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"الصحة" : تسجيل 1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 9362 (إنفوجرافيك)

البرلمان العربي يثمن جهود خادم الحرمين في مواجهة جائحة كورونا وتداعياتها

رحّب بإعلان تحالف دعم الشرعية وقف إطلاق النار الشامل في اليمن

أشاد البرلمان العربي بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "حفظه الله" ورئاسته لقمة مجموعة العشرين الافتراضية التي انعقدت عن بُعد في مارس الماضي لمواجهة جائحة كورونا وتداعياتها، مثمناً الالتزامات التي تعهد بها قادة دول المجموعة في هذا الشأن.
جاء ذلك في قرار صدر عن اجتماع مكتب البرلمان العربي الذي انعقد اليوم عن بُعد برئاسة رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي بشأن "مواجهة جائحة كورونا فى العالم العربي".


ورحّب البرلمان العربي في قرار آخر بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن وقف إطلاق النار الشامل في اليمن لمدة أسبوعين قابلة للتمديد، ابتداء من 8 أبريل الجاري لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا المُستجد، مشيداً بالدور الذي تقوم به دول تحالف دعم الشرعية في اليمن، مثمناً الدعم المستمر الذي تُقدمه المملكة العربية السعودية لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، التي كان آخرها تقديم مبلغ قدره 500 مليون دولار أمريكي لدعم خطة الاستجابة للعام 2020، وتوقيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لعددٍ من العقود لتوفير الاحتياجات الضرورية من الأجهزة والمستلزمات الطبية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد في اليمن.

وأدان بأشد العبارات قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية بإطلاق صاروخين باليستيين على العاصمة الرياض ومدينة جازان بالمملكة العربية السعودية، اللذَيْن اعترضتهما ودمرتهما بنجاح قواتُ الدفاع الجوي السعودي نهاية الشهر الماضي، مطالباً الأمم المتحدة بإلزام ميليشيا الحوثي الانقلابية بالتوقف عن هذه الأعمال العدوانية الجبانة التي تستهدف المدنيين بالمملكة، وتحميل النظام الإيراني المسؤولية الكاملة لانتهاكه الصارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي واستمراره في تزويد ميليشيا الحوثي الانقلابية بالأسلحة الذكية والصواريخ الباليستية والطائرات المُسيرة بهدف زعزعة الأمن في المنطقة وإدامة الفوضى في اليمن.

وبشأن مستجدات القضية الفلسطينية والوضع في الأراضي المحتلّة، ثمّن مكتب البرلمان العربي توقيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لعددٍ من العقود لتوفير الاحتياجات الضرورية من الأجهزة والمستلزمات الطبية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد في فلسطين؛ دعماً للشعب الفلسطيني لمواجهة هذه الجائحة.

فيروس كورونا الجديد خادم الحرمين الشريفين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البرلمان العربي يثمن جهود خادم الحرمين في مواجهة جائحة كورونا وتداعياتها
سبق

أشاد البرلمان العربي بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "حفظه الله" ورئاسته لقمة مجموعة العشرين الافتراضية التي انعقدت عن بُعد في مارس الماضي لمواجهة جائحة كورونا وتداعياتها، مثمناً الالتزامات التي تعهد بها قادة دول المجموعة في هذا الشأن.
جاء ذلك في قرار صدر عن اجتماع مكتب البرلمان العربي الذي انعقد اليوم عن بُعد برئاسة رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي بشأن "مواجهة جائحة كورونا فى العالم العربي".


ورحّب البرلمان العربي في قرار آخر بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن وقف إطلاق النار الشامل في اليمن لمدة أسبوعين قابلة للتمديد، ابتداء من 8 أبريل الجاري لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا المُستجد، مشيداً بالدور الذي تقوم به دول تحالف دعم الشرعية في اليمن، مثمناً الدعم المستمر الذي تُقدمه المملكة العربية السعودية لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، التي كان آخرها تقديم مبلغ قدره 500 مليون دولار أمريكي لدعم خطة الاستجابة للعام 2020، وتوقيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لعددٍ من العقود لتوفير الاحتياجات الضرورية من الأجهزة والمستلزمات الطبية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد في اليمن.

وأدان بأشد العبارات قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية بإطلاق صاروخين باليستيين على العاصمة الرياض ومدينة جازان بالمملكة العربية السعودية، اللذَيْن اعترضتهما ودمرتهما بنجاح قواتُ الدفاع الجوي السعودي نهاية الشهر الماضي، مطالباً الأمم المتحدة بإلزام ميليشيا الحوثي الانقلابية بالتوقف عن هذه الأعمال العدوانية الجبانة التي تستهدف المدنيين بالمملكة، وتحميل النظام الإيراني المسؤولية الكاملة لانتهاكه الصارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي واستمراره في تزويد ميليشيا الحوثي الانقلابية بالأسلحة الذكية والصواريخ الباليستية والطائرات المُسيرة بهدف زعزعة الأمن في المنطقة وإدامة الفوضى في اليمن.

وبشأن مستجدات القضية الفلسطينية والوضع في الأراضي المحتلّة، ثمّن مكتب البرلمان العربي توقيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لعددٍ من العقود لتوفير الاحتياجات الضرورية من الأجهزة والمستلزمات الطبية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد في فلسطين؛ دعماً للشعب الفلسطيني لمواجهة هذه الجائحة.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
05:59 PM

البرلمان العربي يثمن جهود خادم الحرمين في مواجهة جائحة كورونا وتداعياتها

رحّب بإعلان تحالف دعم الشرعية وقف إطلاق النار الشامل في اليمن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أشاد البرلمان العربي بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "حفظه الله" ورئاسته لقمة مجموعة العشرين الافتراضية التي انعقدت عن بُعد في مارس الماضي لمواجهة جائحة كورونا وتداعياتها، مثمناً الالتزامات التي تعهد بها قادة دول المجموعة في هذا الشأن.
جاء ذلك في قرار صدر عن اجتماع مكتب البرلمان العربي الذي انعقد اليوم عن بُعد برئاسة رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي بشأن "مواجهة جائحة كورونا فى العالم العربي".


ورحّب البرلمان العربي في قرار آخر بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن وقف إطلاق النار الشامل في اليمن لمدة أسبوعين قابلة للتمديد، ابتداء من 8 أبريل الجاري لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا المُستجد، مشيداً بالدور الذي تقوم به دول تحالف دعم الشرعية في اليمن، مثمناً الدعم المستمر الذي تُقدمه المملكة العربية السعودية لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، التي كان آخرها تقديم مبلغ قدره 500 مليون دولار أمريكي لدعم خطة الاستجابة للعام 2020، وتوقيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لعددٍ من العقود لتوفير الاحتياجات الضرورية من الأجهزة والمستلزمات الطبية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد في اليمن.

وأدان بأشد العبارات قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية بإطلاق صاروخين باليستيين على العاصمة الرياض ومدينة جازان بالمملكة العربية السعودية، اللذَيْن اعترضتهما ودمرتهما بنجاح قواتُ الدفاع الجوي السعودي نهاية الشهر الماضي، مطالباً الأمم المتحدة بإلزام ميليشيا الحوثي الانقلابية بالتوقف عن هذه الأعمال العدوانية الجبانة التي تستهدف المدنيين بالمملكة، وتحميل النظام الإيراني المسؤولية الكاملة لانتهاكه الصارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي واستمراره في تزويد ميليشيا الحوثي الانقلابية بالأسلحة الذكية والصواريخ الباليستية والطائرات المُسيرة بهدف زعزعة الأمن في المنطقة وإدامة الفوضى في اليمن.

وبشأن مستجدات القضية الفلسطينية والوضع في الأراضي المحتلّة، ثمّن مكتب البرلمان العربي توقيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لعددٍ من العقود لتوفير الاحتياجات الضرورية من الأجهزة والمستلزمات الطبية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد في فلسطين؛ دعماً للشعب الفلسطيني لمواجهة هذه الجائحة.

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