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القيادة تهنئ الرئيس المكسيكي بذكرى استقلال بلاده

برقيتا تهنئة حَمَلتا التمنيات بمزيد من التقدم والازدهار

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب خادم الحرمين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس لوبيز، ولحكومة وشعب الولايات المكسيكية المتحدة الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما هنّأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الرئيس المكسيكي؛ معبرًا عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له؛ راجيًا لحكومة وشعب المكسيك المزيد من التقدم والازدهار.

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القيادة تهنئ الرئيس المكسيكي بذكرى استقلال بلاده
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب خادم الحرمين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس لوبيز، ولحكومة وشعب الولايات المكسيكية المتحدة الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما هنّأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الرئيس المكسيكي؛ معبرًا عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له؛ راجيًا لحكومة وشعب المكسيك المزيد من التقدم والازدهار.

15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441
10:25 AM

القيادة تهنئ الرئيس المكسيكي بذكرى استقلال بلاده

برقيتا تهنئة حَمَلتا التمنيات بمزيد من التقدم والازدهار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب خادم الحرمين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس لوبيز، ولحكومة وشعب الولايات المكسيكية المتحدة الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما هنّأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الرئيس المكسيكي؛ معبرًا عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له؛ راجيًا لحكومة وشعب المكسيك المزيد من التقدم والازدهار.

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