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"يهمنا تعرف".. حملة لمنظومة الشفاء المتكاملة أطلقها التجمع الصحي الأول في الرياض

تهدف إلى توعية جميع أفراد المجتمع بالخدمات المقدمة في المراكز الصحية الأولية

أطلق التجمع الصحي الأول في الرياض، الحملة التوعوية والتثقيفية لمنظومة الشفاء المتكاملة تحت عنوان #يهمنا_تعرف، التي تهدف إلى توعية جميع أفراد المجتمع بالخدمات المقدمة في المراكز الصحية الأولية، التي تستقبل الحالات غير الطارئة دون الحاجة إلى التوجه لأقسام الإسعاف والطوارئ في المستشفيات، وكذلك توضيح التدرج لإحالة المرضى من المراكز الصحية إلى المستشفيات الرئيسة.

يُذكر أن مراكز منظومة الشفاء المتكاملة تضم مراكز: الشفا 1، والشفا 2، وبدر 1، وبدر 2، وبدر 3، والفواز والحزم، وكذلك مجمع الأسنان، وتتوافر فيها مجموعة من العيادات الاستشارية والمتخصصة، إضافة إلى عيادة فحص ما قبل الزواج وعيادة المشورة وفحص العمالة وعيادة تطمن والمخصصة في مركز بدر الثاني لمدة 24 ساعة.

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"يهمنا تعرف".. حملة لمنظومة الشفاء المتكاملة أطلقها التجمع الصحي الأول في الرياض
سبق

أطلق التجمع الصحي الأول في الرياض، الحملة التوعوية والتثقيفية لمنظومة الشفاء المتكاملة تحت عنوان #يهمنا_تعرف، التي تهدف إلى توعية جميع أفراد المجتمع بالخدمات المقدمة في المراكز الصحية الأولية، التي تستقبل الحالات غير الطارئة دون الحاجة إلى التوجه لأقسام الإسعاف والطوارئ في المستشفيات، وكذلك توضيح التدرج لإحالة المرضى من المراكز الصحية إلى المستشفيات الرئيسة.

يُذكر أن مراكز منظومة الشفاء المتكاملة تضم مراكز: الشفا 1، والشفا 2، وبدر 1، وبدر 2، وبدر 3، والفواز والحزم، وكذلك مجمع الأسنان، وتتوافر فيها مجموعة من العيادات الاستشارية والمتخصصة، إضافة إلى عيادة فحص ما قبل الزواج وعيادة المشورة وفحص العمالة وعيادة تطمن والمخصصة في مركز بدر الثاني لمدة 24 ساعة.

23 ديسمبر 2020 - 8 جمادى الأول 1442
10:59 AM

"يهمنا تعرف".. حملة لمنظومة الشفاء المتكاملة أطلقها التجمع الصحي الأول في الرياض

تهدف إلى توعية جميع أفراد المجتمع بالخدمات المقدمة في المراكز الصحية الأولية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلق التجمع الصحي الأول في الرياض، الحملة التوعوية والتثقيفية لمنظومة الشفاء المتكاملة تحت عنوان #يهمنا_تعرف، التي تهدف إلى توعية جميع أفراد المجتمع بالخدمات المقدمة في المراكز الصحية الأولية، التي تستقبل الحالات غير الطارئة دون الحاجة إلى التوجه لأقسام الإسعاف والطوارئ في المستشفيات، وكذلك توضيح التدرج لإحالة المرضى من المراكز الصحية إلى المستشفيات الرئيسة.

يُذكر أن مراكز منظومة الشفاء المتكاملة تضم مراكز: الشفا 1، والشفا 2، وبدر 1، وبدر 2، وبدر 3، والفواز والحزم، وكذلك مجمع الأسنان، وتتوافر فيها مجموعة من العيادات الاستشارية والمتخصصة، إضافة إلى عيادة فحص ما قبل الزواج وعيادة المشورة وفحص العمالة وعيادة تطمن والمخصصة في مركز بدر الثاني لمدة 24 ساعة.

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