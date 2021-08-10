"الجبير" يبحث مع وزير خارجية كوستاريكا تعزيز آفاق التعاون المشترك
استعرض العلاقات الثنائية وأبرز المستجدات الدولية التي تهمّ البلدين
أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، بوزير الخارجية والأديان في جمهورية كوستاريكا رودولفو سولانو كيروس.
وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية، وتعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى المستجدات الدولية التي تهم البلدين.
"الجبير" يبحث مع وزير خارجية كوستاريكا تعزيز آفاق التعاون المشترك
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-08-10
أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، بوزير الخارجية والأديان في جمهورية كوستاريكا رودولفو سولانو كيروس.
وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية، وتعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى المستجدات الدولية التي تهم البلدين.
10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
07:10 PM
"الجبير" يبحث مع وزير خارجية كوستاريكا تعزيز آفاق التعاون المشترك
استعرض العلاقات الثنائية وأبرز المستجدات الدولية التي تهمّ البلدين
أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، بوزير الخارجية والأديان في جمهورية كوستاريكا رودولفو سولانو كيروس.
وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية، وتعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى المستجدات الدولية التي تهم البلدين.