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صحي "صريف ينبع" ينقذ حالة طبية لمريض خمسيني

كان يعاني من ألم بالصدر وضيق بالتنفس ودوار بالرأس

استقبل مركز صحي الصريف التابع للمجمع الصحي بمحافظة ينبع مصاباً بحالة مرضية "إنقاذ حياة" يبلغ من العمر 54 عاماً، بعدما وصل للمركز عن طريق سيارته الخاصة صباح اليوم الخميس.

وكان المريض بحالة غير مستقرة يعاني من ألم بالصدر وضيق بالتنفس وتعرق ودوار في الرأس.
وقام الفريق الطبي بالتعامل مع الحالة إسعافياً بمهنية عالية وتم التواصل مع إدارة المجمع الصحي ونقل الحالة بعد استقرارها طبياً من قبل أخصائي الباطنة بالمركز ومدير المركز إلى طوارئ مستشفى ينبع العام لاستكمال علاجه.

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صحي "صريف ينبع" ينقذ حالة طبية لمريض خمسيني
سبق

استقبل مركز صحي الصريف التابع للمجمع الصحي بمحافظة ينبع مصاباً بحالة مرضية "إنقاذ حياة" يبلغ من العمر 54 عاماً، بعدما وصل للمركز عن طريق سيارته الخاصة صباح اليوم الخميس.

وكان المريض بحالة غير مستقرة يعاني من ألم بالصدر وضيق بالتنفس وتعرق ودوار في الرأس.
وقام الفريق الطبي بالتعامل مع الحالة إسعافياً بمهنية عالية وتم التواصل مع إدارة المجمع الصحي ونقل الحالة بعد استقرارها طبياً من قبل أخصائي الباطنة بالمركز ومدير المركز إلى طوارئ مستشفى ينبع العام لاستكمال علاجه.

03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441
03:30 PM

صحي "صريف ينبع" ينقذ حالة طبية لمريض خمسيني

كان يعاني من ألم بالصدر وضيق بالتنفس ودوار بالرأس

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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استقبل مركز صحي الصريف التابع للمجمع الصحي بمحافظة ينبع مصاباً بحالة مرضية "إنقاذ حياة" يبلغ من العمر 54 عاماً، بعدما وصل للمركز عن طريق سيارته الخاصة صباح اليوم الخميس.

وكان المريض بحالة غير مستقرة يعاني من ألم بالصدر وضيق بالتنفس وتعرق ودوار في الرأس.
وقام الفريق الطبي بالتعامل مع الحالة إسعافياً بمهنية عالية وتم التواصل مع إدارة المجمع الصحي ونقل الحالة بعد استقرارها طبياً من قبل أخصائي الباطنة بالمركز ومدير المركز إلى طوارئ مستشفى ينبع العام لاستكمال علاجه.

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