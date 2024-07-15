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"الأحوال المدنية" تعلن تقديم عدد من الخدمات دون الحاجة لزيارة فروعها

منها: طلب إصدار وإيصال عدد من الوثائق واستلامها عبر العنوان الوطني

أعلنت "الأحوال المدنية" مع "أبشر" أن بإمكان المستفيد طلب إصدار وإيصال عدد من الوثائق، واستلامها عبر عنوانه الوطني من خلال البريد السعودي، دون الحاجة لزيارة مقر الأحوال.

وأضافت عبر حسابها بـ"تويتر" أن الخدمات التي يقدمها البريد السعودي عبر منصة "أبشر" هي: خدمة تسجيل المواليد، وخدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج، وخدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للأمهات.

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"الأحوال المدنية" تعلن تقديم عدد من الخدمات دون الحاجة لزيارة فروعها
سبق

أعلنت "الأحوال المدنية" مع "أبشر" أن بإمكان المستفيد طلب إصدار وإيصال عدد من الوثائق، واستلامها عبر عنوانه الوطني من خلال البريد السعودي، دون الحاجة لزيارة مقر الأحوال.

وأضافت عبر حسابها بـ"تويتر" أن الخدمات التي يقدمها البريد السعودي عبر منصة "أبشر" هي: خدمة تسجيل المواليد، وخدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج، وخدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للأمهات.

15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441
06:46 PM

"الأحوال المدنية" تعلن تقديم عدد من الخدمات دون الحاجة لزيارة فروعها

منها: طلب إصدار وإيصال عدد من الوثائق واستلامها عبر العنوان الوطني

A A A
ذياب الشمري - الرياض
2
6,255

أعلنت "الأحوال المدنية" مع "أبشر" أن بإمكان المستفيد طلب إصدار وإيصال عدد من الوثائق، واستلامها عبر عنوانه الوطني من خلال البريد السعودي، دون الحاجة لزيارة مقر الأحوال.

وأضافت عبر حسابها بـ"تويتر" أن الخدمات التي يقدمها البريد السعودي عبر منصة "أبشر" هي: خدمة تسجيل المواليد، وخدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج، وخدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للأمهات.

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