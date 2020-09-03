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"الصحة": تسجيل 816 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 996 خلال الـ24 ساعة الماضية

متحدث "الصحة" محذرًا: المصابون بالسمنة المفرطة من الفئات الأعلى خطورة عند الإصابة بـ"كورونا"

دعا للعودة للوزن المثالي: فرصة مهمة جدًا للوقاية من الفيروس ومضاعفاته ومن أمراض ومشاكل صحية كثيرة

جدد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، التحذير من أن المصابين بالسمنة المفرطة من الفئات الأعلى خطورة عند الإصابة بفيروس كورونا الجديد، بحيث إن المضاعفات تكون عليهم أعلى وأشد وأكثر من الآخرين.

ودعا متحدث "الصحة" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الأربعاء، إلى الاهتمام بالصحة والعودة إلى الوزن المثالي باتباع الإجراءات والتوصيات الصحية المناسبة، والاستعانة بمن لديهم من الخبرات من المؤهلين لتقديم الرعاية الصحية واتباع السلوكيات الصحية المناسبة، معتبرًا أنها فرصة مهمة للغاية، ليس للوقاية من هذا الفيروس ومضاعفاته فقط، وإنما أيضًا للوقاية من طيف واسع من الأمراض والمشاكل الصحية التي ترتبط بالسمنة وزيادة الوزن!

يُذكر أنه وبحسب تقرير لهيئة الصحة العامة في إنجلترا صدر في يوليو الماضي، فإنه الذين يعانون بسبب السمنة أو الزيادة في الوزن يتعرضون أكثر من غيرهم لخطر الوفاة أو الاعتلال الشديد في حالة إصابتهم بمرض كوفيد - 19.

وذكرت هيئة الصحة العامة في إنجلترا أن البيانات أظهرت أن من يتراوح لديهم مؤشر كتلة الجسم بين 30 و35 يزيد بينهم خطر الوفاة بكوفيد - 19 بنسبة 40 ٪، بينما زادت النسبة إلى 90 ٪ بين من يرتفع لديهم مؤشر كتلة الجسم عن 40.

ويُصنف الأشخاص الذين يزيد مؤشر كتلة أجسامهم على 30 أنهم مصابون بالسمنة. وقالت هيئة الصحة العامة إن 63 ٪ تقريبًا من البالغين في إنجلترا يعانون بسبب زيادة في الوزن أو من السمنة.

وقالت "أليسون تدستون"، كبيرة خبراء التغذية بهيئة الصحة العامة: "الدليل الحالي يبين بوضوح أن زيادة الوزن أو السمنة تزيد خطر الإصابة باعتلال خطير أو الوفاة بسبب كوفيد - 19، أو العديد من الأمراض الأخرى المهددة للحياة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث "الصحة" محذرًا: المصابون بالسمنة المفرطة من الفئات الأعلى خطورة عند الإصابة بـ"كورونا"
سبق

جدد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، التحذير من أن المصابين بالسمنة المفرطة من الفئات الأعلى خطورة عند الإصابة بفيروس كورونا الجديد، بحيث إن المضاعفات تكون عليهم أعلى وأشد وأكثر من الآخرين.

ودعا متحدث "الصحة" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الأربعاء، إلى الاهتمام بالصحة والعودة إلى الوزن المثالي باتباع الإجراءات والتوصيات الصحية المناسبة، والاستعانة بمن لديهم من الخبرات من المؤهلين لتقديم الرعاية الصحية واتباع السلوكيات الصحية المناسبة، معتبرًا أنها فرصة مهمة للغاية، ليس للوقاية من هذا الفيروس ومضاعفاته فقط، وإنما أيضًا للوقاية من طيف واسع من الأمراض والمشاكل الصحية التي ترتبط بالسمنة وزيادة الوزن!

يُذكر أنه وبحسب تقرير لهيئة الصحة العامة في إنجلترا صدر في يوليو الماضي، فإنه الذين يعانون بسبب السمنة أو الزيادة في الوزن يتعرضون أكثر من غيرهم لخطر الوفاة أو الاعتلال الشديد في حالة إصابتهم بمرض كوفيد - 19.

وذكرت هيئة الصحة العامة في إنجلترا أن البيانات أظهرت أن من يتراوح لديهم مؤشر كتلة الجسم بين 30 و35 يزيد بينهم خطر الوفاة بكوفيد - 19 بنسبة 40 ٪، بينما زادت النسبة إلى 90 ٪ بين من يرتفع لديهم مؤشر كتلة الجسم عن 40.

ويُصنف الأشخاص الذين يزيد مؤشر كتلة أجسامهم على 30 أنهم مصابون بالسمنة. وقالت هيئة الصحة العامة إن 63 ٪ تقريبًا من البالغين في إنجلترا يعانون بسبب زيادة في الوزن أو من السمنة.

وقالت "أليسون تدستون"، كبيرة خبراء التغذية بهيئة الصحة العامة: "الدليل الحالي يبين بوضوح أن زيادة الوزن أو السمنة تزيد خطر الإصابة باعتلال خطير أو الوفاة بسبب كوفيد - 19، أو العديد من الأمراض الأخرى المهددة للحياة".

03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442
12:21 AM

متحدث "الصحة" محذرًا: المصابون بالسمنة المفرطة من الفئات الأعلى خطورة عند الإصابة بـ"كورونا"

دعا للعودة للوزن المثالي: فرصة مهمة جدًا للوقاية من الفيروس ومضاعفاته ومن أمراض ومشاكل صحية كثيرة

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عبدالحكيم شار - الرياض
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817

جدد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، التحذير من أن المصابين بالسمنة المفرطة من الفئات الأعلى خطورة عند الإصابة بفيروس كورونا الجديد، بحيث إن المضاعفات تكون عليهم أعلى وأشد وأكثر من الآخرين.

ودعا متحدث "الصحة" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الأربعاء، إلى الاهتمام بالصحة والعودة إلى الوزن المثالي باتباع الإجراءات والتوصيات الصحية المناسبة، والاستعانة بمن لديهم من الخبرات من المؤهلين لتقديم الرعاية الصحية واتباع السلوكيات الصحية المناسبة، معتبرًا أنها فرصة مهمة للغاية، ليس للوقاية من هذا الفيروس ومضاعفاته فقط، وإنما أيضًا للوقاية من طيف واسع من الأمراض والمشاكل الصحية التي ترتبط بالسمنة وزيادة الوزن!

يُذكر أنه وبحسب تقرير لهيئة الصحة العامة في إنجلترا صدر في يوليو الماضي، فإنه الذين يعانون بسبب السمنة أو الزيادة في الوزن يتعرضون أكثر من غيرهم لخطر الوفاة أو الاعتلال الشديد في حالة إصابتهم بمرض كوفيد - 19.

وذكرت هيئة الصحة العامة في إنجلترا أن البيانات أظهرت أن من يتراوح لديهم مؤشر كتلة الجسم بين 30 و35 يزيد بينهم خطر الوفاة بكوفيد - 19 بنسبة 40 ٪، بينما زادت النسبة إلى 90 ٪ بين من يرتفع لديهم مؤشر كتلة الجسم عن 40.

ويُصنف الأشخاص الذين يزيد مؤشر كتلة أجسامهم على 30 أنهم مصابون بالسمنة. وقالت هيئة الصحة العامة إن 63 ٪ تقريبًا من البالغين في إنجلترا يعانون بسبب زيادة في الوزن أو من السمنة.

وقالت "أليسون تدستون"، كبيرة خبراء التغذية بهيئة الصحة العامة: "الدليل الحالي يبين بوضوح أن زيادة الوزن أو السمنة تزيد خطر الإصابة باعتلال خطير أو الوفاة بسبب كوفيد - 19، أو العديد من الأمراض الأخرى المهددة للحياة".

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