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أمير الجوف يجتمع بلجنة السلامة المرورية

أكَّد على مضاعفة الجهود

رأس أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز، بمكتبه، اليوم؛ اجتماع لجنة السلامة المرورية.

جاء ذلك بحضور وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبد الله آل سلطان، وأعضاء اللجنة من الجهات الحكومية.

وفي بداية الاجتماع رحّب أمير المنطقة بأعضاء اللجنة، مؤكدًا مضاعفة الجهود ووضع الخطط اللازمة، وتنفيذها بالشكل الذي يُسهم في خفض الحوادث المرورية وسلامة مستخدمي الطريق.

بعد ذلك استعرض مدير مرور المنطقة المكلف العقيد نهار بن عبد المحسن العنزي، جدول أعمال اللجنة التي تمت مناقشتها بشكلٍ مفصل لإيجاد الحلول المناسبة التي تكفل سلامة مستخدمي الطريق؛ حيث وجّه بتنفيذ ما جاء من توصيات في اجتماع اللجنة والعمل الفوري على تحقيقها على أرض الواقع، والرفع له بما جرى إنجازه.

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أمير الجوف يجتمع بلجنة السلامة المرورية
سبق

رأس أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز، بمكتبه، اليوم؛ اجتماع لجنة السلامة المرورية.

جاء ذلك بحضور وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبد الله آل سلطان، وأعضاء اللجنة من الجهات الحكومية.

وفي بداية الاجتماع رحّب أمير المنطقة بأعضاء اللجنة، مؤكدًا مضاعفة الجهود ووضع الخطط اللازمة، وتنفيذها بالشكل الذي يُسهم في خفض الحوادث المرورية وسلامة مستخدمي الطريق.

بعد ذلك استعرض مدير مرور المنطقة المكلف العقيد نهار بن عبد المحسن العنزي، جدول أعمال اللجنة التي تمت مناقشتها بشكلٍ مفصل لإيجاد الحلول المناسبة التي تكفل سلامة مستخدمي الطريق؛ حيث وجّه بتنفيذ ما جاء من توصيات في اجتماع اللجنة والعمل الفوري على تحقيقها على أرض الواقع، والرفع له بما جرى إنجازه.

04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
05:17 PM

أمير الجوف يجتمع بلجنة السلامة المرورية

أكَّد على مضاعفة الجهود

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عبدالرحمن العازمي - الجوف
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رأس أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز، بمكتبه، اليوم؛ اجتماع لجنة السلامة المرورية.

جاء ذلك بحضور وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبد الله آل سلطان، وأعضاء اللجنة من الجهات الحكومية.

وفي بداية الاجتماع رحّب أمير المنطقة بأعضاء اللجنة، مؤكدًا مضاعفة الجهود ووضع الخطط اللازمة، وتنفيذها بالشكل الذي يُسهم في خفض الحوادث المرورية وسلامة مستخدمي الطريق.

بعد ذلك استعرض مدير مرور المنطقة المكلف العقيد نهار بن عبد المحسن العنزي، جدول أعمال اللجنة التي تمت مناقشتها بشكلٍ مفصل لإيجاد الحلول المناسبة التي تكفل سلامة مستخدمي الطريق؛ حيث وجّه بتنفيذ ما جاء من توصيات في اجتماع اللجنة والعمل الفوري على تحقيقها على أرض الواقع، والرفع له بما جرى إنجازه.

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