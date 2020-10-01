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الهلال الأحمر يرفع مستوى الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية بجدة

عقب العواصف الرملية التي ضربت المحافظة

رفعت هيئة الهلال الأحمر بالمحافظة من مستوى الاستعداد والجاهزية لمواجهة التقلبات الجوية، وذلك عقب العواصف الرملية التي ضربت جدة.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبد الله أحمد أبوزيد، أنه بناء على ما ورد من تحذير من هيئة الأرصاد وحماية البيئة بشأن تقلبات الأجواء؛ فإن الهيئة رفعت من استعداداتها في كافة مراكز المحافظة، تأهباً لأي طارئ استعداداً لتفعيل خطة الطوارئ مع الجهات ذات العلاقة إذا دعت الحاجة لذلك.

وقال أبو زيد: إن الهيئة شددت على ضرورة الاتصال المبكر على الرقم الموحد 997 عند حدوث أي طارئ طبي أو مرضي، أو عبر تطبيق أسعفني.

وكانت عواصف رملية قد ضربت عددًا من أحياء محافظة جدة؛ ما أدى إلى تدنٍّ في مستوى الرؤية، إلى ذلك بدأت الآن وعلى بعض الأحياء بشمال جدة أمطار من خفيفة إلى متوسطة.

الهلال الأحمر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الهلال الأحمر يرفع مستوى الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية بجدة
سبق

رفعت هيئة الهلال الأحمر بالمحافظة من مستوى الاستعداد والجاهزية لمواجهة التقلبات الجوية، وذلك عقب العواصف الرملية التي ضربت جدة.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبد الله أحمد أبوزيد، أنه بناء على ما ورد من تحذير من هيئة الأرصاد وحماية البيئة بشأن تقلبات الأجواء؛ فإن الهيئة رفعت من استعداداتها في كافة مراكز المحافظة، تأهباً لأي طارئ استعداداً لتفعيل خطة الطوارئ مع الجهات ذات العلاقة إذا دعت الحاجة لذلك.

وقال أبو زيد: إن الهيئة شددت على ضرورة الاتصال المبكر على الرقم الموحد 997 عند حدوث أي طارئ طبي أو مرضي، أو عبر تطبيق أسعفني.

وكانت عواصف رملية قد ضربت عددًا من أحياء محافظة جدة؛ ما أدى إلى تدنٍّ في مستوى الرؤية، إلى ذلك بدأت الآن وعلى بعض الأحياء بشمال جدة أمطار من خفيفة إلى متوسطة.

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
09:25 PM

الهلال الأحمر يرفع مستوى الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية بجدة

عقب العواصف الرملية التي ضربت المحافظة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
3
2,624

رفعت هيئة الهلال الأحمر بالمحافظة من مستوى الاستعداد والجاهزية لمواجهة التقلبات الجوية، وذلك عقب العواصف الرملية التي ضربت جدة.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبد الله أحمد أبوزيد، أنه بناء على ما ورد من تحذير من هيئة الأرصاد وحماية البيئة بشأن تقلبات الأجواء؛ فإن الهيئة رفعت من استعداداتها في كافة مراكز المحافظة، تأهباً لأي طارئ استعداداً لتفعيل خطة الطوارئ مع الجهات ذات العلاقة إذا دعت الحاجة لذلك.

وقال أبو زيد: إن الهيئة شددت على ضرورة الاتصال المبكر على الرقم الموحد 997 عند حدوث أي طارئ طبي أو مرضي، أو عبر تطبيق أسعفني.

وكانت عواصف رملية قد ضربت عددًا من أحياء محافظة جدة؛ ما أدى إلى تدنٍّ في مستوى الرؤية، إلى ذلك بدأت الآن وعلى بعض الأحياء بشمال جدة أمطار من خفيفة إلى متوسطة.

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