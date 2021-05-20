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جدة.. القصاص من مصري قتل امرأة من بني جلدته طعناً بالسكين

حُكم مؤيد من الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذه

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حُكم القتل قصاصاً بجان مصري الجنسية في محافظة جدة كان قد أقدم على قتل سيدة -مصرية الجنسية- أيضاً، وذلك بطعنها بسكين عدة طعنات مما أدى إلى وفاتها.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، فيما يلي نص البيان:

قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} الآية.

وقال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.

أقدم عز السيد عطية محمد -مصري الجنسية- على قتل أماني حسني الدرملي محمدين -مصرية الجنسية- وذلك بطعنها بسكين عدة طعنات مما أدى إلى وفاتها.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني عز السيد عطية محمد -مصري الجنسية- اليوم الخميس 8/ 10/ 1442هـ، بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

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جدة.. القصاص من مصري قتل امرأة من بني جلدته طعناً بالسكين
سبق

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حُكم القتل قصاصاً بجان مصري الجنسية في محافظة جدة كان قد أقدم على قتل سيدة -مصرية الجنسية- أيضاً، وذلك بطعنها بسكين عدة طعنات مما أدى إلى وفاتها.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، فيما يلي نص البيان:

قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} الآية.

وقال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.

أقدم عز السيد عطية محمد -مصري الجنسية- على قتل أماني حسني الدرملي محمدين -مصرية الجنسية- وذلك بطعنها بسكين عدة طعنات مما أدى إلى وفاتها.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني عز السيد عطية محمد -مصري الجنسية- اليوم الخميس 8/ 10/ 1442هـ، بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

20 مايو 2021 - 8 شوّال 1442
01:45 PM

جدة.. القصاص من مصري قتل امرأة من بني جلدته طعناً بالسكين

حُكم مؤيد من الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حُكم القتل قصاصاً بجان مصري الجنسية في محافظة جدة كان قد أقدم على قتل سيدة -مصرية الجنسية- أيضاً، وذلك بطعنها بسكين عدة طعنات مما أدى إلى وفاتها.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، فيما يلي نص البيان:

قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} الآية.

وقال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.

أقدم عز السيد عطية محمد -مصري الجنسية- على قتل أماني حسني الدرملي محمدين -مصرية الجنسية- وذلك بطعنها بسكين عدة طعنات مما أدى إلى وفاتها.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني عز السيد عطية محمد -مصري الجنسية- اليوم الخميس 8/ 10/ 1442هـ، بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

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