال الفترة من 1 إلى 3 مارس بمقر "مشروع الرائدة المدينة الرقمية" بحي النخيل على طريق الأمير تركي الأول، وذلك بإشراف ومتابعة وتوجيهات نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر الأميرة مضاوي بنت محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، رئيسة اللجنة التنفيذية .

وتحتوي الفعالية على فقرات ترفيهية وألعاب رياضية ودوري مزولة ومجالات متعددة للتسوق والأطعمة.

وقد حشدت الجمعية كل إمكانياتها من منسوبين ومتطوعين وبالتنسيق مع شركاء استراتيجيين وداعمين لإنجاح هذا الحدث، والذي سيكون مفتوحاً أمام العائلات وكل قطاعات المجتمع، والذي تتوافر فيه جميع الخدمات التي يحتاجها الزائر.

ويهدف في المقام الأول إلى توعية الجمهور المستهدف بمعاناة مرضى ألزهايمر ومقدمي الرعاية لهم، وتجسيدها على أرض الواقع من خلال أركان تم تصميمها خصيصاً لهذا الغرض، وكذلك منح الفرصة للشباب المتطوعين لإبراز إبداعاتهم، وتغيير المفاهيم الخاطئة حول العمل التطوعي والمتطوعين، كما يعد الحدث مصدراً من مصادر تنمية موارد الجمعية.

وعملت الجمعية على تنويع وتعدد أشكال ومصادر الترفيه؛ لتتناسب مع أذواق مرتادي الحدث "مزولة سيتي"، والذي تبدأ فعالياته من الساعة الرابعة عصراً وحتى الحادية عشرة ليلاً، وقد تم تحديد أماكن مخصصة لبيع تذاكر الدخول عبر المنصة الإلكترونية لحجز التذاكر.

وللاستفسار يمكن التواصل على هاتف 0112143838/ 0114100112 حسابات التواصل الاجتماعي: تويتر، إنستقرام، فيس بوك، سناب شات @Saudialzheimer

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجمعية السعودية لمرضى ألزهايمر تستعد لإطلاق "مزولة سيتي" في الرياض
سبق

تستعد الجمعية السعودية الخيرية لمرضى ألزهايمر لإطلاق "مزولة 4" (مزولة سيتي) في نسخته الرابعة، تحت شعار "كلنا فينا خير"، وبرعاية إعلامية من صحيفة "سبق" الإلكترونية خلال الفترة من 1 إلى 3 مارس بمقر "مشروع الرائدة المدينة الرقمية" بحي النخيل على طريق الأمير تركي الأول، وذلك بإشراف ومتابعة وتوجيهات نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر الأميرة مضاوي بنت محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، رئيسة اللجنة التنفيذية .

وتحتوي الفعالية على فقرات ترفيهية وألعاب رياضية ودوري مزولة ومجالات متعددة للتسوق والأطعمة.

وقد حشدت الجمعية كل إمكانياتها من منسوبين ومتطوعين وبالتنسيق مع شركاء استراتيجيين وداعمين لإنجاح هذا الحدث، والذي سيكون مفتوحاً أمام العائلات وكل قطاعات المجتمع، والذي تتوافر فيه جميع الخدمات التي يحتاجها الزائر.

ويهدف في المقام الأول إلى توعية الجمهور المستهدف بمعاناة مرضى ألزهايمر ومقدمي الرعاية لهم، وتجسيدها على أرض الواقع من خلال أركان تم تصميمها خصيصاً لهذا الغرض، وكذلك منح الفرصة للشباب المتطوعين لإبراز إبداعاتهم، وتغيير المفاهيم الخاطئة حول العمل التطوعي والمتطوعين، كما يعد الحدث مصدراً من مصادر تنمية موارد الجمعية.

وعملت الجمعية على تنويع وتعدد أشكال ومصادر الترفيه؛ لتتناسب مع أذواق مرتادي الحدث "مزولة سيتي"، والذي تبدأ فعالياته من الساعة الرابعة عصراً وحتى الحادية عشرة ليلاً، وقد تم تحديد أماكن مخصصة لبيع تذاكر الدخول عبر المنصة الإلكترونية لحجز التذاكر.

وللاستفسار يمكن التواصل على هاتف 0112143838/ 0114100112 حسابات التواصل الاجتماعي: تويتر، إنستقرام، فيس بوك، سناب شات @Saudialzheimer

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
12:47 PM

الجمعية السعودية لمرضى ألزهايمر تستعد لإطلاق "مزولة سيتي" في الرياض

برعاية "سبق" إعلامياً.. وتضم عدداً من الفعاليات الترفيهية والألعاب الرياضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تستعد الجمعية السعودية الخيرية لمرضى ألزهايمر لإطلاق "مزولة 4" (مزولة سيتي) في نسخته الرابعة، تحت شعار "كلنا فينا خير"، وبرعاية إعلامية من صحيفة "سبق" الإلكترونية خلال الفترة من 1 إلى 3 مارس بمقر "مشروع الرائدة المدينة الرقمية" بحي النخيل على طريق الأمير تركي الأول، وذلك بإشراف ومتابعة وتوجيهات نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر الأميرة مضاوي بنت محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، رئيسة اللجنة التنفيذية .

وتحتوي الفعالية على فقرات ترفيهية وألعاب رياضية ودوري مزولة ومجالات متعددة للتسوق والأطعمة.

وقد حشدت الجمعية كل إمكانياتها من منسوبين ومتطوعين وبالتنسيق مع شركاء استراتيجيين وداعمين لإنجاح هذا الحدث، والذي سيكون مفتوحاً أمام العائلات وكل قطاعات المجتمع، والذي تتوافر فيه جميع الخدمات التي يحتاجها الزائر.

ويهدف في المقام الأول إلى توعية الجمهور المستهدف بمعاناة مرضى ألزهايمر ومقدمي الرعاية لهم، وتجسيدها على أرض الواقع من خلال أركان تم تصميمها خصيصاً لهذا الغرض، وكذلك منح الفرصة للشباب المتطوعين لإبراز إبداعاتهم، وتغيير المفاهيم الخاطئة حول العمل التطوعي والمتطوعين، كما يعد الحدث مصدراً من مصادر تنمية موارد الجمعية.

وعملت الجمعية على تنويع وتعدد أشكال ومصادر الترفيه؛ لتتناسب مع أذواق مرتادي الحدث "مزولة سيتي"، والذي تبدأ فعالياته من الساعة الرابعة عصراً وحتى الحادية عشرة ليلاً، وقد تم تحديد أماكن مخصصة لبيع تذاكر الدخول عبر المنصة الإلكترونية لحجز التذاكر.

وللاستفسار يمكن التواصل على هاتف 0112143838/ 0114100112 حسابات التواصل الاجتماعي: تويتر، إنستقرام، فيس بوك، سناب شات @Saudialzheimer

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