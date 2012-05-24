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"البرلمان العربي" يُدين محاولة الهجوم الحوثي بزورق مفخخ جنوب البحر الأحمر

اعتبرها عملًا إرهابيًّا "جبانًا" وتهديدًا خطيرًا لحركة التجارة والأمن والسلم الدوليين

أدان البرلمان العربي محاولة هجوم عدائي بزورق مفخخ قامت بها مليشيا الحوثي الإرهابية بجنوب البحر الأحمر، والتي نجحت قوات تحالف دعم الشرعية في إحباطها والتصدي لها بنجاح.

وحذّر البرلمان العربي من استمرار تهديد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية في البحر الأحمر؛ باعتباره واحدًا من أهم الممرات المائية في العالم، باستخدام الزوارق المفخخة؛ واصفًا تلك الممارسات التي تُعد تحديًا سافرًا للمواثيق والقوانين الدولية، بأنه "عمل إرهابي جبان" يمثل تهديدًا خطيرًا لحركة التجارة والأمن والسلم الدوليين.

ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ موقف حازم لردع هذه الممارسات الإرهابية المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة والعالم والتي تقف وراءها إيران وتلعب دورًا أساسيًّا في هذه المحاولات بتزويدها جماعة الحوثي بالأسلحة والصواريخ، والتي تشكل خطورة على الأمن البحري المحلي والعالمي التي يتولى التخطيط لها النظام الإيراني لتهديد خطوط الملاحة الدولية.

وأشاد البرلمان العربي، بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ونجاحها بتصديها وإحباطها لكل الهجمات الإرهابية التي يشنها الإرهاب الحوثي سواء في البر أو البحر.

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"البرلمان العربي" يُدين محاولة الهجوم الحوثي بزورق مفخخ جنوب البحر الأحمر
سبق

أدان البرلمان العربي محاولة هجوم عدائي بزورق مفخخ قامت بها مليشيا الحوثي الإرهابية بجنوب البحر الأحمر، والتي نجحت قوات تحالف دعم الشرعية في إحباطها والتصدي لها بنجاح.

وحذّر البرلمان العربي من استمرار تهديد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية في البحر الأحمر؛ باعتباره واحدًا من أهم الممرات المائية في العالم، باستخدام الزوارق المفخخة؛ واصفًا تلك الممارسات التي تُعد تحديًا سافرًا للمواثيق والقوانين الدولية، بأنه "عمل إرهابي جبان" يمثل تهديدًا خطيرًا لحركة التجارة والأمن والسلم الدوليين.

ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ موقف حازم لردع هذه الممارسات الإرهابية المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة والعالم والتي تقف وراءها إيران وتلعب دورًا أساسيًّا في هذه المحاولات بتزويدها جماعة الحوثي بالأسلحة والصواريخ، والتي تشكل خطورة على الأمن البحري المحلي والعالمي التي يتولى التخطيط لها النظام الإيراني لتهديد خطوط الملاحة الدولية.

وأشاد البرلمان العربي، بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ونجاحها بتصديها وإحباطها لكل الهجمات الإرهابية التي يشنها الإرهاب الحوثي سواء في البر أو البحر.

24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442
01:25 PM
اخر تعديل
24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442
04:30 PM

"البرلمان العربي" يُدين محاولة الهجوم الحوثي بزورق مفخخ جنوب البحر الأحمر

اعتبرها عملًا إرهابيًّا "جبانًا" وتهديدًا خطيرًا لحركة التجارة والأمن والسلم الدوليين

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
441

أدان البرلمان العربي محاولة هجوم عدائي بزورق مفخخ قامت بها مليشيا الحوثي الإرهابية بجنوب البحر الأحمر، والتي نجحت قوات تحالف دعم الشرعية في إحباطها والتصدي لها بنجاح.

وحذّر البرلمان العربي من استمرار تهديد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية في البحر الأحمر؛ باعتباره واحدًا من أهم الممرات المائية في العالم، باستخدام الزوارق المفخخة؛ واصفًا تلك الممارسات التي تُعد تحديًا سافرًا للمواثيق والقوانين الدولية، بأنه "عمل إرهابي جبان" يمثل تهديدًا خطيرًا لحركة التجارة والأمن والسلم الدوليين.

ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ موقف حازم لردع هذه الممارسات الإرهابية المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة والعالم والتي تقف وراءها إيران وتلعب دورًا أساسيًّا في هذه المحاولات بتزويدها جماعة الحوثي بالأسلحة والصواريخ، والتي تشكل خطورة على الأمن البحري المحلي والعالمي التي يتولى التخطيط لها النظام الإيراني لتهديد خطوط الملاحة الدولية.

وأشاد البرلمان العربي، بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ونجاحها بتصديها وإحباطها لكل الهجمات الإرهابية التي يشنها الإرهاب الحوثي سواء في البر أو البحر.

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