"الصحة" تعلن نِسَب الحالات الجديدة: 37% نساء و4% كبار السن و10% أطفال
59385 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية
أعلنت "الصحة" اليوم الجمعة، عن تسجيل (4193) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)؛ ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (201801) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حاليًا (59385) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، ومنها (2291) حالة حرجة.
كما سجلت عدد (2945) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين -ولله الحمد- إلى (140614) حالة.
وقالت إن الحالات المسجلة وعددها (4193) حالة: 37٪ من الحالات للإناث، و63٪ ذكور، وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 4٪، والأطفال 10٪، والبالغين 86٪.
كما بلغ عدد الوفيات (1802) حالة، بإضافة (50) حالة وفاة جديدة.
وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID-19) حول العالم بلغت (10.881.281) حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وشفاؤها (5.767.410) حالات حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات حوالى (521.669) حالة.
ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك مَن كان بمفرده في مكان مغلق.
وجددت "الصحة" التوصية لكل من لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق "موعد" أو زيارة "عيادات تطمن" التي هيّأتها "الصحة" لخدمة من يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل؛ بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق "واتساب" عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.
"الصحة" تعلن نِسَب الحالات الجديدة: 37% نساء و4% كبار السن و10% أطفال
عبدالله البرقاويسبق2020-07-03
أعلنت "الصحة" اليوم الجمعة، عن تسجيل (4193) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)؛ ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (201801) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حاليًا (59385) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، ومنها (2291) حالة حرجة.
كما سجلت عدد (2945) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين -ولله الحمد- إلى (140614) حالة.
وقالت إن الحالات المسجلة وعددها (4193) حالة: 37٪ من الحالات للإناث، و63٪ ذكور، وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 4٪، والأطفال 10٪، والبالغين 86٪.
كما بلغ عدد الوفيات (1802) حالة، بإضافة (50) حالة وفاة جديدة.
وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID-19) حول العالم بلغت (10.881.281) حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وشفاؤها (5.767.410) حالات حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات حوالى (521.669) حالة.
ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك مَن كان بمفرده في مكان مغلق.
وجددت "الصحة" التوصية لكل من لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق "موعد" أو زيارة "عيادات تطمن" التي هيّأتها "الصحة" لخدمة من يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل؛ بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق "واتساب" عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.
03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441
05:42 PM
"الصحة" تعلن نِسَب الحالات الجديدة: 37% نساء و4% كبار السن و10% أطفال
أعلنت "الصحة" اليوم الجمعة، عن تسجيل (4193) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)؛ ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (201801) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حاليًا (59385) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، ومنها (2291) حالة حرجة.
كما سجلت عدد (2945) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين -ولله الحمد- إلى (140614) حالة.
وقالت إن الحالات المسجلة وعددها (4193) حالة: 37٪ من الحالات للإناث، و63٪ ذكور، وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 4٪، والأطفال 10٪، والبالغين 86٪.
كما بلغ عدد الوفيات (1802) حالة، بإضافة (50) حالة وفاة جديدة.
وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID-19) حول العالم بلغت (10.881.281) حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وشفاؤها (5.767.410) حالات حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات حوالى (521.669) حالة.
ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك مَن كان بمفرده في مكان مغلق.
وجددت "الصحة" التوصية لكل من لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق "موعد" أو زيارة "عيادات تطمن" التي هيّأتها "الصحة" لخدمة من يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل؛ بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق "واتساب" عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.