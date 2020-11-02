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أمطار الـ 36 ساعة المقبلة.. الحصيني يرسم خريطة الهطولات

قال: متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة ومصحوبة بالبَرَد

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ هطول أمطار متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة -إن شاء الله- خلال الساعات المقبلة.

وقال عبر حسابه في تويتر: توقعات الأمطار خلال "36" ساعة قادمة -بإذن الله- متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد من اليوم الإثنين 3/16هـ إلى صباح الثلاثاء على أجزاءٍ من: تبوك والجوف والشمالية والباحة وعسير وجازان ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وأجزاءٍ من مصر وشرق المتوسط والعراق.

وأضاف: رياح على غرب وجنوب غرب وشمال المملكة.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمطار الـ 36 ساعة المقبلة.. الحصيني يرسم خريطة الهطولات
سبق

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ هطول أمطار متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة -إن شاء الله- خلال الساعات المقبلة.

وقال عبر حسابه في تويتر: توقعات الأمطار خلال "36" ساعة قادمة -بإذن الله- متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد من اليوم الإثنين 3/16هـ إلى صباح الثلاثاء على أجزاءٍ من: تبوك والجوف والشمالية والباحة وعسير وجازان ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وأجزاءٍ من مصر وشرق المتوسط والعراق.

وأضاف: رياح على غرب وجنوب غرب وشمال المملكة.

02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442
08:33 AM

أمطار الـ 36 ساعة المقبلة.. الحصيني يرسم خريطة الهطولات

قال: متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة ومصحوبة بالبَرَد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ هطول أمطار متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة -إن شاء الله- خلال الساعات المقبلة.

وقال عبر حسابه في تويتر: توقعات الأمطار خلال "36" ساعة قادمة -بإذن الله- متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد من اليوم الإثنين 3/16هـ إلى صباح الثلاثاء على أجزاءٍ من: تبوك والجوف والشمالية والباحة وعسير وجازان ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وأجزاءٍ من مصر وشرق المتوسط والعراق.

وأضاف: رياح على غرب وجنوب غرب وشمال المملكة.

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