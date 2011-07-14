كأول دولة عربية.. مبادرة طريق مكة تتجه إلى تونس الأسبوع المقبل

إجمالي عدد المستفيدين منها 36744 حاجًا وحاجة قدموا على متن 90 رحلة

تستعد تونس لإطلاق مبادرة طريق مكة الأسبوع المقبل بوصفها أول دولة عربية تستضيف المبادرة منذ انطلاقها قبل عامين بعد أن أُطلقت خلال حج هذا العام في: باكستان، وبنجلاديش، وماليزيا، وإندونيسيا، وسط تعاون مميز بين فريق المبادرة وأجهزة حكومات هذه الدول لتحقيق أهدافها التي نشأت من أجلها، وهي تيسير رحلة الحجاج من خلال اختصار الوقت والجهد المبذول في إجراءات السفر ليتمكنوا من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وكانت المبادرة قد دشنت هذا العام في مطلع شهر ذي القعدة بمطار إسلام آباد الدولي في جمهورية باكستان الإسلامية بالتزامن مع تدشينها في مطار كوالالمبور الدولي ثم دشنت بعدها بيومين في مطار شاه جلال الدولي في العاصمة دكا بالتزامن مع تدشينها أيضاً بمطار سوكارنو هاتا الدولي بجمهورية إندونيسيا، وذلك في إطار اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين بخدمة ضيوف الرحمن والحرص على إنهاء إجراءات مغادرتهم إلى المملكة بكل يسر وسهولة.

وأعلنت المديرية العامة للجوازات أن إجمالي عدد الحجاج المستفيدين من مبادرة طريق مكة لحج عام 1440هـ من مطارات دول: باكستان، وبنجلاديش، وإندونيسيا، وماليزيا خلال الفترة من 1 – 8 ذي القعدة الجاري بلغ 36744 حاجًا وحاجة قدموا إلى المملكة على متن 90 رحلة جوية.

وتوشحت مطارات هذه الدول المشاركة في المبادرة بأعلام المملكة وأعلام الدول في صورة ترسخ عمق العلاقات الثنائية التي تربط المملكة بها، والعمل المشترك على إنجاح أعمال مبادرة طريق مكة لموسم حج هذا العام 1440هـ، كما عُرضت في مطارات دول المبادرة التي شهدت مغادرة أفواج ضيوف الرحمن عددًا من صور الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة، وكلمات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- الترحيبية بالحجاج التي قدمتها وكالة الأنباء السعودية ليطلع عليها الحجاج قبيل إنهاء إجراءات سفرهم.

ووجدت أعمال هذه المبادرة كل الترحيب من مسؤولي الدول التي انطلقت منها حيث قام دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان في الثاني من شهر ذي القعدة بزيارة الصالة المخصصة لتطبيق مبادرة طريق مكة في مطار إسلام آباد الدولي واطلع على ما تقدم من خدمات متنوعة في الإجراءات لإنهاء سفر الحجاج إلى المملكة، مبديًا إعجابه بما شاهده، في حين دشنها في إندونيسيا نائب الرئيس محمد يوسف كلا، وحظيت في بقية الدول بحضور وزاري كبير مما يؤكد حرص الدول على تنفيذ المبادرة في مطاراتها.

واستقبل الحجاج المغادرون من دول المبادرة هذه الخدمة بالفرح والسرور، وألسنتهم تردد الدعاء لقيادة هذه البلاد، التي لا تألو جهداً في بذل الغالي والنفيس للتسهيل على الحجاج أداء مناسكهم وسط ومنظومة متكاملة من الخدمات.

وحققت المبادرة خلال إطلاقها في موسم هذا العام معدلات أداء مرتفعة، بداية من إصدار تأشيرات الدخول إلى المملكة العربية السعودية، مروراً بمنظومة من التسهيلات في إجراءات الجمارك والجوازات بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله-، إضافة إلى تيسير المتطلبات الصحية، وتنظيم الأمتعة، وتأمين السكن للحجاج، والتوجه مباشرة إلى مقار إقامتهم دون الخضوع للإجراءات الروتينية في المطار، حيث تقوم شركات معتمدة بنقل أمتعتهم.