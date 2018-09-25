"المعلمي" يشارك في اجتماع "ثلاثية مجلس التعاون" ووزير الخارجية الروسي

تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف تجاه التحديات والقضايا الدولية والإقليمية

شارك مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى ‏المعلمي؛ أمس، في اجتماع اللجنة الثلاثية الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مع وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف؛ بحضور عدد من وزراء الخارجية في دول المجلس، وذلك على ‏هامش اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول تعزيز العلاقات والتعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى تبادل الآراء حول تنسيق المواقف تجاه التحديات والقضايا الدولية والاقليمية.

حضر الاجتماع مدير مكتب المندوب فيصل الحقباني.