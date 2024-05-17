"المواصفات" و"الجمارك" تربطان منصتَي "سابر وفسح" لتسريع دخول الشحنات من المنافذ

تقلل التكاليف على المنشآت التجارية وتمكّن من التحقّق من شهادة مطابقة الإرسالية بشكل آلي

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للجمارك، ربط منصتَي "سابر" و"فسح" بالهيئة العامة للجمارك، بما يسهم في تقليص مدة فسح الشحنات في المنافذ الجمركية، وتسريع الإجراءات، وتقليل التكاليف على المنشآت التجارية؛ لتمكين المستفيد أثناء استخراج البيان الجمركي من التحقق من شهادة مطابقة الإرسالية بشكل آلي.

وتسهّل منصة "سابر" الإلكترونية على المستفيدين الوصول إلى جهات تقويم المطابقة المقبولة لدى هيئة "المواصفات والمقاييس" حول العالم، لفحص المنتجات وإصدار شهادات تقويم المطابقة إلكترونياً، إضافة إلى تسهيل وتسريع إجراءات دخول المنتجات إلى السوق السعودية.

وتيسّر منصة "فسح" للمستفيدين جميع تعاملات وإجراءات الاستيراد والتصدير، لتقدم عديداً من الخدمات الميسّرة للتجارة الدولية؛ بالربط مع الجهات المعنية، وتتبع الشحنات وحجز المواعيد، والدفع الإلكتروني، عبر نافذة إلكترونية موحدة، وتعمل منصة سابر بإشراف من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال، على تسجيل وتتبع المنتجات وشهادات المطابقة، وكذلك لتشغيل المنصة وتطويرها وفق أعلى معايير الكفاءة، فيما تقوم منصة فسح بجميع التعاملات والإجراءات للاستيراد والتصدير بإشراف الهيئة العامة للجمارك، بالتعاون مع شركة تبادل، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 نحو التحول الرقمي.