الأرصاد: أمطار على المرتفعات الجبلية بجازان تستمر حتى 8 مساء

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار متفاوتة الغزارة على المرتفعات الجبلية بمنطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان للسيول، على محافظات: (الدائر، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب)، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

ووفقًا للمركز؛ فإن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.