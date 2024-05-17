النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المواصفات" و"الجمارك" تربطان منصتَي "سابر وفسح" لتسريع دخول الشحنات من المنافذ

تقلل التكاليف على المنشآت التجارية وتمكّن من التحقّق من شهادة مطابقة الإرسالية بشكل آلي

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للجمارك، ربط منصتَي "سابر" و"فسح" بالهيئة العامة للجمارك، بما يسهم في تقليص مدة فسح الشحنات في المنافذ الجمركية، وتسريع الإجراءات، وتقليل التكاليف على المنشآت التجارية؛ لتمكين المستفيد أثناء استخراج البيان الجمركي من التحقق من شهادة مطابقة الإرسالية بشكل آلي.

وتسهّل منصة "سابر" الإلكترونية على المستفيدين الوصول إلى جهات تقويم المطابقة المقبولة لدى هيئة "المواصفات والمقاييس" حول العالم، لفحص المنتجات وإصدار شهادات تقويم المطابقة إلكترونياً، إضافة إلى تسهيل وتسريع إجراءات دخول المنتجات إلى السوق السعودية.

وتيسّر منصة "فسح" للمستفيدين جميع تعاملات وإجراءات الاستيراد والتصدير، لتقدم عديداً من الخدمات الميسّرة للتجارة الدولية؛ بالربط مع الجهات المعنية، وتتبع الشحنات وحجز المواعيد، والدفع الإلكتروني، عبر نافذة إلكترونية موحدة، وتعمل منصة سابر بإشراف من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال، على تسجيل وتتبع المنتجات وشهادات المطابقة، وكذلك لتشغيل المنصة وتطويرها وفق أعلى معايير الكفاءة، فيما تقوم منصة فسح بجميع التعاملات والإجراءات للاستيراد والتصدير بإشراف الهيئة العامة للجمارك، بالتعاون مع شركة تبادل، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 نحو التحول الرقمي.

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المواصفات" و"الجمارك" تربطان منصتَي "سابر وفسح" لتسريع دخول الشحنات من المنافذ
سبق

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للجمارك، ربط منصتَي "سابر" و"فسح" بالهيئة العامة للجمارك، بما يسهم في تقليص مدة فسح الشحنات في المنافذ الجمركية، وتسريع الإجراءات، وتقليل التكاليف على المنشآت التجارية؛ لتمكين المستفيد أثناء استخراج البيان الجمركي من التحقق من شهادة مطابقة الإرسالية بشكل آلي.

وتسهّل منصة "سابر" الإلكترونية على المستفيدين الوصول إلى جهات تقويم المطابقة المقبولة لدى هيئة "المواصفات والمقاييس" حول العالم، لفحص المنتجات وإصدار شهادات تقويم المطابقة إلكترونياً، إضافة إلى تسهيل وتسريع إجراءات دخول المنتجات إلى السوق السعودية.

وتيسّر منصة "فسح" للمستفيدين جميع تعاملات وإجراءات الاستيراد والتصدير، لتقدم عديداً من الخدمات الميسّرة للتجارة الدولية؛ بالربط مع الجهات المعنية، وتتبع الشحنات وحجز المواعيد، والدفع الإلكتروني، عبر نافذة إلكترونية موحدة، وتعمل منصة سابر بإشراف من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال، على تسجيل وتتبع المنتجات وشهادات المطابقة، وكذلك لتشغيل المنصة وتطويرها وفق أعلى معايير الكفاءة، فيما تقوم منصة فسح بجميع التعاملات والإجراءات للاستيراد والتصدير بإشراف الهيئة العامة للجمارك، بالتعاون مع شركة تبادل، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 نحو التحول الرقمي.

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
12:10 PM

"المواصفات" و"الجمارك" تربطان منصتَي "سابر وفسح" لتسريع دخول الشحنات من المنافذ

تقلل التكاليف على المنشآت التجارية وتمكّن من التحقّق من شهادة مطابقة الإرسالية بشكل آلي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
506

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للجمارك، ربط منصتَي "سابر" و"فسح" بالهيئة العامة للجمارك، بما يسهم في تقليص مدة فسح الشحنات في المنافذ الجمركية، وتسريع الإجراءات، وتقليل التكاليف على المنشآت التجارية؛ لتمكين المستفيد أثناء استخراج البيان الجمركي من التحقق من شهادة مطابقة الإرسالية بشكل آلي.

وتسهّل منصة "سابر" الإلكترونية على المستفيدين الوصول إلى جهات تقويم المطابقة المقبولة لدى هيئة "المواصفات والمقاييس" حول العالم، لفحص المنتجات وإصدار شهادات تقويم المطابقة إلكترونياً، إضافة إلى تسهيل وتسريع إجراءات دخول المنتجات إلى السوق السعودية.

وتيسّر منصة "فسح" للمستفيدين جميع تعاملات وإجراءات الاستيراد والتصدير، لتقدم عديداً من الخدمات الميسّرة للتجارة الدولية؛ بالربط مع الجهات المعنية، وتتبع الشحنات وحجز المواعيد، والدفع الإلكتروني، عبر نافذة إلكترونية موحدة، وتعمل منصة سابر بإشراف من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال، على تسجيل وتتبع المنتجات وشهادات المطابقة، وكذلك لتشغيل المنصة وتطويرها وفق أعلى معايير الكفاءة، فيما تقوم منصة فسح بجميع التعاملات والإجراءات للاستيراد والتصدير بإشراف الهيئة العامة للجمارك، بالتعاون مع شركة تبادل، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 نحو التحول الرقمي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,290
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,372
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,522
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,382

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

علي آل شرمة
المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

عبدالسلام المشيطي
الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد
جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

محمد المالكي
معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

سعيد آل جندب
حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

علي آل شرمة
نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

فهد بن ردّه الحمداني
التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة