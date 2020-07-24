النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 2378 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 262772

تغريدة لـ"موهبة" تشعل غضب أهالي مركز "ربوع العين" بأضم.. ما السر؟

"المتعاني": نطالب بالاعتذار والبعد عن النقل المرتجل وتشويه الحقائق

أعرَبَ أهالي مركز "ربوع العين" بمحافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة، عن غضبهم الشديد مما نشره الحساب الرسمي لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، حين وصف مركز ربوع العين بـ"قرية" تقع وسط مرتفعات محافظة أضم؛ وذلك في تغريدة نشرها الحساب الرسمي لـ"موهبة" يبارك فيها لأحد الطلبة من "ربوع العين" لتسجيل اسمه بين أعلى 10 درجات في ‫مقياس "موهبة" للقدرات العقلية.

وقال شيخ قبيلة متعان الشيخ سلمان بن سعد المتعاني: نبارك لابننا الطالب مالك بن سالم الغموي المتعاني، تفوقه وحصوله على أحد العشرة الأوائل على مستوى المملكة، ونستنكر من مركز "موهبة" وصف مركز "ربوع العين" بأنه مجرد (قرية تقع بين جبال أضم).

وأضاف: هذا الوصف مخالف للواقع وللتصنيف الصادر من وزارة الداخلية؛ حيث إن مركز ربوع العين مركز فئة "أ" بالمرتبة التاسعة، وبه مكتب للتعليم يشرف على ٦٠ مدرسة بالمركز والقرى التابعة له والمراكز المجاورة، كما يحظى برعاية واهتمام الدولة.

وأردف "المتعاني": مركز ربوع العين الذي وصفه "موهبة" بأنه يقع بين مرتفعات أضم، قد تخرّج منه الأطباء والمهندسون والمعلمون والعديد من الكوادر الناجحة.

وطالَبَ مركز "موهبة" بالاعتذار عن تلك التغريدة، مع توخي الدقة فيما يُكتب عن مركز "ربوع العين"، ونقل الصورة الصحيحة، والبُعد عن النقل المرتجل وتشويه الحقائق.

مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تغريدة لـ"موهبة" تشعل غضب أهالي مركز "ربوع العين" بأضم.. ما السر؟
سبق

أعرَبَ أهالي مركز "ربوع العين" بمحافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة، عن غضبهم الشديد مما نشره الحساب الرسمي لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، حين وصف مركز ربوع العين بـ"قرية" تقع وسط مرتفعات محافظة أضم؛ وذلك في تغريدة نشرها الحساب الرسمي لـ"موهبة" يبارك فيها لأحد الطلبة من "ربوع العين" لتسجيل اسمه بين أعلى 10 درجات في ‫مقياس "موهبة" للقدرات العقلية.

وقال شيخ قبيلة متعان الشيخ سلمان بن سعد المتعاني: نبارك لابننا الطالب مالك بن سالم الغموي المتعاني، تفوقه وحصوله على أحد العشرة الأوائل على مستوى المملكة، ونستنكر من مركز "موهبة" وصف مركز "ربوع العين" بأنه مجرد (قرية تقع بين جبال أضم).

وأضاف: هذا الوصف مخالف للواقع وللتصنيف الصادر من وزارة الداخلية؛ حيث إن مركز ربوع العين مركز فئة "أ" بالمرتبة التاسعة، وبه مكتب للتعليم يشرف على ٦٠ مدرسة بالمركز والقرى التابعة له والمراكز المجاورة، كما يحظى برعاية واهتمام الدولة.

وأردف "المتعاني": مركز ربوع العين الذي وصفه "موهبة" بأنه يقع بين مرتفعات أضم، قد تخرّج منه الأطباء والمهندسون والمعلمون والعديد من الكوادر الناجحة.

وطالَبَ مركز "موهبة" بالاعتذار عن تلك التغريدة، مع توخي الدقة فيما يُكتب عن مركز "ربوع العين"، ونقل الصورة الصحيحة، والبُعد عن النقل المرتجل وتشويه الحقائق.

24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441
03:09 PM

تغريدة لـ"موهبة" تشعل غضب أهالي مركز "ربوع العين" بأضم.. ما السر؟

"المتعاني": نطالب بالاعتذار والبعد عن النقل المرتجل وتشويه الحقائق

A A A
عوض الفهمي - الرياض
11
3,493

أعرَبَ أهالي مركز "ربوع العين" بمحافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة، عن غضبهم الشديد مما نشره الحساب الرسمي لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، حين وصف مركز ربوع العين بـ"قرية" تقع وسط مرتفعات محافظة أضم؛ وذلك في تغريدة نشرها الحساب الرسمي لـ"موهبة" يبارك فيها لأحد الطلبة من "ربوع العين" لتسجيل اسمه بين أعلى 10 درجات في ‫مقياس "موهبة" للقدرات العقلية.

وقال شيخ قبيلة متعان الشيخ سلمان بن سعد المتعاني: نبارك لابننا الطالب مالك بن سالم الغموي المتعاني، تفوقه وحصوله على أحد العشرة الأوائل على مستوى المملكة، ونستنكر من مركز "موهبة" وصف مركز "ربوع العين" بأنه مجرد (قرية تقع بين جبال أضم).

وأضاف: هذا الوصف مخالف للواقع وللتصنيف الصادر من وزارة الداخلية؛ حيث إن مركز ربوع العين مركز فئة "أ" بالمرتبة التاسعة، وبه مكتب للتعليم يشرف على ٦٠ مدرسة بالمركز والقرى التابعة له والمراكز المجاورة، كما يحظى برعاية واهتمام الدولة.

وأردف "المتعاني": مركز ربوع العين الذي وصفه "موهبة" بأنه يقع بين مرتفعات أضم، قد تخرّج منه الأطباء والمهندسون والمعلمون والعديد من الكوادر الناجحة.

وطالَبَ مركز "موهبة" بالاعتذار عن تلك التغريدة، مع توخي الدقة فيما يُكتب عن مركز "ربوع العين"، ونقل الصورة الصحيحة، والبُعد عن النقل المرتجل وتشويه الحقائق.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,210
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,994
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,550
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,144

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ضياع البوصلة

ضياع البوصلة

مها عبدالله الحقباني
يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان
فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

ابتسام منصور القحطاني
تم شطب القضية

تم شطب القضية

أحمد عجب
دناءة التخطيط وقذارة الغادر

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

جمعان الكرت
وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

علي آل شرمة
أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة