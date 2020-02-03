اشتداد التقلبات الجوية وتزايد وتيرة الأمطار بهذه المناطق.. غداً

تترافق مع زخات من البرد على فترات وربما نشاط للرياح السطحية

توقعت تقارير مناخية اشتداد التقلبات الجوية وتزايد وتيرة الأمطار يوم الثلاثاء جنوب غرب المملكة.

وأوضح موقع "طقس العرب" أن هذه التقلبات الجوية تعتبر أكثر شدة مقارنة بالأيام الماضية، وتعتبر متوسطة من حيث الشدة.

وتشمل الحالة الماطرة والتقلبات الجوية كل من الأجزاء الشمالية من جازان وامتداداً حتى عسير والباحة والطائف وأجزاء من منطقة مكة المكرمة بما فيها مدينة مكة.

ويتوقع أن تكون الأمطار متوسطة بشكل عام في مختلف المناطق، لكنها تكون أكثر غزارة على الباحة، بحيث تكون الأمطار متوسطة مع زخات غزيرة أحياناً، تترافق بزخات من البرد على فترات وربما نشاط للرياح السطحية.

ونبّه الموقع المتخصص المواطنين والمقيمين في المناطق المشمولة بالأمطار لتوخي الحيطة والحذر في مثل هذه الظروف الجوية والابتعاد عن مجاري الأودية أثناء هطول الأمطار.