النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الإفتاء" تدشِّن البوابة الإلكترونية للعمل عن بُعد.. وهذه خدماتها

بما يمكِّن الموظفين ومنسوبي الرئاسة من أداء أعمالهم

دشَّن نائب الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء للشؤون التنفيذية، الشيخ فهد بن عبد العزيز العواد، البوابة الإلكترونية للعمل عن بُعد.

وأوضح الشيخ العواد أن البوابة تتضمن خدمات كاملة للموارد البشرية والمالية، بما يمكِّن الموظفين ومنسوبي الرئاسة من أداء أعمالهم عن بُعد بكل يسر. وتقدم البوابة جميع الخدمات والمهام اليومية التي يفترض أن ينجزها الموظف، وغيرها من الضوابط ذات الصلة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الإفتاء" تدشِّن البوابة الإلكترونية للعمل عن بُعد.. وهذه خدماتها
سبق

دشَّن نائب الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء للشؤون التنفيذية، الشيخ فهد بن عبد العزيز العواد، البوابة الإلكترونية للعمل عن بُعد.

وأوضح الشيخ العواد أن البوابة تتضمن خدمات كاملة للموارد البشرية والمالية، بما يمكِّن الموظفين ومنسوبي الرئاسة من أداء أعمالهم عن بُعد بكل يسر. وتقدم البوابة جميع الخدمات والمهام اليومية التي يفترض أن ينجزها الموظف، وغيرها من الضوابط ذات الصلة.

08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441
09:04 PM

"الإفتاء" تدشِّن البوابة الإلكترونية للعمل عن بُعد.. وهذه خدماتها

بما يمكِّن الموظفين ومنسوبي الرئاسة من أداء أعمالهم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
498

دشَّن نائب الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء للشؤون التنفيذية، الشيخ فهد بن عبد العزيز العواد، البوابة الإلكترونية للعمل عن بُعد.

وأوضح الشيخ العواد أن البوابة تتضمن خدمات كاملة للموارد البشرية والمالية، بما يمكِّن الموظفين ومنسوبي الرئاسة من أداء أعمالهم عن بُعد بكل يسر. وتقدم البوابة جميع الخدمات والمهام اليومية التي يفترض أن ينجزها الموظف، وغيرها من الضوابط ذات الصلة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,939
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,439
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,403
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,016

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

عبدالرحمن المرشد
يستصرخ: "أعينوني على ابني"!!

يستصرخ: "أعينوني على ابني"!!

ساير المنيعي
سري للغاية..

سري للغاية..

بدر الغامدي
التصادم يصنع المارد

التصادم يصنع المارد

مها عبدالله الحقباني
السعودية تدعم اليمن.. والحوثي يسرق المساعدات

السعودية تدعم اليمن.. والحوثي يسرق المساعدات

علي آل شرمة
لماذا تُصنَّف السعودية ضمن أفضل دول العالم في إدارة أزمة فيروس كورونا؟

لماذا تُصنَّف السعودية ضمن أفضل دول العالم في إدارة أزمة فيروس كورونا؟

ماجد الجوهري
الوعي.. الفيصل لتجاوز الجائحة

الوعي.. الفيصل لتجاوز الجائحة

ماجد البريكان
ماذا بعد تقدم السعودية إلى المراكز الأولى عالميًّا في سرعة الإنترنت؟

ماذا بعد تقدم السعودية إلى المراكز الأولى عالميًّا في سرعة الإنترنت؟

سالم الدلبحي
أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

عبدالغني الشيخ
الشرطة في المملكة

الشرطة في المملكة

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة