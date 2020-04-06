عدد الإصابات بفيروس كورونا في النمسا يتجاوز 12 ألف حالة

سجلت 256 إصابة جديدة في آخر 24 ساعة.. 2998 حالة شفاء

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في النمسا حاجز 12 ألف حالة.

وأوضحت وزارة الصحة النمساوية في بيان، أنها سجلت 256 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الحالات إلى 12026 إصابة؛ مضيفةً أنها أجرت 108416 فحصًا طبيًّا للكشف عن الفيروس في مختلف المناطق؛ فيما سجلت 2998 حالة شفاء.

وأشارت إلى أن هناك 1056 شخصًا يرقدون في المستشفيات من بينهم 244 حالة في العناية المركزة؛ بينما سجلت 204 حالات وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد حتى الآن.