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بعد توظيف مواطنين في "الصحة" مقابل مبالغ مالية.. "نزاهة" تضبط "المتورِّط"

أعلنت التفاصيل من مبدأ الشفافية والوضوح مؤكدة استمرار جهودها بتتبُّع وضبط الجناة

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد قبل قليل إيقاف موظف بوزارة الصحة؛ لحصوله على مبالغ مالية من مواطنين مقابل توظيفهم بالوزارة. وبلغ إجمالي ما تحصل عليه 40.000 ريال.

ويأتي ذلك استكمالاً لما تقوم به هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بملاحقة كل مَن يثبت تورطه في قضية "فساد"، وهو ما تم الإعلان عنه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -.

ومن مبدأ الشفافية والوضوح تعلن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بين الوقت والآخر ما يتم رصده من جهودها المستمرة، إضافة إلى ما يصل إليها من معلومات وشكاوى، تسهم بشكل كبير بعد التأكد منها في ضبط الفاسدين ومَن عاونهم.

وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام به بحق المتجاوزين دون تهاون.

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بعد توظيف مواطنين في "الصحة" مقابل مبالغ مالية.. "نزاهة" تضبط "المتورِّط"
سبق

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد قبل قليل إيقاف موظف بوزارة الصحة؛ لحصوله على مبالغ مالية من مواطنين مقابل توظيفهم بالوزارة. وبلغ إجمالي ما تحصل عليه 40.000 ريال.

ويأتي ذلك استكمالاً لما تقوم به هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بملاحقة كل مَن يثبت تورطه في قضية "فساد"، وهو ما تم الإعلان عنه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -.

ومن مبدأ الشفافية والوضوح تعلن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بين الوقت والآخر ما يتم رصده من جهودها المستمرة، إضافة إلى ما يصل إليها من معلومات وشكاوى، تسهم بشكل كبير بعد التأكد منها في ضبط الفاسدين ومَن عاونهم.

وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام به بحق المتجاوزين دون تهاون.

22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
10:52 PM

بعد توظيف مواطنين في "الصحة" مقابل مبالغ مالية.. "نزاهة" تضبط "المتورِّط"

أعلنت التفاصيل من مبدأ الشفافية والوضوح مؤكدة استمرار جهودها بتتبُّع وضبط الجناة

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متعب البقمي - الرياض
3
5,034

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد قبل قليل إيقاف موظف بوزارة الصحة؛ لحصوله على مبالغ مالية من مواطنين مقابل توظيفهم بالوزارة. وبلغ إجمالي ما تحصل عليه 40.000 ريال.

ويأتي ذلك استكمالاً لما تقوم به هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بملاحقة كل مَن يثبت تورطه في قضية "فساد"، وهو ما تم الإعلان عنه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -.

ومن مبدأ الشفافية والوضوح تعلن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بين الوقت والآخر ما يتم رصده من جهودها المستمرة، إضافة إلى ما يصل إليها من معلومات وشكاوى، تسهم بشكل كبير بعد التأكد منها في ضبط الفاسدين ومَن عاونهم.

وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام به بحق المتجاوزين دون تهاون.

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