دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة مأرب أمس مشروع توزيع 12 ألف حقيبة شتوية تستهدف الأسر النازحة في عدة محافظات يمنية. وعبّر وكيل محافظة مأرب، الدكتور عبد ربه مفتاح، عن شكره لمركز الملك سلمان للإغاثة الذي يواصل تقديم مساعداته المتنوعة للنازحين، موضحًا أن الحقائب سوف تساهم في تخفيف معاناة برد الشتاء على النازحين في المخيمات. وتأتي المساعدات الإنسانية في إطار الجهود المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق في مختلف المجالات.

"إغاثي الملك سلمان" يوزّع 12 ألف حقيبة شتوية في اليمن وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-11-03 دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة مأرب أمس مشروع توزيع 12 ألف حقيبة شتوية تستهدف الأسر النازحة في عدة محافظات يمنية.



وعبّر وكيل محافظة مأرب، الدكتور عبد ربه مفتاح، عن شكره لمركز الملك سلمان للإغاثة الذي يواصل تقديم مساعداته المتنوعة للنازحين، موضحًا أن الحقائب سوف تساهم في تخفيف معاناة برد الشتاء على النازحين في المخيمات.



وتأتي المساعدات الإنسانية في إطار الجهود المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق في مختلف المجالات.

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442 03:44 PM

"إغاثي الملك سلمان" يوزّع 12 ألف حقيبة شتوية في اليمن لتخفيف معاناة برد الشتاء على النازحين في المخيمات





A A A





0 مشاركة

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة مأرب أمس مشروع توزيع 12 ألف حقيبة شتوية تستهدف الأسر النازحة في عدة محافظات يمنية.



وعبّر وكيل محافظة مأرب، الدكتور عبد ربه مفتاح، عن شكره لمركز الملك سلمان للإغاثة الذي يواصل تقديم مساعداته المتنوعة للنازحين، موضحًا أن الحقائب سوف تساهم في تخفيف معاناة برد الشتاء على النازحين في المخيمات.



وتأتي المساعدات الإنسانية في إطار الجهود المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق في مختلف المجالات.