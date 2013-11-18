النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الهيئة العامة للنقل تُسَلم أول 32 ترخيصًا في نشاط الخدمات اللوجستية

لعدد من الشركات العالمية والمحلية من المنشآت المتوسطة والصغيرة

سَلّم رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح في أثناء حفل التدشين، أول 32 ترخيصًا للخدمات اللوجستية لعدد من الشركات العالمية والمحلية من المنشآت المتوسطة والصغيرة في القطاع الخاص والمستثمرة في مجال الخدمات اللوجستية في المملكة.

ويأتي ذلك التدشين نظرًا لأهمية الرخصة اللوجستية للقطاع اللوجستي السعودي والاستراتيجي، ودوره الحيوي، الذي يشهد نموًّا وإقبالًا كبيرًا، تَبَعًا للعوامل والمقومات التي تتمتع بها المملكة من موقع مركزي واستراتيجي جغرافيًّا، وانفتاحها على الأسواق العالمية، وكذلك نمو الطلب والإقبال على السلع عبر التجارة الإلكترونية؛ الأمر الذي برزت معه الحاجة إلى إعادة صياغة وتنظيم القطاع اللوجستي بما يواكب متطلبات العصر الحالي والمستقبل وبما يضمن الارتقاء بصناعة النقل والخدمات اللوجستية.

وأكدت الهيئة العامة للنقل أن ترخيص نشاط الخدمات اللوجستية يشمل أنشطة الخدمات اللوجستية كافة؛ حيث دمجت في نشاط واحد بهدف تسهيل وتيسير الإجراءات على المستثمرين وتسريع وتيرة الإنجاز بخطوات ميسرة، من خلال بوابة "نقل الإلكترونية" عبر موقعها على الإنترنت: Naql.sa.

وستمكن الرخصة وسطاء الشحن البري والجوي والبحري من مزاولة النشاط، كما سيسهم في جذب الاستثمارات العالمية الرائدة المختصة في القطاع اللوجستي، ثم رفع مستوى تنافس القطاع وتعزيز خيارات الشحن للمستفيدين، وسيدعم كذلك حضور المملكة وتقدّمها ضمن أفضل 10 دول عالميًّا في مؤشر الأداء اللوجستي العالمي.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
الهيئة العامة للنقل تُسَلم أول 32 ترخيصًا في نشاط الخدمات اللوجستية
سبق

سَلّم رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح في أثناء حفل التدشين، أول 32 ترخيصًا للخدمات اللوجستية لعدد من الشركات العالمية والمحلية من المنشآت المتوسطة والصغيرة في القطاع الخاص والمستثمرة في مجال الخدمات اللوجستية في المملكة.

ويأتي ذلك التدشين نظرًا لأهمية الرخصة اللوجستية للقطاع اللوجستي السعودي والاستراتيجي، ودوره الحيوي، الذي يشهد نموًّا وإقبالًا كبيرًا، تَبَعًا للعوامل والمقومات التي تتمتع بها المملكة من موقع مركزي واستراتيجي جغرافيًّا، وانفتاحها على الأسواق العالمية، وكذلك نمو الطلب والإقبال على السلع عبر التجارة الإلكترونية؛ الأمر الذي برزت معه الحاجة إلى إعادة صياغة وتنظيم القطاع اللوجستي بما يواكب متطلبات العصر الحالي والمستقبل وبما يضمن الارتقاء بصناعة النقل والخدمات اللوجستية.

وأكدت الهيئة العامة للنقل أن ترخيص نشاط الخدمات اللوجستية يشمل أنشطة الخدمات اللوجستية كافة؛ حيث دمجت في نشاط واحد بهدف تسهيل وتيسير الإجراءات على المستثمرين وتسريع وتيرة الإنجاز بخطوات ميسرة، من خلال بوابة "نقل الإلكترونية" عبر موقعها على الإنترنت: Naql.sa.

وستمكن الرخصة وسطاء الشحن البري والجوي والبحري من مزاولة النشاط، كما سيسهم في جذب الاستثمارات العالمية الرائدة المختصة في القطاع اللوجستي، ثم رفع مستوى تنافس القطاع وتعزيز خيارات الشحن للمستفيدين، وسيدعم كذلك حضور المملكة وتقدّمها ضمن أفضل 10 دول عالميًّا في مؤشر الأداء اللوجستي العالمي.

18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443
11:58 AM

الهيئة العامة للنقل تُسَلم أول 32 ترخيصًا في نشاط الخدمات اللوجستية

لعدد من الشركات العالمية والمحلية من المنشآت المتوسطة والصغيرة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
221

سَلّم رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح في أثناء حفل التدشين، أول 32 ترخيصًا للخدمات اللوجستية لعدد من الشركات العالمية والمحلية من المنشآت المتوسطة والصغيرة في القطاع الخاص والمستثمرة في مجال الخدمات اللوجستية في المملكة.

ويأتي ذلك التدشين نظرًا لأهمية الرخصة اللوجستية للقطاع اللوجستي السعودي والاستراتيجي، ودوره الحيوي، الذي يشهد نموًّا وإقبالًا كبيرًا، تَبَعًا للعوامل والمقومات التي تتمتع بها المملكة من موقع مركزي واستراتيجي جغرافيًّا، وانفتاحها على الأسواق العالمية، وكذلك نمو الطلب والإقبال على السلع عبر التجارة الإلكترونية؛ الأمر الذي برزت معه الحاجة إلى إعادة صياغة وتنظيم القطاع اللوجستي بما يواكب متطلبات العصر الحالي والمستقبل وبما يضمن الارتقاء بصناعة النقل والخدمات اللوجستية.

وأكدت الهيئة العامة للنقل أن ترخيص نشاط الخدمات اللوجستية يشمل أنشطة الخدمات اللوجستية كافة؛ حيث دمجت في نشاط واحد بهدف تسهيل وتيسير الإجراءات على المستثمرين وتسريع وتيرة الإنجاز بخطوات ميسرة، من خلال بوابة "نقل الإلكترونية" عبر موقعها على الإنترنت: Naql.sa.

وستمكن الرخصة وسطاء الشحن البري والجوي والبحري من مزاولة النشاط، كما سيسهم في جذب الاستثمارات العالمية الرائدة المختصة في القطاع اللوجستي، ثم رفع مستوى تنافس القطاع وتعزيز خيارات الشحن للمستفيدين، وسيدعم كذلك حضور المملكة وتقدّمها ضمن أفضل 10 دول عالميًّا في مؤشر الأداء اللوجستي العالمي.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,616
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,209
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,192
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,237

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اعتبر زميلتك في العمل أختك

اعتبر زميلتك في العمل أختك

حسن آل عمير
الرفض بمنطق

الرفض بمنطق

مها الجبر
إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ
مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي
(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

سلمان بن حسين الحربي
المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

محمد الصيعري
الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

مها عبدالله الحقباني
إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة