خادم الحرمين الشريفين يؤدي صلاة الميت على الأمير بندر بن محمد

ولي العهد على رأس مستقبلي الملك

أدّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، عقب صلاة العصر، اليوم، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، صلاة الميت على الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود رحمه الله.



ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين، كان في استقباله - رعاه الله - أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني.



كما كان في الاستقبال ابنا الفقيد الأمير سلمان بن بندر بن محمد، والأمير سلطان بن بندر بن محمد.

وقد أدى الصلاة مع خادم الحرمين الشريفين على الفقيد كل من الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، الأمير محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، الأمير فهد بن عبدالله بن محمد، الأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل، الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن، الأمير سعود بن مساعد بن عبدالعزيز، الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، الأمير سلطان بن سعود بن عبدالله، الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، الأمير نواف بن محمد بن عبدالله، الأمير تركي بن عبدالله بن محمد المستشار في الديوان الملكي، الأمير فيصل بن سعود بن محمد، الأمير تركي بن محمد بن عبدالله، الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن مساعد، الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، الأمير بندر بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، الأمير يوسف بن مساعد بن عبدالعزيز، الأمير الدكتور محمد بن سلمان بن محمد، الأمير محمد بن سعود بن خالد، الأمير بندر بن سعود بن خالد، الأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار في الديوان الملكي، الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، وعدد من الأمراء ومفتي عام المملكة والوزراء.

وعقب الصلاة تقبل خادم الحرمين الشريفين العزاء والمواساة من الأمراء، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته.