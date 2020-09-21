النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

صور نادرة للمؤسس والملك.. "السعودية في 90 عاماً" يفتح ذراعيه للزوار غداً

معرض يضم 200 كتاب مختار ووثائق تاريخية تروي ملامح تأسيس هذه البلاد

افتتح أمين عام مكتبة الملك ‏فهد الوطنية محمد الراشد، اليوم، معرض السعودية في 90 عامًا، بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

ويشمل المعرض الذي يقام داخل أروقة مكتبة الملك فهد الوطنية في مدينة الرياض، ويستقبل الزوار بدءاً من غدٍ، مجموعة من الصور التاريخية للملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن، ومجموعة أخرى من الصور التاريخية لملوك المملكة.

ويضم المعرض مجموعة من الصور النادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وعددًا من الوثائق التاريخية النادرة التي تروي ملامح تأسيس هذا الكيان العظيم.

وتضم المساحة الأوسع في المعرض أكثر من 200 كتاب مختار، تحكي تاريخ المملكة وحاضرها، وتبرز مجموعات من الكتب الإعلامية مراحل التطور والتنمية في المملكة، إضافة إلى مجموعات أخرى عن سيرة ملوك المملكة ونماذج من المؤلفات عنهم، كما تتناول عشرات من الكتب المختارة جغرافية وتاريخ وآثار الأرض السعودية والجوانب الاجتماعية والثقافية السعودية.

وتعرض مجموعات أخرى من الكتب أوائل المقررات الدراسية السعودية، وكتب الأنظمة والتشريعات التي صدرت في بدايات التأسيس لوزارات ومؤسسات الدولة، إضافة إلى الكتب المتعلقة بمناسك الحج التي كانت من أوائل المطبوعات في المملكة.

ومن المنتظر أن يستقبل المعرض الزوار من الساعة الرابعة وحتى الساعة السابعة مساءً يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس، فيما يستقبل الزوار طوال أيام الأسبوع المقبل من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
صور نادرة للمؤسس والملك.. "السعودية في 90 عاماً" يفتح ذراعيه للزوار غداً
سبق

افتتح أمين عام مكتبة الملك ‏فهد الوطنية محمد الراشد، اليوم، معرض السعودية في 90 عامًا، بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

ويشمل المعرض الذي يقام داخل أروقة مكتبة الملك فهد الوطنية في مدينة الرياض، ويستقبل الزوار بدءاً من غدٍ، مجموعة من الصور التاريخية للملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن، ومجموعة أخرى من الصور التاريخية لملوك المملكة.

ويضم المعرض مجموعة من الصور النادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وعددًا من الوثائق التاريخية النادرة التي تروي ملامح تأسيس هذا الكيان العظيم.

وتضم المساحة الأوسع في المعرض أكثر من 200 كتاب مختار، تحكي تاريخ المملكة وحاضرها، وتبرز مجموعات من الكتب الإعلامية مراحل التطور والتنمية في المملكة، إضافة إلى مجموعات أخرى عن سيرة ملوك المملكة ونماذج من المؤلفات عنهم، كما تتناول عشرات من الكتب المختارة جغرافية وتاريخ وآثار الأرض السعودية والجوانب الاجتماعية والثقافية السعودية.

وتعرض مجموعات أخرى من الكتب أوائل المقررات الدراسية السعودية، وكتب الأنظمة والتشريعات التي صدرت في بدايات التأسيس لوزارات ومؤسسات الدولة، إضافة إلى الكتب المتعلقة بمناسك الحج التي كانت من أوائل المطبوعات في المملكة.

ومن المنتظر أن يستقبل المعرض الزوار من الساعة الرابعة وحتى الساعة السابعة مساءً يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس، فيما يستقبل الزوار طوال أيام الأسبوع المقبل من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا.

21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442
02:23 PM

صور نادرة للمؤسس والملك.. "السعودية في 90 عاماً" يفتح ذراعيه للزوار غداً

معرض يضم 200 كتاب مختار ووثائق تاريخية تروي ملامح تأسيس هذه البلاد

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
937

افتتح أمين عام مكتبة الملك ‏فهد الوطنية محمد الراشد، اليوم، معرض السعودية في 90 عامًا، بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

ويشمل المعرض الذي يقام داخل أروقة مكتبة الملك فهد الوطنية في مدينة الرياض، ويستقبل الزوار بدءاً من غدٍ، مجموعة من الصور التاريخية للملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن، ومجموعة أخرى من الصور التاريخية لملوك المملكة.

ويضم المعرض مجموعة من الصور النادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وعددًا من الوثائق التاريخية النادرة التي تروي ملامح تأسيس هذا الكيان العظيم.

وتضم المساحة الأوسع في المعرض أكثر من 200 كتاب مختار، تحكي تاريخ المملكة وحاضرها، وتبرز مجموعات من الكتب الإعلامية مراحل التطور والتنمية في المملكة، إضافة إلى مجموعات أخرى عن سيرة ملوك المملكة ونماذج من المؤلفات عنهم، كما تتناول عشرات من الكتب المختارة جغرافية وتاريخ وآثار الأرض السعودية والجوانب الاجتماعية والثقافية السعودية.

وتعرض مجموعات أخرى من الكتب أوائل المقررات الدراسية السعودية، وكتب الأنظمة والتشريعات التي صدرت في بدايات التأسيس لوزارات ومؤسسات الدولة، إضافة إلى الكتب المتعلقة بمناسك الحج التي كانت من أوائل المطبوعات في المملكة.

ومن المنتظر أن يستقبل المعرض الزوار من الساعة الرابعة وحتى الساعة السابعة مساءً يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس، فيما يستقبل الزوار طوال أيام الأسبوع المقبل من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,214
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,050
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,942
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,745

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

غسان محمد عسيلان
اليوم الوطني وباقة من النصائح

اليوم الوطني وباقة من النصائح

حسن آل عمير
كيف وحَّدها الملك عبدالعزيز؟!

كيف وحَّدها الملك عبدالعزيز؟!

سعيد آل جندب
اليوم الوطني وخطبة الجمعة

اليوم الوطني وخطبة الجمعة

عبدالرحمن المرشد
مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

ماجد الحربي
الرابح الخاسر..!!

الرابح الخاسر..!!

ساير المنيعي
كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

علي آل شرمة
السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

ماجد الجوهري
شكسبير رسام الكلمات

شكسبير رسام الكلمات

غسان محمد عسيلان
نحن نشرب البحر..!

نحن نشرب البحر..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة