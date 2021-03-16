النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور.. أمانة الرياض تغلق عددًا من مقاهي الشيشة المخالفة

في إطار جهودها الاحترازية لمنع انتشار كورونا

‫أغلقت أمانة منطقة الرياض عددًا من مقاهي الشيشة والتي خالفت تعليمات الإغلاق الاحترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وطبقت عليهم الغرامات بحدها الأعلى، فيما سيتم الرفع للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحق مالكيها.

وكانت أمانة منطقة الرياض كثفت، في إطار جهودها الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، أعمال تطهير وتعقيم المتنزهات والحدائق وممرات المشاة وملاعب الأطفال في مدينة الرياض.

وشملت الإجراءات الوقائية إغلاق المجمعات التجارية وجميع الأنشطة داخلها بما فيها المطاعم وأماكن ألعاب الأطفال، باستثناء محال السوبر ماركت والصيدليات.

الرياض أمانة الرياض مقاهي الشيشة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالصور.. أمانة الرياض تغلق عددًا من مقاهي الشيشة المخالفة
سبق

‫أغلقت أمانة منطقة الرياض عددًا من مقاهي الشيشة والتي خالفت تعليمات الإغلاق الاحترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وطبقت عليهم الغرامات بحدها الأعلى، فيما سيتم الرفع للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحق مالكيها.

وكانت أمانة منطقة الرياض كثفت، في إطار جهودها الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، أعمال تطهير وتعقيم المتنزهات والحدائق وممرات المشاة وملاعب الأطفال في مدينة الرياض.

وشملت الإجراءات الوقائية إغلاق المجمعات التجارية وجميع الأنشطة داخلها بما فيها المطاعم وأماكن ألعاب الأطفال، باستثناء محال السوبر ماركت والصيدليات.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
11:10 PM
اخر تعديل
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
01:30 AM

بالصور.. أمانة الرياض تغلق عددًا من مقاهي الشيشة المخالفة

في إطار جهودها الاحترازية لمنع انتشار كورونا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,804

‫أغلقت أمانة منطقة الرياض عددًا من مقاهي الشيشة والتي خالفت تعليمات الإغلاق الاحترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وطبقت عليهم الغرامات بحدها الأعلى، فيما سيتم الرفع للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحق مالكيها.

وكانت أمانة منطقة الرياض كثفت، في إطار جهودها الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، أعمال تطهير وتعقيم المتنزهات والحدائق وممرات المشاة وملاعب الأطفال في مدينة الرياض.

وشملت الإجراءات الوقائية إغلاق المجمعات التجارية وجميع الأنشطة داخلها بما فيها المطاعم وأماكن ألعاب الأطفال، باستثناء محال السوبر ماركت والصيدليات.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,282
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,648
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,544
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,601

المقالات

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

مها عبدالله الحقباني
"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

ماجد البريكان
كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

أحمد الهرماس
تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

علي آل سالم
القادمون من إيران..!!

القادمون من إيران..!!

محمد الصيـعري
تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

عبدالرحمن المرشد
سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة