قطر: تسجيل 1153 حالة إصابة جديدة مؤكدة بكورونا

ليصل إجمالي الحالات النشطة إلى 25865

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، عن تسجيل 1153 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)؛ ليصل إجمالي الحالات النشطة إلى 25865؛ فيما لم تسجل حالات وفاة اليوم.

وقالت الوزارة إنه تعافى 190 شخصًا من المرض؛ وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 3546 حالة.