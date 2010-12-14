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عملية سطو غريبة في بريطانيا.. والشرطة تبحث عن لص ثعابين

تبحث الشرطة البريطانية عن 15 ثعبانًا من نوع الأصَلة الملكية؛ إثر سرقتها من قِبَل لص، خلال عملية سطو في وسط إنجلترا.

وكان اللص قد اقتحم قرية بالقرب من "رجبي" في منطقة "وركشير" وبحث عما يمكن سرقته، قبل أن يضع الثعابين ذات اللونين الذهبي والبني في حقيبة ويهرب من الموقع.

وقالت شرطة وركشير: إن "مجرمًا اقتحم القرية وبحث عن أشياء لسرقتها، قبل أن يسطو على الثعابين وحقيبة وبعض المال والمفاتيح".

وأكدت الشرطة أن الثعابين لديها علامات مميزة ويسهل التعرف عليها؛ مضيفة أن السرقة وقعت بين السابعة والنصف والعاشرة والنصف من صباح يوم السبت، حسب وكالة "رويترز".

وعادة ما تعيش ثعابين الأصَلة الملكية في غابات وسط إفريقيا وغربها، ويصل طولها إلى 1.2 متر.

ودعت الشرطة، كل من يلاحظ تصرفًا غريبًا على شخص ما في المنطقة، أن يبادر إلى إبلاغ السلطات من أجل التحري.

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عملية سطو غريبة في بريطانيا.. والشرطة تبحث عن لص ثعابين
سبق

تبحث الشرطة البريطانية عن 15 ثعبانًا من نوع الأصَلة الملكية؛ إثر سرقتها من قِبَل لص، خلال عملية سطو في وسط إنجلترا.

وكان اللص قد اقتحم قرية بالقرب من "رجبي" في منطقة "وركشير" وبحث عما يمكن سرقته، قبل أن يضع الثعابين ذات اللونين الذهبي والبني في حقيبة ويهرب من الموقع.

وقالت شرطة وركشير: إن "مجرمًا اقتحم القرية وبحث عن أشياء لسرقتها، قبل أن يسطو على الثعابين وحقيبة وبعض المال والمفاتيح".

وأكدت الشرطة أن الثعابين لديها علامات مميزة ويسهل التعرف عليها؛ مضيفة أن السرقة وقعت بين السابعة والنصف والعاشرة والنصف من صباح يوم السبت، حسب وكالة "رويترز".

وعادة ما تعيش ثعابين الأصَلة الملكية في غابات وسط إفريقيا وغربها، ويصل طولها إلى 1.2 متر.

ودعت الشرطة، كل من يلاحظ تصرفًا غريبًا على شخص ما في المنطقة، أن يبادر إلى إبلاغ السلطات من أجل التحري.

14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443
09:48 AM

عملية سطو غريبة في بريطانيا.. والشرطة تبحث عن لص ثعابين

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أيمن حسن - الرياض
1
1,109

تبحث الشرطة البريطانية عن 15 ثعبانًا من نوع الأصَلة الملكية؛ إثر سرقتها من قِبَل لص، خلال عملية سطو في وسط إنجلترا.

وكان اللص قد اقتحم قرية بالقرب من "رجبي" في منطقة "وركشير" وبحث عما يمكن سرقته، قبل أن يضع الثعابين ذات اللونين الذهبي والبني في حقيبة ويهرب من الموقع.

وقالت شرطة وركشير: إن "مجرمًا اقتحم القرية وبحث عن أشياء لسرقتها، قبل أن يسطو على الثعابين وحقيبة وبعض المال والمفاتيح".

وأكدت الشرطة أن الثعابين لديها علامات مميزة ويسهل التعرف عليها؛ مضيفة أن السرقة وقعت بين السابعة والنصف والعاشرة والنصف من صباح يوم السبت، حسب وكالة "رويترز".

وعادة ما تعيش ثعابين الأصَلة الملكية في غابات وسط إفريقيا وغربها، ويصل طولها إلى 1.2 متر.

ودعت الشرطة، كل من يلاحظ تصرفًا غريبًا على شخص ما في المنطقة، أن يبادر إلى إبلاغ السلطات من أجل التحري.

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