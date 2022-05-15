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"الصحة" : تسجيل 2307 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 49176

قطر: تسجيل 1153 حالة إصابة جديدة مؤكدة بكورونا

ليصل إجمالي الحالات النشطة إلى 25865

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، عن تسجيل 1153 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)؛ ليصل إجمالي الحالات النشطة إلى 25865؛ فيما لم تسجل حالات وفاة اليوم.

وقالت الوزارة إنه تعافى 190 شخصًا من المرض؛ وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 3546 حالة.

قطر فيروس كورونا الجديد

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قطر: تسجيل 1153 حالة إصابة جديدة مؤكدة بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، عن تسجيل 1153 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)؛ ليصل إجمالي الحالات النشطة إلى 25865؛ فيما لم تسجل حالات وفاة اليوم.

وقالت الوزارة إنه تعافى 190 شخصًا من المرض؛ وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 3546 حالة.

15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441
03:49 PM

قطر: تسجيل 1153 حالة إصابة جديدة مؤكدة بكورونا

ليصل إجمالي الحالات النشطة إلى 25865

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، عن تسجيل 1153 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)؛ ليصل إجمالي الحالات النشطة إلى 25865؛ فيما لم تسجل حالات وفاة اليوم.

وقالت الوزارة إنه تعافى 190 شخصًا من المرض؛ وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 3546 حالة.

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