"العثاثي" يحتفل بعقد قرانه في "خمس" جازان

احتفل "محمد محسن أحمد عثاثي"، أحد منسوبي إدارة البنك العربي الوطني، بعقد قرانه على ابنة المرحوم "عبده أحمد حكمي" في منطقة جازان بقرية الخمس، وذلك في أمسية جمعت الأهل والأصدقاء، الذين تمنوا للعروسين حياة سعيدة.

"سبق" تهنئ العروسين. بارك الله لهما، وبارك عليهما، وجمع بينهما في خير.