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انتظام ثلاثي "الاتفاق" الدولي بمعسكر النمسا.. واستئناف التدريبات على فترتين

تحضيرًا للموسم الرياضي الجديد 2021/ 2022

انتظم الثلاثي الدولي الأجنبي، محترفو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق (الحارس الجزائري رايس مبولحي، والمهاجم المغربي وليد أزارو، والمدافع الأستوني كارول ميتس)، اليوم الخميس، في المعسكر الإعدادي الذي يقيمه فارس الدهناء في النمسا، بمدينة باد تاتسمندورف؛ تحضيراً للموسم الرياضي الجديد 2021/ 2022.

وكان النواخذة قد استأنفوا التدريبات، اليوم، على فترتين صباحية ومسائية، بعد الراحة التي استمتعوا بها أمس في العاصمة النمساوية فيينا.

اشتملت الحصة التدريبية الصباحية على تمارين استرجاعية في صالة اللياقة البدنية، ثم المسبح مقر المعسكر.

كما خضع اللاعبون إلى قياسات بدنية عبر الجهاز الفني.

وتركزت الحصة المسائية التي قادها المدرب الوطني خالد العطوي، في ملعب المعسكر على الجانب الفني، فبعد الإحماء أجرى اللاعبون بعض التمارين اللياقية، ثم قسم "العطوي" لاعبي الفريق إلى ثلاث مجموعات، طبق خلالها اللاعبون عدداً من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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انتظام ثلاثي "الاتفاق" الدولي بمعسكر النمسا.. واستئناف التدريبات على فترتين
سبق

انتظم الثلاثي الدولي الأجنبي، محترفو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق (الحارس الجزائري رايس مبولحي، والمهاجم المغربي وليد أزارو، والمدافع الأستوني كارول ميتس)، اليوم الخميس، في المعسكر الإعدادي الذي يقيمه فارس الدهناء في النمسا، بمدينة باد تاتسمندورف؛ تحضيراً للموسم الرياضي الجديد 2021/ 2022.

وكان النواخذة قد استأنفوا التدريبات، اليوم، على فترتين صباحية ومسائية، بعد الراحة التي استمتعوا بها أمس في العاصمة النمساوية فيينا.

اشتملت الحصة التدريبية الصباحية على تمارين استرجاعية في صالة اللياقة البدنية، ثم المسبح مقر المعسكر.

كما خضع اللاعبون إلى قياسات بدنية عبر الجهاز الفني.

وتركزت الحصة المسائية التي قادها المدرب الوطني خالد العطوي، في ملعب المعسكر على الجانب الفني، فبعد الإحماء أجرى اللاعبون بعض التمارين اللياقية، ثم قسم "العطوي" لاعبي الفريق إلى ثلاث مجموعات، طبق خلالها اللاعبون عدداً من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب.

15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442
07:32 PM

انتظام ثلاثي "الاتفاق" الدولي بمعسكر النمسا.. واستئناف التدريبات على فترتين

تحضيرًا للموسم الرياضي الجديد 2021/ 2022

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انتظم الثلاثي الدولي الأجنبي، محترفو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق (الحارس الجزائري رايس مبولحي، والمهاجم المغربي وليد أزارو، والمدافع الأستوني كارول ميتس)، اليوم الخميس، في المعسكر الإعدادي الذي يقيمه فارس الدهناء في النمسا، بمدينة باد تاتسمندورف؛ تحضيراً للموسم الرياضي الجديد 2021/ 2022.

وكان النواخذة قد استأنفوا التدريبات، اليوم، على فترتين صباحية ومسائية، بعد الراحة التي استمتعوا بها أمس في العاصمة النمساوية فيينا.

اشتملت الحصة التدريبية الصباحية على تمارين استرجاعية في صالة اللياقة البدنية، ثم المسبح مقر المعسكر.

كما خضع اللاعبون إلى قياسات بدنية عبر الجهاز الفني.

وتركزت الحصة المسائية التي قادها المدرب الوطني خالد العطوي، في ملعب المعسكر على الجانب الفني، فبعد الإحماء أجرى اللاعبون بعض التمارين اللياقية، ثم قسم "العطوي" لاعبي الفريق إلى ثلاث مجموعات، طبق خلالها اللاعبون عدداً من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب.

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