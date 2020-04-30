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13771 مشاركًا في المؤتمر الإلكتروني جائحة كورونا والقيادة الإدارية الناجحة

ضمن مبادرة "تنمية إدارية مستمرة" وعبر منصة "إثرائي"

ضمن مبادرة "تنمية إدارية مستمرة"، نظًم معهد الإدارة العامة المؤتمر الإلكتروني "القيادة الإدارية الناجحة للأزمات: نموذج لجائحة كورونا"، عن بُعد عبر منصة "إثرائي" الإلكترونية، أمس الأربعاء 6 رمضان 1441هـ الموافق 29 إبريل 2020م، بحضور 13771 مشاركًا.

وقام بتقديم المؤتمر أستاذ الإدارة المشارك بالمعهد سابقًا الدكتور محمد بن ناصر البيشي، وتضمن المؤتمر محورين مهمين: أولهما المحور النظري التطبيقي الذي تناول 8 موضوعات هي: مفهوم وعناصر وخطوات القيادة الإدارية وأنماط وخصائص القادة الناجحين، والحقائق التي عُرفت عن جائحة كورونا، وفنون الاستمالة والتأثير القيادي، والقيادة عن بُعد، والمهام ذات الأولوية أثناء الأزمة، ودور القائد الناجح أثناء الأزمة، والتحديات والتداعيات، والحدس القيادي للتعامل مع المجهول.

وناقش المحور الثاني "المحور العلمي التطبيقي" 8 موضوعات أيضًا، وهي: تحليل الموقف، وتحليل الاتباع وتعزيز المعنويات، وبناء التحالفات والأعوان والشراكات الناجحة، وبناء المنظومة القيمية، وجلب الموارد الأساسية والبنية النظامية والتنظيمية واللوجستية، وتحليل عينة قصدية لتجارب ناجحة وتقييمها واستنباط الدروس والعِبَر، وخطوات القيادة الإدارية الناجحة للأزمة، وبناء نموذج ناجح لإدارة جائحة كورونا.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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13771 مشاركًا في المؤتمر الإلكتروني جائحة كورونا والقيادة الإدارية الناجحة
سبق

ضمن مبادرة "تنمية إدارية مستمرة"، نظًم معهد الإدارة العامة المؤتمر الإلكتروني "القيادة الإدارية الناجحة للأزمات: نموذج لجائحة كورونا"، عن بُعد عبر منصة "إثرائي" الإلكترونية، أمس الأربعاء 6 رمضان 1441هـ الموافق 29 إبريل 2020م، بحضور 13771 مشاركًا.

وقام بتقديم المؤتمر أستاذ الإدارة المشارك بالمعهد سابقًا الدكتور محمد بن ناصر البيشي، وتضمن المؤتمر محورين مهمين: أولهما المحور النظري التطبيقي الذي تناول 8 موضوعات هي: مفهوم وعناصر وخطوات القيادة الإدارية وأنماط وخصائص القادة الناجحين، والحقائق التي عُرفت عن جائحة كورونا، وفنون الاستمالة والتأثير القيادي، والقيادة عن بُعد، والمهام ذات الأولوية أثناء الأزمة، ودور القائد الناجح أثناء الأزمة، والتحديات والتداعيات، والحدس القيادي للتعامل مع المجهول.

وناقش المحور الثاني "المحور العلمي التطبيقي" 8 موضوعات أيضًا، وهي: تحليل الموقف، وتحليل الاتباع وتعزيز المعنويات، وبناء التحالفات والأعوان والشراكات الناجحة، وبناء المنظومة القيمية، وجلب الموارد الأساسية والبنية النظامية والتنظيمية واللوجستية، وتحليل عينة قصدية لتجارب ناجحة وتقييمها واستنباط الدروس والعِبَر، وخطوات القيادة الإدارية الناجحة للأزمة، وبناء نموذج ناجح لإدارة جائحة كورونا.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
10:25 PM

13771 مشاركًا في المؤتمر الإلكتروني جائحة كورونا والقيادة الإدارية الناجحة

ضمن مبادرة "تنمية إدارية مستمرة" وعبر منصة "إثرائي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضمن مبادرة "تنمية إدارية مستمرة"، نظًم معهد الإدارة العامة المؤتمر الإلكتروني "القيادة الإدارية الناجحة للأزمات: نموذج لجائحة كورونا"، عن بُعد عبر منصة "إثرائي" الإلكترونية، أمس الأربعاء 6 رمضان 1441هـ الموافق 29 إبريل 2020م، بحضور 13771 مشاركًا.

وقام بتقديم المؤتمر أستاذ الإدارة المشارك بالمعهد سابقًا الدكتور محمد بن ناصر البيشي، وتضمن المؤتمر محورين مهمين: أولهما المحور النظري التطبيقي الذي تناول 8 موضوعات هي: مفهوم وعناصر وخطوات القيادة الإدارية وأنماط وخصائص القادة الناجحين، والحقائق التي عُرفت عن جائحة كورونا، وفنون الاستمالة والتأثير القيادي، والقيادة عن بُعد، والمهام ذات الأولوية أثناء الأزمة، ودور القائد الناجح أثناء الأزمة، والتحديات والتداعيات، والحدس القيادي للتعامل مع المجهول.

وناقش المحور الثاني "المحور العلمي التطبيقي" 8 موضوعات أيضًا، وهي: تحليل الموقف، وتحليل الاتباع وتعزيز المعنويات، وبناء التحالفات والأعوان والشراكات الناجحة، وبناء المنظومة القيمية، وجلب الموارد الأساسية والبنية النظامية والتنظيمية واللوجستية، وتحليل عينة قصدية لتجارب ناجحة وتقييمها واستنباط الدروس والعِبَر، وخطوات القيادة الإدارية الناجحة للأزمة، وبناء نموذج ناجح لإدارة جائحة كورونا.

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